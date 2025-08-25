 Bigg boss : महज 21 साल की कम उम्र में मारी बिग बॉस हाउस में एंट्री, क्या कर लेंगी अपना करियर खराब? फैंस उठा रहे हैं सवाल!
Bigg boss : महज 21 साल की कम उम्र में मारी बिग बॉस हाउस में एंट्री, क्या कर लेंगी अपना करियर खराब? फैंस उठा रहे हैं सवाल!

Bigg Boss 19: सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' की शुरूआत हो चुकी है, जिसमें एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट नजर आएंगे. वहीं शो में 21 साल की इस खूबसूरत टीवी एक्ट्रेस ने भी एंट्री मारी है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:34 AM IST
Bigg boss : महज 21 साल की कम उम्र में मारी बिग बॉस हाउस में एंट्री, क्या कर लेंगी अपना करियर खराब? फैंस उठा रहे हैं सवाल!

कलर्स टीवी का रिएलिटी शो बिग बॉस के 19वें सीजन का आगाज हो चुका है जिसका ग्रांड प्रीमियर हाल ही में हुआ है. ग्रांड प्रीमियर पर सलमान खान ने स्टेज पर सभी कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराया. बिग बॉस के इस सीजन में टीवी के कई बड़े-बड़े सितारों ने पार्ट लिया है जिसमें टीवी के सुपरहिट शो 'अनुपमा' के एक्टर गौरव खन्ना भी शामिल हैं. मगर आज हम गौरव खन्ना के बारे में नहीं बल्कि 21 साल की कलाकार अशनूर कौर की बात कर रहे हैं. जो कि बिग बॉस हाउस में एंट्री ले चुकी हैं.

 

सलमान खान ने दिए टिप्स
अशनूर ने शो के ग्रैंड प्रीमियर के दौरान अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सबके होश उड़ा दिए थे. वहीं इस दौरान सलमान खान ने अशनूर कौर घर में सर्वाइव करने के टिप्स भी दिए हैं. अशनूर कौर के घर में एंट्री लेने से कई फैंस एक्साइटेड हैं तो वहीं बहुत से लोगों को उनका इतनी जल्दी बिग बॉस का पार्ट बनना पसंद नहीं आया है. दरअसल सोशल मीडिया पर अशनूर के फैंस का कहना है कि वो बहुत छोटी और स्वीट है वो इस शो के लायक नहीं हैं, तो कुछ ने कहा कि शो में उनको दिक्कतों का सामना पड़ सकता है क्योंकि ये उनकी पर्सनैलिटी से अलग है. मगर वहीं अशनूर कौर को कई लोगों ने वेल विशेस देते हुए उनके जीतने की कामना की है. फैंस का मानना है कि वो टॉप 3 का हिस्सा हो सकती हैं.

यह भी पढ़ें: सलमान खान के शो बिग बॉस में इन कंटेस्टेंट ने पार की थीं सारी हदें, वोट्स पाने के लिए की थीं ऐसी हरकतें!

 

9.7 फॉलोअर्स
अशनूर कौर ने साल 2009 में सीरियल 'झांसी की रानी' से अपने करियर की शुरुआत की थी जिसके बाद वो स्टार प्लस के शो 'साथ निभाना साथिया' में भी नजर आई थीं. वो सोशल मीडिया पर अक्सर फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं. वहीं अशनूर कौर के इंस्टाग्राम पर 9.7 फॉलोअर्स हैं. अब देखना ये होगा कि अशनूर कौर इस कंट्रोवर्शियल हाउस में टिक पाएंगी या नहीं? या उनके फैंस वोट्स कर उन्हें टॉप 3 तक पहुंचा देंगे. 

 

;