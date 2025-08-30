कैप्टेंसी टास्क में तीखी तकरार से गर्माया बिग बॉस 19 के घर का माहौल, इस कंटेस्टेंट ने वापसी कर किया तमाशा

Bigg Boss: सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में इस बार एक के बाद एक ट्विस्ट आ रहे हैं. वहीं कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट के बाद घर में माहौल गर्मा गया है.
Trending Photos
बिग बॉस के घर में बसीर अली की वापसी के बाद से ही घर का माहौल गरमाया हुआ था क्योंकि बाहर से आकर उन्होंने शो में काफी चीजों का खुलासा बाकी कंटेस्टेंट के साथ किया था. वहीं हाल में हुए बीबी हाउस कैप्टन के लिए टास्क में भी कंटेस्टेंट के बीच तीखी तकरार देखने को मिली जिसके बाद कुनिका सदानंद को घर का कप्तान चुन लिया गया है. मगर अब शो में एक और बड़ा धमाका हो गया है.
कैप्टन टास्क
दरअसल शो की शुरुआत में ही घरवालों ने फरहाना भट्ट को बाहर का रास्ता दिखा दिया था जिसके बाद बिग बॉस ने उन्हें सीक्रेट रूम में भेज दिया था फरहाना वहां से सभी कंटेस्टेंट को देख रही थीं. वहीं बिग बॉस ने ट्विस्ट लाते हुए फरहाना को कैप्टन टास्क में एक घरवाले को बाहर करने का अधिकार दिया था जिसमें उन्होंने बसीर अली का नाम लिया था. वहीं काफी लड़ाई-झगड़े के बाद कुनिका सदानंद को घर का कप्तान बना दिया गया है. अब देखना ये होगा कि उनकी कप्तानी में घर कैसे चलता है.
यह भी पढ़ें: Bigg Boss 19: ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ के जीशान कादरी इस शख्स की कराना चाहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री, शो में आने से पहले ही कर ली थी प्लानिंग!
फरहाना की घर वापसी
फरहाना की घर में वापसी ने हाउसमेट के बीच बड़ा तमाशा देखने को मिल रहा है. फरहाना ने कंट्रोल रूम में जो भी देखा उसके बाद वो अपना गुस्सा कंटेस्टेंट पर निकल रही हैं और सबको काफी कुछ बोल रही हैं. वहीं अगले एपिसोड में फरहाना की तरफ से और भी कई खुलासे किए जाने की उम्मीद फैंस को है, जो कि शो को और भी मजेदार बना देगा.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.