/सिद्धार्थ निगम ने खोला अपने सीक्रेट रिलेशनशिप का राज, गर्लफ्रेंड संग तस्वीर शेयर कर बताया क्यों छिपाया रिश्ता

सलमान खान स्टारर 'किसी का भाई किसी की जान' फेम एक्टर सिद्धार्थ निगम ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रिया ठक्कर के साथ एक रोमांटिक तस्वीर पोस्ट कर फैंस को अपने रिश्ते की सच्चाई बता दी है. इस तस्वीर में दोनों साथ में रोमांटिक पोज देते नजर आ रहे हैं और उनकी केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. हालांकि, सिद्धार्थ ने पोस्ट में रिया का ज्यादा इंस्ट्रो नहीं दिया, लेकिन उनके साथ शेयर की गई फोटे और दिल छू लेने वाला कैप्शन काफी कुछ कह गया. वहीं इस पोस्ट में एक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड रिया को टैग भी किया है. पोस्ट सामने आते ही फैंस के बीच उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.