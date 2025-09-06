'दिलाऊ मैं गुस्सा?', फरहाना भट्ट को सलमान खान ने लताड़ा, बोले- 'इतना सब बोलने के बाद भी तुम घर में....', VIDEO
Advertisement
trendingNow12911066
Hindi Newsटीवी

'दिलाऊ मैं गुस्सा?', फरहाना भट्ट को सलमान खान ने लताड़ा, बोले- 'इतना सब बोलने के बाद भी तुम घर में....', VIDEO

Bigg Boss 19 Salman Khan Slams Farhana Bhatt: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' के दूसरे सप्ताह के 'वीकेंड का वार' आज होने वाला है. अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है. सलमान पहले अमाल मलिक को फटकार लगाएंगे और फिर फरहाना भट्ट की भी क्लास लगती नजर आएगी.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 06, 2025, 03:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिग बॉस 19
बिग बॉस 19

Bigg Boss 19 Salman Khan Slams Farhana Bhatt: सलमान खान का फेमस शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. हर किसी को ये शो काफी पसंद आ रहा है. आए दिन एपिसोड में नए-नए धमाके देखने को मिल रहे हैं. आज (6 सितंबर) को दूसरे सप्ताह का वीकेंड का वार होने वाला है. जिसमें सलमान खान सबकी क्लास लगाते नजर आएंगे.

प्रोमो वीडियो इंटरनेट पर वायरल
दूसरे सप्ताह वीकेंड के वार में कई कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे को फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. इसी बीच सलमान भी कई कंटेस्टेंट के हत्थे चढ़ते नजर आएंगे. हाल ही में अपकमिंग एपिसोड का एक वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें सलमान खान फरहाना भट्ट को लताड़ते हुए नजर आएंगे. 'बिग बॉस 19' का ये प्रोमो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सलमान खान ने फरहाना को लताड़ा
सलमान खान आज दूसरे वीकेंड का वार में कई कंटेस्टेंट्स को फटकार लगाएंगे. इस वीडियो में फरहाना भट्ट ही नजर आ रही है. फरहाना ने नीलम गिरी संग झगड़े में उन्हें 'दो कौड़ी की औरत' कहा था. जिस पर सलमान फरहाना को लताड़ते नजर आएंगे. सलमान फरहाना को कहते है कि 'फरहाना किसी एंगल से पीस एक्टिविस्ट लगती हैं. आपका ईगो इतना बड़ा है कि अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं. नीलम क्यों 'दो कौड़ी' की कहलाने लायक है? आप खुद एक औरत हैं और आप ये चीज एक औरत के लिए ही कह रही हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

सलमान की बात का फरहाना ने दिया जवाब
इस बात का जवाब देते हुए फरहाना भट्ट ने सलमान को जवाब दिया कि 'मैं उस वक्त गुस्से में थी' इस जवाब को सुन सलमान खान का पारा चढ़ जाता है और उन्होंने कहा कि 'दिलाऊं मैं गुस्सा? आपको पता नहीं है कि आपने कितना गलत कहा है. ये कितना गलत होगा कि ये सब बोलने के बाद भी तुम इस घर में हो.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रोमो वीडियो पर फैंस कर रहे कमेंट्स
बता दें कि 'बिग बॉस 19' के इस प्रोमो के वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो पर अब यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे है. एक यूजर ने लिखा 'सलमान भाई इसकी बहुत जरूरत थी.' दूसरे यूजर ने लिखा 'इसे देखने के बाद काफी सुकून मिला.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Salman KhanWeekend ka vaarFarrhana Bhatt

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar: बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट अपडेशन पर कांग्रेस हमलावर, सिलीगुड़ी में निकाला प्रोटेस्ट मार्च
LIVE UPDATE
Aaj Ki Taza Khabar: बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट अपडेशन पर कांग्रेस हमलावर, सिलीगुड़ी में निकाला प्रोटेस्ट मार्च
महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर
Maharashtra politics
महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर
भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी
India’s chip dream
भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी
इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
Mid-air technical snag
इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
सस्पेंड नेताओं को पार्टी में वापस लाना चाहते थे मंत्री जी... उन्हीं को कर दिया बाहर
KA Sengottaiyan
सस्पेंड नेताओं को पार्टी में वापस लाना चाहते थे मंत्री जी... उन्हीं को कर दिया बाहर
मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब
S Jaishankar
मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
Lal Qila
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
बीड़ी पर सियासी बवाल… भारत कैसे बन गया दुनिया का दूसरा सबसे उत्पादक?
Bihar election
बीड़ी पर सियासी बवाल… भारत कैसे बन गया दुनिया का दूसरा सबसे उत्पादक?
जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
Hazratbal Dargah
जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
Passing Out Parade 2025
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
;