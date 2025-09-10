Bigg Boss 19 में सलमान खान की सिक्योरिटी हुई दोगुनी, धमकियों के बीच बढ़ाई गई एक्टर की सुरक्षा
Bigg Boss 19 में सलमान खान की सिक्योरिटी हुई दोगुनी, धमकियों के बीच बढ़ाई गई एक्टर की सुरक्षा

बॉलीवुड स्टार सलमान खान को काफी समय से एक गैंग द्वारा धमकियां मिल रही हैं और इसी कारण से शो में लाइव ऑडियंस का आना-जाना बंद कर रखा है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

 

Sep 10, 2025
Bigg Boss 19 में सलमान खान की सिक्योरिटी हुई दोगुनी, धमकियों के बीच बढ़ाई गई एक्टर की सुरक्षा

सलमान खान बिग को काफी लंबे समय से होस्ट करते हुए आ रहा हैं. वहीं ऑडियंस भी शो में सलमान को देखना ही पसंद करती है, इसलिए मेकर्स हर साल सलमान खान की फीस दोगुनी कर देते हैं ताकि एक बड़े नंबर की संख्या उनके शो में बनी रहे. वहीं पिछले कुछ दिनों से सलमान खान को पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जान की धमकियां दी जा रही है जिसके चलते शो में होस्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

 

'बिग बॉस 19'
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' की स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार और टेलीकास्ट कलर्स पर किया जा रहा है. वहीं शो के होस्ट की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मेकर्स ने दो साल से वीकेंड के वार में भी कई बदलाव किए हैं. जिसके बारे में एंडेमोल के सीईओ ऋषि नेगी ने एक इंटरव्यू में बात की है.

यब भी पढ़ें: 59 साल पहले सलमान खान के पिता ने दी थी ब्लॉकबस्टर फिल्म, इंडिया के एल्विस प्रेस्ली शम्मी कपूर के साथ आए थे नजर

 

प्रायोरिटी
एंडेमोल के सीईओ ऋषि नेगी ने इंटरव्यू के दौरान बताया की धमकियों के चलते सलमान खान की सिक्योरिटी को डबल कर दिया है और शो में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं. ऋषि नेगी ने आगे बताया, 'सेट पर जब सलमान खान होते हैं तो उस समय लाइव ऑडियंस नहीं होती है. वहीं शो में बाहर से आनेवाले लोगों के लिए काफी प्रोटोकॉल है. ऋषि नेगी ने बात करते हुए कहा, 'हम जिन लोगों को काम पर रखते हैं उनकी हिस्ट्री पर खास का ध्यान रखते हैं.' ऋषि नेगी ने कहा, 'हम शो के दौरान ऑन -ग्राउंड लॉजिस्टिक और सेफ्टी का खास ख्याल रखते हैं दोनों ही हमारी प्रायोरिटी हैं.'

 

हिट लिस्ट
वहीं बात करें सलमान खान को मिलने वाली धमकियों की तो खबरों के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई  की लिस्ट में एक्टर का नाम सबसे ऊपर है और इसमें और भी कई बॉलीवुड स्टार और नेता शामिल हैं. 

 

;