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सलमान खान की क्रिप्टिक पोस्ट ने मचाई हलचल, आखिर किसके लिए लिखा- जो चाहिए था कल, आज मिला तो जरूरी क्यों नहीं?

सलमान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. सलमान खान के क्रिप्टिक पोस्ट ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. उनका पोस्ट चर्चा का विषय मिल गया.

Written ByIANSEdited ByShilpa
Published: Sep 15, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:56 PM IST
सलमान खान की क्रिप्टिक पोस्ट ने मचाई हलचल, आखिर किसके लिए लिखा- जो चाहिए था कल, आज मिला तो जरूरी क्यों नहीं?

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