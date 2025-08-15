Bigg Boss 19: क्या सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 19’ में नगमा मिराजकर डांसर आवेज दरबार के साथ मारेंगी एंट्री?
Bigg Boss 19: क्या सलमान खान के शो बिग बॉस के सीजन 19 में कंटेस्टेंट की लिस्ट में नगमा मिराजकर का नाम भी शामिल होने वाला है? आइए जानते हैं कौन हैं नगमा मिराजकर और डांसर आवेज दरबार से क्या है इनका कनेक्शन.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:53 AM IST
Bigg Boss 19: सलमान खान के पॉपुलर रिएलिटी शो बिग बॉस का सीजन 19 जल्द ही कलर्स टीवी पर आने वाला है जिसके लिए फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. इस शो ने भारत के हर घर में अपनी एक खास पहचान बना ली है जिसके चलते ये शो टीआरपी में सभी शोज को पीछे छोड़ देता है. वहीं कंटेस्टेंट की बात करें तो इस बार शो में टीवी के साथ-साथ सोशल मीडिया के स्टार भी दिखाई देंगे.

 

‘बिग बॉस 19’ के कंटेस्टेंट लिस्ट में ‘कुमकम भाग्य’ फेम एक्टर गौरव खन्ना, एक्ट्रेस हुनर अली, ‘स्प्लिस्टविला 15’ स्टार सेवेत तोमर और सोशल मीडिया स्टार पायल धारे का नाम कंफर्म हो चुका है. वहीं बाकी बचे हुए नामों को मेकर्स ने अभी तक रीवील नहीं किया है जिसके चलते सोशल मीडिया पर फैंस कई नामों पर अंदाजा लगा रहे हैं. जिसमें एक नाम इनफ्लुएंसर नगमा मिराजकर का भी है.

 

कौन हैं नगमा मिराजकर?

नगमा मिराजकर सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हैं जो कि फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल पर कंटेट बनाती हैं. नगमा मिराजकर यंग जनरेशन के बीच काफी फेमस हैं लोग उनके स्टाइल और फैशन को कॉपी करते हैं. वहीं इंस्टाग्राम पर नगमा मिराजकर के 7.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं.  नगमा आए दिन बॉलीवुड स्टार्स के साथ वीडियो में नजर आती रहती हैं.

 

नगमा और आवेज का क्या है कनेक्शन?

नगमा मिराजकर का नाम डांसर आवेज दरबार के साथ आए दिन सुनने को मिलता है आवेज दरबार भी एक सोशल मीडिया स्टार हैं और वो अक्सर नगमा के साथ ट्रेंडिंग वीडियोज को अपलोड करते रहते हैं जिसमें डांस वीडियो भी शामिल हैं. वीडियो में आवेज और नगमा की केमिस्ट्री को देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं. वहीं कई लोगों को मानना है कि आवेज और नगमा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. आवेज दरबार म्यूजिकल कंपोज इस्माइल दरबार के बेटे और जैद दरबार के भाई हैं. आवेज दरबार के भाई जैद दरबार ‘बिग बॉस 7’ की विनर गौहर खान के पति हैं.    

 

क्या नगमा और आवेज करेंगे बिग बॉस में एंट्री?

सोशल मीडिया पर नगमा मिराजकर और आवेज दरबार को लेकर फैंस अटकलें लगा रहे हैं कि दोनों बिग बॉस में एंटर करने जा रहे हैं, हालांकि इस बात कर बिग बॉस के मेकर्स की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है और न ही नगमा और आवेज की तरफ से कोई पक्की जानकारी दी गई है.

 

