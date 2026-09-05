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सिद्धार्थ निगम ने खोला अपने सीक्रेट रिलेशनशिप का राज, गर्लफ्रेंड संग तस्वीर शेयर कर बताया क्यों छिपाया रिश्ता

Siddharth Nigam Secret Relationship: टीवी और बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ निगम ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक रोमांटिक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड संग फोटो शेयर कर अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी है. टीवी शो 'अलादीन' और सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से फेमस हुए एक्टर ने बताया कि उन्होंने अब तक अपने रिलेशनशिप को सबसे छुपाकर रखा था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 05, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:15 AM IST
सिद्धार्थ निगम ने खोला अपने सीक्रेट रिलेशनशिप का राज, गर्लफ्रेंड संग तस्वीर शेयर कर बताया क्यों छिपाया रिश्ता

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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