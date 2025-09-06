'दिलाऊ मैं गुस्सा?', फरहाना भट्ट को सलमान खान ने लताड़ा, बोले- 'इतना सब बोलने के बाद भी तुम घर में....', VIDEO

Bigg Boss 19 Salman Khan Slams Farhana Bhatt: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' के दूसरे सप्ताह के 'वीकेंड का वार' आज होने वाला है. अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है. सलमान पहले अमाल मलिक को फटकार लगाएंगे और फिर फरहाना भट्ट की भी क्लास लगती नजर आएगी.
Trending Photos
Bigg Boss 19 Salman Khan Slams Farhana Bhatt: सलमान खान का फेमस शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. हर किसी को ये शो काफी पसंद आ रहा है. आए दिन एपिसोड में नए-नए धमाके देखने को मिल रहे हैं. आज (6 सितंबर) को दूसरे सप्ताह का वीकेंड का वार होने वाला है. जिसमें सलमान खान सबकी क्लास लगाते नजर आएंगे.
प्रोमो वीडियो इंटरनेट पर वायरल
दूसरे सप्ताह वीकेंड के वार में कई कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे को फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. इसी बीच सलमान भी कई कंटेस्टेंट के हत्थे चढ़ते नजर आएंगे. हाल ही में अपकमिंग एपिसोड का एक वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें सलमान खान फरहाना भट्ट को लताड़ते हुए नजर आएंगे. 'बिग बॉस 19' का ये प्रोमो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.
सलमान खान ने फरहाना को लताड़ा
सलमान खान आज दूसरे वीकेंड का वार में कई कंटेस्टेंट्स को फटकार लगाएंगे. इस वीडियो में फरहाना भट्ट ही नजर आ रही है. फरहाना ने नीलम गिरी संग झगड़े में उन्हें 'दो कौड़ी की औरत' कहा था. जिस पर सलमान फरहाना को लताड़ते नजर आएंगे. सलमान फरहाना को कहते है कि 'फरहाना किसी एंगल से पीस एक्टिविस्ट लगती हैं. आपका ईगो इतना बड़ा है कि अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं. नीलम क्यों 'दो कौड़ी' की कहलाने लायक है? आप खुद एक औरत हैं और आप ये चीज एक औरत के लिए ही कह रही हैं.'
सलमान की बात का फरहाना ने दिया जवाब
इस बात का जवाब देते हुए फरहाना भट्ट ने सलमान को जवाब दिया कि 'मैं उस वक्त गुस्से में थी' इस जवाब को सुन सलमान खान का पारा चढ़ जाता है और उन्होंने कहा कि 'दिलाऊं मैं गुस्सा? आपको पता नहीं है कि आपने कितना गलत कहा है. ये कितना गलत होगा कि ये सब बोलने के बाद भी तुम इस घर में हो.'
प्रोमो वीडियो पर फैंस कर रहे कमेंट्स
बता दें कि 'बिग बॉस 19' के इस प्रोमो के वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो पर अब यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे है. एक यूजर ने लिखा 'सलमान भाई इसकी बहुत जरूरत थी.' दूसरे यूजर ने लिखा 'इसे देखने के बाद काफी सुकून मिला.'
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.