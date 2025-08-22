सलमान खान के शो बिग बॉस में इन कंटेस्टेंट ने पार की थीं सारी हदें, वोट्स पाने के लिए की थीं ऐसी हरकतें!
सलमान खान के शो बिग बॉस में इन कंटेस्टेंट ने पार की थीं सारी हदें, वोट्स पाने के लिए की थीं ऐसी हरकतें!

Bigg Boss 19 : 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जल्द ही टेलीकास्ट होने वाला है. लेकिन उससे पहले आज हम आपको सलमान खान के इस हाउस के अंदर हुए फेमस कंट्रोवर्सी या विवाद के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 22, 2025, 02:09 PM IST
सलमान खान के शो बिग बॉस में इन कंटेस्टेंट ने पार की थीं सारी हदें, वोट्स पाने के लिए की थीं ऐसी हरकतें!

Bigg Boss: सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' कई सालों से लोगों के दिलों पर रुल कर रहा है और जल्द ही इस शो का 19 वें सीजन शुरू होने वाला है. इस शो ने फैंस को जितना एंटरटेन किया है उतना ही शॉक्ड भी, कई बार शो के कंटेस्टेंट ने घर के अंदर ऐसी हरकत की हैं जिसे देखकर सभी हैरान रह गए थे. तो चलिए आज हम बताते है कि किस-किस कंटेस्टेंट की कंट्रोवर्सी ने फैंस को चौंका दिया था.

Isha Malviya
बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट ईशा मालवीय ने सीजन 18 में खूब पॉपुलैरिटी गेन की थी. इस सीजन में वो शो के अंदर अपने एक्स और प्रेजेंट बॉयफ्रेंड दोनों के साथ नजर आई थीं. वहीं शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री कर उनके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड ने सारा गेम चेंज कर दिया था. बिग बॉस हाउस में ईशा के बोले गए सारे झूठ फैंस के सामने आ गए थे जिससे बड़ा बवाल मचा था.

Salin Banot
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 16' में कंटेस्टेंट शालीन भनोट ने भी खूब खेल खेला था. घर के अंदर शालीन कंटस्टेंट टीना दत्ता के साथ रोमांस और अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आए थे. वहीं बाद में उन्होंने टीना के जगह शो में पैसे को चुना था जिसे देखकर घर के अंदर और बाहर सभी लोग हैरान रह गए थे.

Priyanka jagga
बिग बॉस कंटेस्टेंट प्रियंका जग्गा ने घर के अंदर कंटेस्टेंट मन्नू पंजाबी की लेट मदर के बारे में मजाक किया था. जिसको सुनकर सलमान खान को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने शो के मेकर्स से अपील की थी कि अगर वो इस शो पर रहीं तो वो कभी बिग बॉस हाउस का हिस्सा नहीं बनेंगे.

Armaan kohli 
बिग बॉस के 7वें सीजन में कंटेस्टेंट अरमान कोहली ने तो सारी हदें पार कर दी थीं. दरअसल कंटेस्टेंट सोफिया हयात ने अरमान कोहली पर घर के अंदर हैरेसमेंट करने की शिकायत दर्ज कराई थी जिसके चलते पुलिस उन्हें शो से अरेस्ट कर के ले गई थी. 

Zubair Khan
सीजन 11 में सलमान खान ने कंटेस्टेंट जुबैर खान की वीकेंड के वॉर पर क्लास लगा दी थी, क्योंकि जुबैर ने शो के अंदर लड़कियों को बहुत कुछ गलत कह दिया था. जिसके बाद जुबैर ने बिग बॉस हाउस में ही सुसाइड करने की कोशिश की थी. वहीं बाद जुबैर ने सलमान खान पर धमकी देने का इल्जाम भी लगाया था.

Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

Salman KhanBigg Boss 19bigg boss controverstiesbigg boss viral controversy

;