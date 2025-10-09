Advertisement
‘हम बकलावा खाकर..’ कंटेंट क्रिएटर Awez Darbar और Nagma Mirajkar ने 'बिग बॉस' कंटेस्टेंट Tanya Mittal को किया रोस्ट

कंटेंट क्रिएटर आवेज दरबार और नगमा मिराजकर को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. यहां उन्होंने मीडिया के लिए फोटो खिंचवाते हुए 'बिग बॉस' कंटेस्टेंट तान्या मित्तल पर तंज कसा है.

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 09, 2025, 05:33 PM IST
दरअसल, 'बिग बॉस' कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने बिग बॉस हाउस में यह दावा किया था कि वह सिर्फ बकलावा खाने के लिए दुबई और ताजमहल के सामने कॉफी पीने के लिए आगरा जाती थीं. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. इसके बाद कुछ लोगों ने तान्या मित्तल को खूब ट्रोल किया था. हाल ही में बिग बॉस हाउस से बाहर हुए आवेज दरबार ने तान्या की इसी बात पर तंज कसा है. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

 

‘हम बकलावा खाकर..’
इस वीडियो में आवेज दरबार मीडिया से कहते हैं, ‘हम बकलावा खाकर आ रहे हैं, जिस पर नगमा जोर से हंस पड़ती हैं. फिर उन्होंने एक डब्बा खोलकर फोटोग्राफर्स को तुर्की मिठाई देने से पहले कहा, ‘आप लोगों के लिए भी बकलावा लाए हैं, चाहिए क्या?’ आवेज दरबार के इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि आवेज ने इसके जरिए तान्या मित्तल को रोस्ट किया है, यानी उनका मजाक उड़ाया है. बता दें कि आवेज दरबार मशहूर संगीतकार इस्माइल दरबार के छोटे बेटे हैं. वो हाल ही में बिग बॉस हाउस में गए थे. बतौर कंटेस्टेंट उनका सफर यहां पर बहुत छोटा रहा. उन्हें जल्द ही नॉमिनेट होकर घर से बाहर निकलना पड़ा.

आवेज दरबार फेमस कंटेट क्रिएटर
आवेज दरबार एक लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर, डांसर और कोरियोग्राफर हैं, जो अपने वायरल डांस वीडियो के लिए जाने जाते हैं. उनकी मंगेतर नगमा मिराजकर भी एक जानी-मानी डांसर हैं. इस जोड़े के सोशल मीडिया पर काफी फॉलोअर्स हैं. 'बिग बॉस 19' शो में ही आवेज दरबार ने नगमा को प्रपोज किया था. बहुत जल्द दोनों शादी करने वाले हैं. शो की बात करें तो इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट्स घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, उनमें अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, जीशान कादरी, नीलम गिरी, प्रणित मोरे और बसीर अली के नाम शामिल हैं. इस समय इन सभी पर वोटिंग के आधार पर घर से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है. यह शो कलर्स चैनल पर और जियो हॉटस्टार ऐप पर रोजाना प्रसारित होता है.

--आईएएनएस

IANS

