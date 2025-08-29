Bigg Boss 19 की इस कंटेस्टेंट को वाइल्डकार्ड एंट्री से मेकर्स दे सकते है बड़ा झटका, साफ -सुथरी छवि पर लग सकते हैं कई दाग!

सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में इस बार कई दिलचस्प खिलाड़ी आए हैं जिसमें ज्यादातर संख्या इन्फ्लुएंसर्स की देखने को मिल रही है. वहीं शो में कई मंझे हुए टीवी एक्टर्स और यूट्यूब स्टार भी आए हैं. ‘बिग बॉस 19’ के हाल के एपिसोड में गौरव खन्ना और कुनिका सदानंद के बीच तीखी तकरार देखने को मिली थी जिससे घर में माहौल काफी गर्म हो गया था. वहीं शो की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल भी काफी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. दरअसल तान्या मित्तल की पर्सनैलिटी को घर वालों को समझने में थोड़ा समय लग रहा है और उनके बड़बोलेपन से वो घरवालों की नजरों में थोड़ा खटक रही हैं वहीं बिग बॉस तान्या मित्तल को अब एक बड़ा झटका देने वाले हैं.

शो में तड़का

‘बिग बॉस 19’ हाउस में जल्द ही एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री होने वाली है और ये शख्स तान्या मित्तल के लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी कर सकता है जिससे उनकी साफ-सुथरी छवि पर भी सवाल उठ सकते हैं. वहीं कई लोगों का ये मानना है कि इस बार का सीजन थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है इसलिए बिग बॉस शो में एक बड़ा तड़का लगाएंगे.

तान्या की खैर नहीं

तो चलिए बिना देरी किए बताते हैं वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट का नाम , आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो covid warrior शिखा मल्होत्रा हैं और उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है कि वो ‘बिग बॉस 19’ का पार्ट बनने वाली हैं. वहीं मीडिया को मिठाई खिलाते समय शिखा ने तान्या पर वार करते हुए कहा कि वो घर के अंदर जाकर उन्हें सबक सिखाएंगी, क्योंकि तान्या स्प्रिचुअल इनफ्लुएंस बनकर ऑडियंस को पागल बना रही हैं. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर BB के बन कभी एक्टिविटी हो गए हैं और वो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं कि अब शो में तड़का लगेगा.