/छोटे शहर का लड़का, करोड़ों Views का मालिक! सलमान खान के Bigg Boss 20 में अब लगाएंगे तड़का, YouTuber की एंट्री पर बड़ा बज़

यूट्यूब पर अपनी बेबाक राय और रिसर्च से लोगों के बीच पहचान बनाने वाले एड्यूकेटर और कंटेंट क्रिएटर नीतीश राजपूत अब छोटे पर्दे पर नजर आ सकते हैं. खबरों के मुताबिक, वो सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 20 का हिस्सा बनने जा रहे हैं. हालांकि, शो में उनकी एंट्री को लेकर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों ने उनके फैंस और स्टूडेंट की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. जो नीतीश अब तक कैमरे के सामने बैठकर देश-दुनिया के मुद्दों पर अपनी बात रखते नजर आते थे, उन्हें बिग बॉस के घर के माहौल में देखना उनके फैंस के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा.
नीतीश राजपूत ने अपने वीडियो से एक ऐसी बड़ी ऑडियंस तैयार की है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि जानकारी और मुद्दों पर चर्चा भी पसंद करता है. घटनाओं, सामाजिक समस्याओं, शासन और देश से जुड़े कई विषयों पर उनके वीडियो अक्सर खबरों में रहता है. उनकी खासियत ये है कि वो किसी मुद्दे को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं छोड़ते, बल्कि उसके पीछे की जानकारी और फैक्ट्स को समझाने की कोशिश करते हैं. यही वजह है कि उनकी ऑनलाइन मौजूदगी लगातार मजबूत हुई है.
नीतिश राजपूत एक ऐसे शख्स हैं, जो गंभीर मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या बिग बॉस के घर में होने वाली आपसी बातचीत, टास्क, बहस और विवादों के बीच वो खुद को मजबूती से पेश कर पाएंगे. नीतीश की पॉपुलैरिटी के साथ कुछ विवाद भी चर्चा में रहे हैं. खासतौर पर SSC परीक्षा से जुड़ी उनकी मैटेरियल ने स्टूडेंट और ऑनलाइन ऑडियंस के बीच काफी बहस छेड़ दी थी.
एग्जाम प्रोसेस खरीद और सप्लायर मैनेजमेंट से जुड़े मुद्दों पर बनाए गए उनके वीडियो को लेकर अलग-अलग रिएक्शन सामने आते रहे हैं. इसी सिलसिले में मामला कथित तौर पर एडुक्विटी टेक्नोलॉजीज के साथ कानूनी विवाद तक पहुंच गया. कंपनी ने नीतीश राजपूत के खिलाफ कथित तौर पर 2.5 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया. दूसरी ओर, नीतीश अपने काम का बचाव करते रहे और उनका कहना रहा कि उनकी एनालिसिस पब्लिकली रूप से उपलब्ध जानकारी और आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित है.
नीतीश राजपूत सच में बिग बॉस 20 के घर में पहुंचते हैं, तो ऑडियंस को उनका एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिल सकता है. यूट्यूब पर जहां वो कैमरे को देखकर किसी मुद्दे को समझाते हैं, वहीं बिग बॉस के घर में उन्हें लगातार दूसरे लोगों के बीच रहना होगा. यहां बातचीत, दोस्ती, लड़ाई, टास्क और दबाव सब कुछ कैमरे के सामने होगा. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका शांत और मजबूत दिमाग रियलिटी शो की उठापटक के बीच कितना टिकता है. उनके मौजूदा फैंस भी शायद यही देखने के लिए एक्साइटेड होंगे कि स्क्रीन के बाहर उनकी पर्सनैलिटी कैसी है.
बिग बॉस 20 को लेकर वैसे भी ऑडियंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है. सलमान खान एक बार फिर शो को होस्ट करते नजर आएंगे और शो के 6 सितंबर 2026 को लॉन्च होने की खबरें हैं. इस बीच कंटेस्टेंट्स को लेकर भी सोशल मीडिया पर तरह-तरह के नाम सामने आ रहे हैं. इनमें कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, खुशी दुबे, रैपर सैंटी शर्मा, ईशा रिखी, आम्रपाली दुबे, कनिका मान, अरिश्फा खान, मैरी कॉम, अमन गांधी, काजी तौकीर, गीता बसरा और शोविक चक्रवर्ती जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं. अब इन अटकलों के बीच अगर नीतीश राजपूत की एंट्री पक्की होती है, तो यूट्यूब से बिग बॉस तक का उनका सफर इस सीजन की दिलचस्प कहानियों में से एक बन सकता है.