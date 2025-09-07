सलमान खान ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज? कहा- 'जो ट्रबल फैला रहे, उन्हें शांति पुरस्कार चाहिए' बिना नाम लिए किया वार

Salman Khan Donald Trump: सलमान खान का मोस्ट फेमस शो 'बिग बॉस 19' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. शो के दूसरे सप्ताह के 'वीकेंड का वार' में सलमान ने गौरव खन्ना, अमाल मलिक, नेहल और फरहाना भट्ट समेत कई कंटेस्टेंट को जमकर लताड़ा. इसी बीच सलमान ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसे अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शांति पुरस्कार से जोड़ा जा रहा है. चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला-

सलमान खान ने क्या कहा?

दरअसल, 'बिग बॉस 19' में फरहाना भट्ट ने कुछ समय पहले नीलम गिरी से बहस की थी और उनके लिए अपशब्द कहे थे. इस पर सलमान ने रिएक्ट किया और फरहाना की जमकर क्लास लगाई थी. इसके बाद सलमान ने आगे कहा था कि 'ये क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, जो सबसे ज्यादा ट्रबल फैला रहे हैं, उन्हीं को शांति पुरस्कार चाहिए.'

Megastar SalmanKhan trolling Donald Trump BiggBoss19 Add Zee News as a Preferred Source Is Dunia me jo sabse jyada trouble faila rahe h, unhe hi peace prize chahiyetwitter.com/Z4SfUNm1Lb MASS (Freak4Salman) September 7, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ा नाम

इस बात को कहते हुए सलमान खान ने किसी का नाम तो नहीं लिया था लेकिन अब उनके बयान को सोशल मीडिया पर लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ दिया है. क्योंकि ट्रंप कई दफा अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का दावा कर चुके हैं और लगातार उनके समर्थकों का कहना है कि शांति समझौता कराने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए.

सलमान के बयान पर लोगों के रिएक्शन

सलमान खान का ये बयान इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा है. एक यूजर ने लिखा 'सलमान खान ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए.' दूसरे यूजर ने कहा 'सलमान खान ने बिग बॉस होस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर ये कहते हुए निशाना साधा कि ये क्या हो रहा है पूरी दुनिया में..' एक अन्य यूजर ने लिखा 'सुपरस्टार ने डोनाल्ड ट्रंप को ट्रोल कर दिया.'