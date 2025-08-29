 Bigg Boss 19 की इस कंटेस्टेंट को वाइल्डकार्ड एंट्री से मेकर्स दे सकते है बड़ा झटका, साफ -सुथरी छवि पर लग सकते हैं कई दाग!
Advertisement
trendingNow12900718
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19 की इस कंटेस्टेंट को वाइल्डकार्ड एंट्री से मेकर्स दे सकते है बड़ा झटका, साफ -सुथरी छवि पर लग सकते हैं कई दाग!

Bigg Boss 19 wild card entry: सलमान खान के शो ‘बिग बॉस’ में होने वाली है. इस वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री से पहले से ही मौजूद एक सदस्य के साथ बड़ा पंगा देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं कौन हैं वो

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 29, 2025, 08:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bigg Boss 19 की इस कंटेस्टेंट को वाइल्डकार्ड एंट्री से मेकर्स दे सकते है बड़ा झटका, साफ -सुथरी छवि पर लग सकते हैं कई दाग!

सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में इस बार कई दिलचस्प खिलाड़ी आए हैं जिसमें ज्यादातर संख्या इन्फ्लुएंसर्स की देखने को मिल रही है. वहीं शो में कई मंझे हुए टीवी एक्टर्स और यूट्यूब स्टार भी आए हैं. ‘बिग बॉस 19’ के हाल के एपिसोड में गौरव खन्ना और कुनिका सदानंद के बीच तीखी तकरार देखने को मिली थी जिससे घर में माहौल काफी गर्म हो गया था. वहीं शो की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल भी काफी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. दरअसल तान्या मित्तल की पर्सनैलिटी को घर वालों को समझने में थोड़ा समय लग रहा है और उनके बड़बोलेपन से वो घरवालों की नजरों में थोड़ा खटक रही हैं वहीं बिग बॉस तान्या मित्तल को अब एक बड़ा झटका देने वाले हैं.

यह भी पढ़ें: बत्ती गुल होने पर सिंगर ने दिखाया था टैंट्रम, भीड़ का गुस्सा देख महज 13 साल की उम्र में इस महान गीतकार ने स्टेज पर गाया था गाना!

शो में तड़का
‘बिग बॉस 19’ हाउस में जल्द ही एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री होने वाली है और ये शख्स तान्या मित्तल के लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी कर सकता है जिससे उनकी साफ-सुथरी छवि पर भी सवाल उठ सकते हैं. वहीं कई लोगों का ये मानना है कि इस बार का सीजन थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है इसलिए बिग बॉस शो में एक बड़ा तड़का लगाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

 

तान्या की खैर नहीं
तो चलिए बिना देरी किए बताते हैं वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट का नाम , आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो covid warrior शिखा मल्होत्रा हैं और उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है कि वो ‘बिग बॉस 19’ का पार्ट बनने वाली हैं. वहीं मीडिया को मिठाई खिलाते समय शिखा ने तान्या पर वार करते हुए कहा कि वो घर के अंदर जाकर उन्हें सबक सिखाएंगी, क्योंकि तान्या स्प्रिचुअल इनफ्लुएंस बनकर ऑडियंस को पागल बना रही हैं. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर BB के बन कभी एक्टिविटी हो गए हैं और वो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं कि अब शो में तड़का लगेगा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss19Salman Khanwild card entryTanya Mittalsikha malhotra

Trending news

इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
DNA Analysis
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
water
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
;