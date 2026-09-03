/छोटे शहर का लड़का, करोड़ों Views का मालिक! सलमान खान के Bigg Boss 20 में अब लगाएंगे तड़का, YouTuber की एंट्री पर बड़ा बज़

बिग बॉस 20 को लेकर वैसे भी ऑडियंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है. सलमान खान एक बार फिर शो को होस्ट करते नजर आएंगे और शो के 6 सितंबर 2026 को लॉन्च होने की खबरें हैं. इस बीच कंटेस्टेंट्स को लेकर भी सोशल मीडिया पर तरह-तरह के नाम सामने आ रहे हैं. इनमें कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, खुशी दुबे, रैपर सैंटी शर्मा, ईशा रिखी, आम्रपाली दुबे, कनिका मान, अरिश्फा खान, मैरी कॉम, अमन गांधी, काजी तौकीर, गीता बसरा और शोविक चक्रवर्ती जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं. अब इन अटकलों के बीच अगर नीतीश राजपूत की एंट्री पक्की होती है, तो यूट्यूब से बिग बॉस तक का उनका सफर इस सीजन की दिलचस्प कहानियों में से एक बन सकता है.