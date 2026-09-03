Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /टीवी
  • /छोटे शहर का लड़का, करोड़ों Views का मालिक! सलमान खान के Bigg Boss 20 में अब लगाएंगे तड़का, YouTuber की एंट्री पर बड़ा बज़

छोटे शहर का लड़का, करोड़ों Views का मालिक! सलमान खान के Bigg Boss 20 में अब लगाएंगे तड़का, YouTuber की एंट्री पर बड़ा बज़

Nitish Rajput In Bigg Boss 20: सलमान खान के पॉपुलर रिएलिटी शो 'बिग बॉस' के बीसवें सीजन को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बज़ बना हुआ है. इसी बीच शो के एक और नए कंटेस्टेंट का नाम सुनने में आया है. एसएससी परीक्षा से जुड़ी मैटेरियल को लेकर बढ़ती पॉपुलैरिटी ने यूट्यूबर और एड्यूकेटर नीतीश राजपूत को टीवी के शो तक पहुंचा दिया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 03, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:04 PM IST
छोटे शहर का लड़का, करोड़ों Views का मालिक! सलमान खान के Bigg Boss 20 में अब लगाएंगे तड़का, YouTuber की एंट्री पर बड़ा बज़

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गांधारी ने ऐसा कसा तंज, मची सनसनी! बिना नाम लिए Taapsee ने Toxic पर साधा निशाना
2
3
4
5