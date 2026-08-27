'सुबह साइबर अफसर घर आया, मुझे उठाया...', समय रैना ने CM देवेंद्र फडणवीस के सामने कही ऐसी बात; छूट गई सबकी हंसी

बुधवार को मुंबई में महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट की ओर से बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए एक बड़ा अवेयरनेस इवेंट रखा गया. इस मौके पर ‘डिजिटल अरेस्ट’ नाम की एक शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर और ‘1930 महाराष्ट्र साइबर एंथम’ लॉन्च किया गया. आजकल इंटरनेट और फोन के जरिए लोगों को डरा-धमकाकर पैसे ऐंठने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है, ताकि आम नागरिक किसी भी जालसाज के झांसे में न आएं और सिक्योर रहें. इसके साथ ही साइबर हेल्पलाइन नंबर ‘1930’ के बारे में भी लोगों को अवेयर किया गया.
इस खास मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से निपटने का सबसे असरदार तरीका सिर्फ और सिर्फ जन-जागरूकता ही है. जब लोग जागरूक होंगे, तभी इन जालसाजों की चालाकियों से बच पाएंगे. उन्होंने ये भी कहा कि सिनेमा जगत के कलाकारों, गायकों और प्रभावशाली हस्तियों के जरिए जनता तक सही बात बहुत जल्दी और आसानी से पहुंचाई जा सकती है. इवेंट में इस कैम्पियन से जुड़े सभी कलाकारों को उनके अहम योगदान और समाज के लिए जिम्मेदारी निभाने के लिए सम्मानित भी किया गया.
इस सोशल अवेयरनेस इवेंट में फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई मशहूर चेहरे एक साथ नजर आए. बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी, आशीष विद्यार्थी, शरद केलकर, जावेद जाफरी, एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे, सिंगर सुनिधि चौहान, मंगेश देसाई और कॉमेडियन-इंफ्लूएंसर समय रैना जैसे दिग्गजों ने इस प्रोजेक्ट में अपना पूरा सहयोग दिया है. इन सभी कलाकारों ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी अनजान कॉल या फर्जी पुलिसिया धमकियों से बिल्कुल न घबराएं. इस आयोजन से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही हैं, जहां लोग इस पहल की खुलकर तारीफ कर रहे हैं.
हाल ही में समय रैना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने कुछ ऐसा कहते हैं कि वहां मौजूद सभी की हंसी छूट जाती है. वे कहते हैं, ‘सर, पहली बात तो... मेरा ना बहुत टाइम से चलता आ रहा है... 1930 (साइबर हेल्पलाइन नंबर) से मुझे दो बार वहीं से कॉल आया था. बहुत एक्टिव है महाराष्ट्र साइबर, आई कैन टेल यू. चाहे आप यूएस में हो, चाहे इंडिया में, वे आपको पकड़ ही लेंगे (दे विल कैच यू) और ऐसा पहली बार हुआ है कि साइबर सेल का ऑफिसर किसी कॉमेडियन के घर गया है, उसे घर से उठाया है और इस बार सत्कार (फेलिसिटेशन) हुआ है. सो थैंक यू सो मच’.
Launch of the trailer of ‘Operation 1930’, a Cyber Awareness Film on Digital Arrest and the ‘1930 Cyber Anthem’ at the hands of CM Devendra Fadnavis.
MoS Dr. Pankaj Bhoyar, Maha Cyber's brand ambassadors and actors Sharad Kelkar, Javed Jaffrey, actors Ashish Vidyarthi, Pankaj… pic.twitter.com/qoUyxhbrB9
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 26, 2026
समय रैना ने ये बात मजाकिया अंदाज में कही, क्योंकि उनका महाराष्ट्र साइबर सेल के साथ पुराना और विवादों भरा रिश्ता रहा है. 2025 में उनके शो India's Got Latent को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने उनसे कई बार पूछताछ की, समन भेजे और उनका बयान भी दर्ज किया था. उस समय समय रैना विदेश में थे, फिर भी साइबर सेल लगातार उनसे संपर्क में रही. इसी संदर्भ में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हंसते हुए कहा कि महाराष्ट्र साइबर से उनका पुराना रिश्ता है और वहां से कभी भी कॉल आ जाता है, चाहे वे अमेरिका में हों या भारत में. उनकी इस बात को सुनने के बाद सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई.
इस साइबर क्राइम अवेयरनेस इवेंट के दौरान एक्टर आशीष विद्यार्थी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सब तकनीक का इस्तेमाल अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ शातिर लोग इसी तकनीक से मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में लगे हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कानून में ‘डिजिटल अरेस्ट’ नाम की कोई चीज होती ही नहीं है. ये सिर्फ ठगों का बनाया हुआ एक फर्जी जाल है. सरकार की ये कोशिश बहुत शानदार है, क्योंकि इससे लोग इतने बड़े घोटाले की सच्चाई को अच्छे से समझ पाएंगे और खुद को बचा सकेंगे.