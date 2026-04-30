10 साल बाद मां बनने जा रहीं संभावना सेठ, 3 IVF रहे फेल, मिसकैरेज से बुरी तरह टूटीं, फोटो शेयर कर दी Good News

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक इमोशनल और खुश कर देने वाली खबर सामने आई है. टीवी और रियलिटी शो की जानी-मानी एक्ट्रेस संभावना सेठ मां बनने वाली हैं. लंबे समय से मां बनने के लिए संघर्ष कर रहीं संभावना सेठ ने आखिरकार अपनी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है, जिसके बाद फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं.
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संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी के लिए ये पल बेहद खास और भावुक कर देने वाला है, क्योंकि ये खुशी उन्हें लंबे संघर्ष के बाद मिली है. कपल काफी समय से पैरंटहुड के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन इस सफर में उन्हें कई कठिनाइयों और निराशाओं का सामना करना पड़ा. संभावना सेठ ने कई बार नेचुरल तरीके से गर्भधारण की कोशिश की, लेकिन उन्हें बार-बार मिसकैरेज का दर्द झेलना पड़ा. ये दौर उनके लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बेहद कठिन रहा. लगातार असफलताओं के बाद उन्होंने आईवीएफ का सहारा लिया, लेकिन वो भी फेल रहा.
हालांकि, यहां भी किस्मत ने तुरंत साथ नहीं दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, संभावना सेठ के तीन आईवीएफ प्रयास भी असफल रहे. हर बार उम्मीद टूटने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने हौसले को बनाए रखा. ये पूरा सफर उनके और उनके परिवार के लिए इमोशनली काफी उतार-चढ़ाव से भरा रहा.
सरोगेसी की मदद से बनने वाली हैं मां
इसी बीच अब जाकर ये खुशखबरी सामने आई है कि संभावना सेठ प्रेग्नेंट हैं. उन्होंने अपनी इस नई शुरुआत की जानकारी एक फोटो शेयर करते हुए दी, जिसमें उनकी खुशी और भावनाएं साफ झलक रही हैं. सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के आते ही ये वायरल हो गया और फैंस ने उनका कमेंट सेक्शन शुभकामनाओं से भर दिया. एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर पति अविनाश द्विवेदी के साथ लिटिल बेबी के शूज की फोटो पोस्ट की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘वी आर प्रेग्नेंट...प्यार, उम्मीद और सरोगेसी के जरिए हमारी सबसे खूबसूरत कहानी अब साकार होने की राह पर है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है.’ हालांकि अभी कौन सा महीना चल रहा है, इसको लेकर एक्ट्रेस ने जानकारी नहीं दी है.
15 दिनों तक पाला जहर
संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी के लिए ये एक बहुत ही खुशी का पल है, क्योंकि संभावना काफी समय से बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन कई मिसकैरेज के बाद उन्होंने आईवीएफ का सहारा लिया. एक्ट्रेस के तीन आईवीएफ भी फेल रहे थे. इस बात का खुलासा खुद उन्होंने कई इंटरव्यू में किया था. उन्होंने अपने मिसकैरेज पर बात करते हुए बताया था कि उन्होंने 15 दिनों तक जहर को पाला था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि भ्रूण का विकास रुक चुका है.
एक्ट्रेस ने झेली तकलीफ
संभावना ने आगे कहा, ‘गर्भावस्था के दौरान मुझे बहुत बेचैनी महसूस होने लगी. शरीर में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन इसका कारण समझ नहीं आ रहा था. जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि भ्रूण का विकास रुक चुका है. सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि मुझे 15 दिनों तक इस स्थिति का पता भी नहीं चला. शरीर ने कोई अलग रिएक्शन नहीं दिया या कोई साइन नहीं दिखाया, जिसकी वजह से इलाज में देरी हो गई.’
संभावना सेठ को लोग उनके बेबाक अंदाज और रियलिटी शो बिग बॉस में उनकी दमदार पर्सेनैलिटी के लिए जानते हैं. शो में उनकी मौजूदगी ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई थी. इसके बाद उन्होंने कई टीवी प्रोजेक्ट्स और डांस परफॉर्मेंस में भी हिस्सा लिया.
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