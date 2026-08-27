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'सुबह साइबर अफसर घर आया, मुझे उठाया...', समय रैना ने CM देवेंद्र फडणवीस के सामने कही ऐसी बात; छूट गई सबकी हंसी

Samay Raina at Cyber Awareness Film Launch: ऑनलाइन ठगी और फर्जी पुलिस बनकर डराने वाले गिरोहों से आम जनता को बचाने के लिए महाराष्ट्र साइबर ने एक बड़ा कदम उठाया है. इस मौके पर बॉलीवुड के कई जाने-माने कलाकारों और कॉमेडियन समय रैना मौजूद थे. इसी दौरान समय ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसे सुनते ही सभी की हंसी छूट गई.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 27, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:55 AM IST
'सुबह साइबर अफसर घर आया, मुझे उठाया...', समय रैना ने CM देवेंद्र फडणवीस के सामने कही ऐसी बात; छूट गई सबकी हंसी
Image Credit: CM देवेंद्र फडणवीस के सामने कुछ ऐसा बोल गए समय रैना (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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