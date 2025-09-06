'दिलाऊ मैं गुस्सा?', फरहाना भट्ट को सलमान खान ने लताड़ा, बोले- 'इतना सब बोलने के बाद भी तुम घर में....', VIDEO

Bigg Boss 19 Salman Khan Slams Farhana Bhatt: सलमान खान का फेमस शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. हर किसी को ये शो काफी पसंद आ रहा है. आए दिन एपिसोड में नए-नए धमाके देखने को मिल रहे हैं. आज (6 सितंबर) को दूसरे सप्ताह का वीकेंड का वार होने वाला है. जिसमें सलमान खान सबकी क्लास लगाते नजर आएंगे.

प्रोमो वीडियो इंटरनेट पर वायरल

दूसरे सप्ताह वीकेंड के वार में कई कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे को फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. इसी बीच सलमान भी कई कंटेस्टेंट के हत्थे चढ़ते नजर आएंगे. हाल ही में अपकमिंग एपिसोड का एक वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें सलमान खान फरहाना भट्ट को लताड़ते हुए नजर आएंगे. 'बिग बॉस 19' का ये प्रोमो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.

सलमान खान ने फरहाना को लताड़ा

सलमान खान आज दूसरे वीकेंड का वार में कई कंटेस्टेंट्स को फटकार लगाएंगे. इस वीडियो में फरहाना भट्ट ही नजर आ रही है. फरहाना ने नीलम गिरी संग झगड़े में उन्हें 'दो कौड़ी की औरत' कहा था. जिस पर सलमान फरहाना को लताड़ते नजर आएंगे. सलमान फरहाना को कहते है कि 'फरहाना किसी एंगल से पीस एक्टिविस्ट लगती हैं. आपका ईगो इतना बड़ा है कि अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं. नीलम क्यों 'दो कौड़ी' की कहलाने लायक है? आप खुद एक औरत हैं और आप ये चीज एक औरत के लिए ही कह रही हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

सलमान की बात का फरहाना ने दिया जवाब

इस बात का जवाब देते हुए फरहाना भट्ट ने सलमान को जवाब दिया कि 'मैं उस वक्त गुस्से में थी' इस जवाब को सुन सलमान खान का पारा चढ़ जाता है और उन्होंने कहा कि 'दिलाऊं मैं गुस्सा? आपको पता नहीं है कि आपने कितना गलत कहा है. ये कितना गलत होगा कि ये सब बोलने के बाद भी तुम इस घर में हो.'

प्रोमो वीडियो पर फैंस कर रहे कमेंट्स

बता दें कि 'बिग बॉस 19' के इस प्रोमो के वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो पर अब यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे है. एक यूजर ने लिखा 'सलमान भाई इसकी बहुत जरूरत थी.' दूसरे यूजर ने लिखा 'इसे देखने के बाद काफी सुकून मिला.'