/सिद्धार्थ निगम ने खोला अपने सीक्रेट रिलेशनशिप का राज, गर्लफ्रेंड संग तस्वीर शेयर कर बताया क्यों छिपाया रिश्ता

सलमान खान स्टारर 'किसी का भाई किसी की जान' फेम एक्टर सिद्धार्थ निगम ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रिया ठक्कर के साथ एक रोमांटिक तस्वीर पोस्ट कर फैंस को अपने रिश्ते की सच्चाई बता दी है. इस तस्वीर में दोनों साथ में रोमांटिक पोज देते नजर आ रहे हैं और उनकी केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. हालांकि, सिद्धार्थ ने पोस्ट में रिया का ज्यादा इंस्ट्रो नहीं दिया, लेकिन उनके साथ शेयर की गई फोटे और दिल छू लेने वाला कैप्शन काफी कुछ कह गया. वहीं इस पोस्ट में एक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड रिया को टैग भी किया है. पोस्ट सामने आते ही फैंस के बीच उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.
सिद्धार्थ ने फोटो शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में बताया कि रिया के साथ उनका रिश्ता किसी प्लान या तय स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था. उनके मुताबिक, दो लोगों की एक मुलाकात धीरे-धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई. बातचीत, हंसी-मजाक और साथ बिताए नॉर्मल मूमेंट्स के बीच दोनों की बॉन्डिंग मजबूत होती गई.
सिद्धार्थ निगम ने अपनी पोस्ट में ये भी साइन दिए कि उन्होंने इस रिश्ते को लंब समय तक सिर्फ अपने तक सीमित रखा था, क्योंकि वो इस खास रिश्ते को दुनिया की नजरों से दूर अपनी निजी जिंदगी में जीना चाहते थे. अब जब उन्हें लगा कि इस खुशी की थोड़ी झलक फैंस के साथ शेयर की जा सकती है, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया. सिद्धार्थ ने रोमांटिक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, '2024. दो अजनबी, दो जिंदगियां, और एक मुलाकात जिसके बारे में हम दोनों को नहीं पता था कि ये हमारी कहानी का इतना खूबसूरत हिस्सा बन जाएगी.'
एक्टर ने आगे लिखा, 'कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी. हम बस एक-दूसरे से मिले, और आम दिनों, शांत बातचीत, हंसी और इन सबके बीच कहीं न कहीं कुछ खूबसूरत पनपने लगा. लंबे समय तक, ये सिर्फ हमारा था. कुछ ऐसा जिसे हमने चुपचाप जिया, संभाला और उसे वैसा बनने दिया जैसा उसे होना था और कभी-कभी, जब कोई चीज आपके जीवन में इतना प्यार, गर्माहट और अर्थ भर देती है, तो आप उस रोशनी का थोड़ा सा हिस्सा दुनिया में फैलाना चाहते हैं. तो, हम यहां हैं. उस चीज का एक छोटा सा हिस्सा जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है. किसी तरह, हम एक-दूसरे को मिल गए और इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे. आर और एस.'
सिद्धार्थ की लव लाइफ की बात हो तो अतीत में उनका नाम उनकी 'अलादीन: नाम तो सुना होगाट को-स्टार अवनीत कौर के साथ भी खूब जोड़ा गया था. दोनों की ऑनस्क्रीन और ऑफस्क्रीन केमिस्ट्री इतनी पसंद की जाती थी कि फैंस ने उनकी जोड़ी को 'सिडनीत' नाम तक दे दिया था. हालांकि, सिद्धार्थ ने साल 2020 में इन डेटिंग खबरों को खारिज करते हुए कहा था कि वो और अवनीत सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और दोनों के बीच फैमिली जैसी बॉन्डिंग है. अवनीत ने भी उस दौर में डेटिंग की खबरों को स्वीकार नहीं किया था.
सिद्धार्थ निगम ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म 'धूम 3' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद 'चक्रवर्ती अशोक सम्राट', 'चंद्र नंदिनी' और 'अलादीन: नाम तो सुना होगा' जैसे टीवी शोज ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. बड़े पर्दे पर वो सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में भी नजर आए. अब रिया ठक्कर संग रिश्ते को लेकर चर्चा में आए सिद्धार्थ की पर्सनल लाइफ पर भी फैंस की नजरें हैं. हालांकि उनके नए रिश्ते से जुड़ी बाकी जानकारी का खुलासा फिलहाल खुद एक्टर की ओर से होना बाकी है.