‘जिस दिन वे गुजरे, उस दिन पापा का बर्थडे था...’ ‘बिग बॉस 19’ के मंच पर धर्मेंद्र को याद कर फूट-फूटकर रोए सलमान खान, इस सीजन में आने का किया था वादा

Salman Khan Breaks Down: सलमान खान का रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ अब खत्म हो चुका है और इस शो के विनर गौरव खन्ना रहे. हालांकि, इसी बीच सलमान खान हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र को याद कर खूब रोते नजर आए. उनको रोता देख हर किसी की आंखों में आंसू आ गए. अगर धर्मेंद्र जिंदा होते तो आज अपना 90वां जन्मदिन मना रहे होते.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 08, 2025, 07:22 AM IST
धर्मेंद्र को याद कर फूट-फूटकर रोए सलमान खान
धर्मेंद्र को याद कर फूट-फूटकर रोए सलमान खान

Salman Khan Breaks Down: अगस्त में शुरू हुआ सलमान खान का रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ अब खत्म हो चुका है और इस शो के विनर गौरव खन्ना रहे. शो का ग्रैंड फिनाले काफी शानदार और जश्न से भरा रहा, लेकिन एक पल ऐसा भी आया, जिसने हर किसी को इनोशनल कर दिया. उस एक खास पल के वीडियो अब तक सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और वो पल था, जब सलमान खान स्टेज पर फूट-फूटकर रोते नजर आए. शो के दौरान उन्होंने हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को दिल छू लेने वाला ट्रिब्यूट दिया. 

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर, 2025 को मुंबई में उनके घर पर हुआ था और आज 8 दिसंबर को उनका 90वां जन्मदिन है. ऐसे में जैसे ही स्क्रीन पर धर्मेंद्र के यादगार पलों की झलकियां दिखाई गई सलमान खुद पर काबू नहीं रख पाए और रोने लगे. उनकी आवाज कांपने लगी और आंखों से आंसू गिरने लगे. इतना ही नहीं, काफी देर तक वे बोल भी नहीं पा रहे थे. इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र को याद करते हुए कहा, ‘हमने अपने ही-मैन को खो दिया है. धर्मेंद्र जी जैसा कोई नहीं हो सकता. उन्होंने जिंदगी को दिल खोलकर जिया है’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

धर्मेंद्र को याद कर रो पड़े सलमान खान 

अपने भारी मन और आवाज के साथ सलमान ने आगे कहा, ‘60 साल तक लोगों को एंटरटेन किया है. उन्होंने हर तरह का किरदार किया है और हमेशा दिल जीत लिया है. मेरे करियर पर भी धर्म जी का बहुत असर रहा है. वे एक मासूम और बेहद शानदार इंसान थे’. उनकी बातें सुनकर सभी लोग काफी इमोशनल हो गए. हर कोई उनके इमोशन्स को समझ पा रहा था. सलमान ने ये भी कहा कि उन्होंने पहली बार सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के लिए इतना सारा प्यार और सम्मान देखा है. उनकी आवाज अचानक रुक गई. 

धर्मेंद्र के वो 6 सदाबहार सुपरहिट गाने, जिनके आज भी हैं लोग दीवाने, जो सालों बाद भी नहीं हुए पुराने, बार-बार सुनने का करता है दिल

जिस दिन हुआ धर्मेंद्र का निधन, उस दिन था पिता का जन्मदिन

इसके बाद उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ, जो उनके पिता का जन्मदिन भी है. उन्होंने कहा, ‘अगर मैं इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं, तो सोचिए सनी और उनकी फैमिली किस हालत में होंगे’. इस बात पर सलमान खुद को संभाल नहीं पाए और कुछ सेकंड लगातार आंखें पोंछते रहे. सलमान ने आगे कहा कि धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार बहुत गरिमा और सम्मान के साथ किया गया. उन्होंने कहा, ‘मैंने दो फ्यूनरल इतने सम्मान के साथ होते देखे हैं सूरज बड़जात्या की मां का और धर्म जी का. वहां हर कोई रो रहा था’. 

89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा 

इसके बाद उन्होंने कहा, ‘लेकिन माहौल में एक संजीदगी और शांति थी. सनी और बॉबी ने जिस तरह सब संभाला, उसके लिए उन्हें सलाम’. सलमान के इस बयान ने साफ कर दिया कि धर्मेंद्र सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि इंडस्ट्री की आत्मा जैसे थे. फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता और ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए. वे उम्र से जुड़ी कई समस्याओं का सामना कर रहे थे, शुरुआत में हालत बेहतर थी लेकिन बाद में अचानक बिगड़ गई. उनकी आखिरी समय में उनका परिवार उनके साथ था. 

65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम 

धर्मेंद्र हमेशा कैमरा के सामने रहने की इच्छा रखते थे और आखिरी दिनों तक काम के लिए वही जुनून बना रहा. उन्होंने अपने 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘फूल और पत्थर’, ‘सीता और गीता’, ‘यादों की बारात’ जैसी अनगिनत हिट फिल्मों के नाम शामिल हैं. उनकी एक्टिंग में मासूमियत, रोमांस, एक्शन और कॉमेडी सब कुछ था. ‘बिग बॉस 19’ के मंच पर सलमान का इमोशनल ट्रिब्यूट सिर्फ एक याद नहीं बल्कि पूरे देश के उस दुख का एहसास था जो धर्मेंद्र के जाने के बाद हर दिल में बस गया.

