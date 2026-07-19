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IGT 2 में खुद को ‘मैन हेटर’ बताने वाली साक्षी झा हुईं भयंकर ट्रोल, बचाव में उतरे समय रैना; बोले- ‘उसी की वजह से शो...’

Samay Raina Support Sakshi Jha: समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ के हालिया एपिसोड में बिहार की एक टीचर साक्षी झा ने खुद को ‘मैन हेटर’ बताकर जजों को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग के बाद, अब समय रैना खुद उनके बचाव में उतर आए हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 19, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:48 PM IST
IGT 2 में खुद को ‘मैन हेटर’ बताने वाली साक्षी झा हुईं भयंकर ट्रोल, बचाव में उतरे समय रैना; बोले- ‘उसी की वजह से शो...’
Image Credit: Samay Raina Support Sakshi JhaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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