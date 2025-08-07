Bigg Boss 19 में इस बार चलेगी घरवालों की सरकार! सलमान खान के शो की थीम का खुलासा, भाईजान बोले- 'घर में ड्रामा क्रेजी नहीं होगा डेमोक्रेसी'
Bigg Boss 19 में इस बार चलेगी घरवालों की सरकार! सलमान खान के शो की थीम का खुलासा, भाईजान बोले- 'घर में ड्रामा क्रेजी नहीं होगा डेमोक्रेसी'

Bigg Boss 19 Trailer: सलमान खान का मोस्ट अवेटेड शो 'बिग बॉस 19' के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है. इसी बीच मेकर्स ने फैंस के लिए शो का ट्रेलर जारी कर दिया है. इस ट्रेलर में सलमान खान को देख आपको भी एक दम नेता जैसी वाइब आएगी. इसी के साथ शो का टैग लाइन भी आपको काफी पसंद आएगा.

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 07, 2025, 06:01 PM IST
बिग बॉस 19
बिग बॉस 19

Bigg Boss 19 Trailer: सलमान खान का मोस्ट अवेटेड शो बिग बॉस अपने 19वें सीजन के साथ धमाकेदार वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इस बार बिग बॉस देखने में दर्शकों को और भी ज्यादा मजा आने वाला है. शो का नया ट्रेलर दर्शकों के लिए सामने आ गया है. इस बार शो की थीम काफी अलग है. जब आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको एकदम संसद जैसी वाइब आएगी. सलमान खान नेता जी जैसी पोशाक में दिखेंगे. इस बार बिग बॉस 19 की थीम 'घरवालों की सरकार' है.

शो का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार
बिग बॉस के सीजन 19 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. हर साल शो की थीम काफी अलग-अलग होती है. इस बार मेकर्स काफी कुछ अलग लेकर आ रहे हैं और इसकी झलक दर्शकों को ट्रेलर में ही देखने को मिल जाएगी. बिग बॉस के घर में इस बार जोश और उमंग के साथ एक नई क्रांति भी देखने को मिलेगी. घर में लड़ाई, झगड़े से हटकर लोकतांत्रिक माहौल भी देखने को मिलेगा.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘ऐसा पहली बार हुआ 18-19 सालों में’
ट्रेलर देखने के बाद आपको भी यह साफ हो जाएगा कि इस बार 'बिग बॉस' के घर में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो घर के सदस्य ही लेंगे. सलमान खान ट्रेलर में कहते हैं कि 'ऐसा पहली बार हुआ है 18-19 सालों में. इस बार बिग बॉस के घर में ड्रामा क्रेजी नहीं, डेमोक्रेसी होगा. मतलब हर छोटा बड़ा फैसला घरवालों के हाथ में ही होगा. घरवालों को जो करना है करो, लेकिन अंजाम और आवाम के लिए भी तैयार रहना क्योंकि इस बार बिग बॉस में घरवालों की सरकार.' 

इस दिन शुरू होगा शो 
बता दें कि 'बिग बॉस 19' के ट्रेलर को जियो हॉटस्टार के यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है. इसके साथ ही इस ट्रेलर को सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया गया है. सभी का पसंदीदा रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' कलर्स चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 24 अगस्त से स्टार्ट किया जाएगा.

