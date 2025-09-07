सलमान खान ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज? कहा- 'जो ट्रबल फैला रहे, उन्हें शांति पुरस्कार चाहिए' बिना नाम लिए किया वार
Advertisement
trendingNow12912565
Hindi Newsटीवी

सलमान खान ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज? कहा- 'जो ट्रबल फैला रहे, उन्हें शांति पुरस्कार चाहिए' बिना नाम लिए किया वार

Salman Khan Statement: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने फेमस शो 'बिग बॉस 19' में कुछ ऐसा कहा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई. 'वीकेंड का वार' में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा. जिसके बाद से सलमान खान का बयान काफी वायरल हो रहा है.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 07, 2025, 07:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज?
सलमान खान ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज?

Salman Khan Donald Trump: सलमान खान का मोस्ट फेमस शो 'बिग बॉस 19' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. शो के दूसरे सप्ताह के 'वीकेंड का वार' में सलमान ने गौरव खन्ना, अमाल मलिक, नेहल और फरहाना भट्ट समेत कई कंटेस्टेंट को जमकर लताड़ा. इसी बीच सलमान ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसे अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शांति पुरस्कार से जोड़ा जा रहा है. चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला- 

सलमान खान ने क्या कहा?
दरअसल, 'बिग बॉस 19' में फरहाना भट्ट ने कुछ समय पहले नीलम गिरी से बहस की थी और उनके लिए अपशब्द कहे थे. इस पर सलमान ने रिएक्ट किया और फरहाना की जमकर क्लास लगाई थी. इसके बाद सलमान ने आगे कहा था कि 'ये क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, जो सबसे ज्यादा ट्रबल फैला रहे हैं, उन्हीं को शांति पुरस्कार चाहिए.'

सोशल मीडिया पर लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ा नाम 
इस बात को कहते हुए सलमान खान ने किसी का नाम तो नहीं लिया था लेकिन अब उनके बयान को सोशल मीडिया पर लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ दिया है. क्योंकि ट्रंप कई दफा अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का दावा कर चुके हैं और लगातार उनके समर्थकों का कहना है कि शांति समझौता कराने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए.  

सलमान के बयान पर लोगों के रिएक्शन
सलमान खान का ये बयान इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा है. एक यूजर ने लिखा 'सलमान खान ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए.' दूसरे यूजर ने कहा 'सलमान खान ने बिग बॉस होस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर ये कहते हुए निशाना साधा कि ये क्या हो रहा है पूरी दुनिया में..' एक अन्य यूजर ने लिखा 'सुपरस्टार ने डोनाल्ड ट्रंप को ट्रोल कर दिया.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanDonald TrumpBigg Boss 19

Trending news

ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
;