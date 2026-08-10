बिग बॉस फेम लोपामुद्रा के घर चोरी, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार; 51 लाख रुपये भी बरामद

Bigg Boss Fame Lopamudra Raut: मुंबई की सांताक्रूज पुलिस ने लोकल क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर ने सोमवार को मॉडल और ‘बिग बॉस 10’ फेम एक्ट्रेस लोपामुद्रा राउत के घर हुई चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के बाद पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर चोरी से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच कर रही है. बता दें कि आरोपी बिहार के दरभंगा जिले के एक गांव का रहने वाला है. उस पर एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 2016' की सेकंड रनर-अप लोपामुद्रा राउत (32) के घर से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की चोरी का आरोप है.
लोपामुद्रा राउत के सांताक्रूज स्थित अपार्टमेंट में चोरी की घटना तब हुई, जब एक्ट्रेस शहर से बाहर थीं. बताया जा रहा है कि 20 जून से 27 जुलाई के बीच चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया. वापस लौटने पर लोपामुद्रा को घर में चोरी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
वहीं, इस मामले में सांताक्रूज पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास से लगभग 51 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया गया, जिसमें एक लग्जरी घड़ी, सोने के दो बिस्कुट और नकद पैसे शामिल हैं. पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से दरभंगा जिले के गोठ मिट्टी गांव के रहने वाले चंदन मुखिया का पता लगाया और उसे गिरफ्तार किया.
पुलिस के मुताबिक, जुलाई में चंदन मुखिया ने कथित तौर पर राउत के घर की रेकी (निगरानी) की और यह पक्का किया कि घर में कोई नहीं है, फिर वह वेंटिलेटर के ज़रिए घर में घुसा. वह मुंबई में बंद घरों की तलाश करता था और चोरी करने के बाद उसी दिन ट्रेन से बिहार लौट जाता था. मुखिया ने कथित तौर पर ऐसी ही एक रेकी के दौरान अभिनेत्री लोपामुद्रा राउत के सांताक्रूज वाले घर को देखा और बाद में मौका मिलने पर वहां चोरी की घटना को अंजाम दिया.
पुलिस ने टेक्निकल इंटेलिजेंस (मोबाइल फोन की डिटेल और लोकेशन-आधारित जानकारी) का इस्तेमाल करके उसका पता लगाया. जांच में दरभंगा का नाम सामने आने के बाद, मुंबई पुलिस की एक टीम वहां गई और दरभंगा पुलिस की मदद से सोनकी पुलिस स्टेशन के इलाके में एक जगह पर छापेमारी की.
पुलिस ने कहा कि अभी पूरी चोरी की रकम और बाकी कीमती सामान बरामद नहीं हुआ है. जांच करने वाले अब बाकी सामान का पता लगाने और यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें और लोग भी शामिल थे. पुलिस को शक है कि उसने चोरी के कुछ पैसों से अपनी बहन के नाम पर जमीन खरीदी थी.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)