/IGT 2 में खुद को ‘मैन हेटर’ बताने वाली साक्षी झा हुईं भयंकर ट्रोल, बचाव में उतरे समय रैना; बोले- ‘उसी की वजह से शो...’

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना का पॉपुलर शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है. नेटफ्लिक्स पर आए इसके हालिया एपिसोड को लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन ये शो एक खास वजह से चर्चा में आ गया. शो में बिहार की रहने वाली एक टीचर साक्षी झा शामिल हुईं, जिन्होंने मंच पर आकर कुछ ऐसा कह दिया कि हर कोई हैरान रह गया. उन्होंने खुद को खुलेआम ‘मैन हेटर’ (पुरुषों से नफरत करने वाली) बताया. इसके बाद उन्होंने पुरुषों के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली.
साक्षी झा की बातें सुनकर शो में मौजूद सभी जज और ऑडियंस काफी अनकम्फर्टेबल हो गए. उन्होंने बातचीत के दौरान अपने पिता पर भी कुछ कमेंट्स किए और बार-बार अंग्रेजी के गलत शब्द ‘मैंस’ का इस्तेमाल किया. उनकी इस परफॉर्मेंस को देखकर जजों ने उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं किया. इस एपिसोड में म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी, तन्मय भट्ट, रघु राम और यशराज मेहरा जज की कुर्सी पर बैठे थे. इन सभी जजों को साक्षी की बातें इतनी खराब लगीं कि इतिहास में पहली बार किसी कंटेस्टेंट को सभी जजों से 0 नंबर मिले.
जैसे ही ये एपिसोड इंटरनेट पर रिलीज हुआ, साक्षी झा सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गईं. लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया. उनके इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स के कमेंट सेक्शन में मीम्स की बाढ़ आ गई है. कई लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो कुछ लोग बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी कर रहे हैं. इंटरनेट पर उनके बर्ताव और बयानों की भर-भरकर आलोचना हो रही है. लोग उनके विचारों को पूरी तरह गलत बता रहे हैं. उनके ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
इस भारी ट्रोलिंग और गुस्से को बढ़ता देख शो के होस्ट समय रैना खुद साक्षी के समर्थन में आगे आए हैं. समय ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरी शेयर करते हुए अपने फैंस से शांत रहने की और साक्षी को ट्रोल न करने की अपील की. वीडियो में समय ने कहा, ‘मैं इस एपिसोड पर पूरे इंटरनेट के रिएक्शंस देख रहा हूं. साक्षी झा पर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं. मेरी अपने सभी भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज उनके लिए थोड़ी काइंडनेस दिखाएं. आखिर में ये सिर्फ एक शो है और लोग यहां आकर कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन उनको ट्रोल करना ठीक नहीं’.
समय रैना ने आगे बात करते हुए कहा कि स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता. कई बार लोग घबराहट में या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी बोल देते हैं. उन्होंने कहा, ‘मुझे सच में उनके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, इसलिए आप लोग उन्हें ज्यादा कड़वी बातें न कहें’. समय का मानना है कि मीम्स और मजाक की भी एक सीमा होनी चाहिए. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्क्रीन के पीछे भी एक इंसान ही है, जिसकी अपने इमोशंस भी होते हैं. भले ही साक्षी ऐसा रिएक्ट कर रही हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है.
आखिर में समय रैना ने अपने मेल फैस को समझाते हुए कहा, ‘ये हम सभी के लिए एक अच्छा मौका है. हम साक्षी को प्यार और सम्मान देकर यह साबित कर सकते हैं कि पुरुष सच में कमाल के और मददगार होते हैं’. उन्होंने साक्षी को क्रेडिट देते हुए ये भी कहा कि उनके आने से शो काफी एंटरटेनिंग हो गया और ये एपिसोड हमेशा याद रखा जाएगा. समय ने आखिर में दोबारा सभी से अपील की कि वे साक्षी के लिए काइंडनेस दिखाएं और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाना बंद करें. बात दें, 2 दिन में 22 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं.