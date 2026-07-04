/25 लाख का ऑफर या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट? सुनील पाल के बड़े दावे पर समय रैना ने सरेआम खोली पोल; बोले- ‘इनसिक्योर-फ्रस्ट्रेटेड...’

फेमस स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने उन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिनमें ये कहा जा रहा था कि उन्होंने सुनील पाल को अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ में आने के लिए 25 लाख रुपये की भारी-भरकम रकम ऑफर की थी. शुक्रवार की शाम को समय रैना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरीज पर इस खबर का करारा जवाब दिया. उन्होंने इस पूरे मामले को साफ तौर पर ‘फेक न्यूज’ यानी झूठी खबर करार दिया है.
समय रैना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस खबर से जुड़ी एक न्यूज क्लिपिंग का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. इस स्क्रीनशॉट को पोस्ट करते हुए उन्होंने साथ में कई सारे हंसने वाले इमोजी भी लगाए, जिससे साफ था कि वे इस दावे पर हंस रहे हैं. समय का ये रिएक्शन उस वक्त आया, जब कुछ ही घंटों पहले सुनील पाल ने मीडिया के सामने ये दावा किया था कि समया रैना ने उन्हें अपने शो में आने का न्योता दिया था, जो पूरी तरह फेक निकला, जिनमें कोई दम नहीं.
गुरुवार को सुनील पाल मुंबई में पैपराज यानी मीडिया फोटोग्राफर्स से बातचीत कर रहे थे. उसी दौरान उन्होंने दावा किया कि समय रैना के शो की तरफ से उन्हें 25 लाख रुपये की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इस विवादित शो में जाने से साफ मना कर दिया. सुनील पाल ने बातचीत में कहा, ‘उसने बात की तो 25 लाख रुपये देने की, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मैं शो में गाली-गलौज नहीं दूंगा. इस पर उसने कहा कि आप मत देना, लेकिन बाकी सब तो...’.
आपको बता दें कि सुनील पाल अक्सर समय रैना की कॉमेडी स्टाइल और उनके जोक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते हैं. साल 2025 में भी सुनील ने समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के पहले सीजन में इस्तेमाल की गई गाली-गलौज और बोल्ड भाषा की जमकर आलोचना की थी. ये शो यूट्यूब पर स्ट्रीम हुआ था. तब सुनील पाल ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा था, ‘इन्हें स्टैंड-अप कॉमेडियन मत कहो. यह असली कॉमेडी का अपमान है’.
सुनील पाल ने उस समय अपनी भड़ास निकालते हुए आगे कहा था, ‘हमारे देश के यंगस्टर्स एक संस्कारी और अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाले जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरी तरफ, इन तथाकथित कॉमेडियन्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाता है, जहां ये सरेआम अश्लीलता और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं. सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि इन शोज को आयोजित करने वाले लोग खुद काफी पढ़े-लिखे हैं. वे समाज को अच्छा मैसेज देने के बजाय गंदगी फैला रहे हैं’.
इसके बाद समय रैना ने भी अपने एक शो ‘स्टिल अलाइव’ के दौरान सुनील पाल को आड़े हाथों लिया था. समया ने सुनील को ‘इनसिक्योर’ और ‘फ्रस्ट्रेटेड’ इंसान बताया था. समय ने याद किया कि कैसे सुनील पाल ने उन्हें कपिल शर्मा से कुछ सीखने की सलाह दी थी. इस पर चुटकी लेते हुए समय ने कहा था, ‘कपिल शर्मा खुद मेरे शो के अगले एपिसोड में आ रहे थे. कपिल शर्मा ने खुद मुझे मैसेज करके कहा था कि उन्हें मेरा शो बहुत पसंद आया’.
बता दें, अभी कुछ समय पहले ही सुनील पाल और समय रैना नेटफ्लिक्स पर आने वाले कपिल शर्मा के मशहूर शो में एक साथ नजर आए थे. उस दौरान भी दोनों के बीच का मनमुटाव साफ देखने को मिला था और दोनों ने एक-दूसरे पर जमकर तंज कसे थे. अब 25 लाख रुपये के इस नए विवाद ने दोनों के बीच की कड़वाहट को एक बार फिर से सोशल मीडिया और खबरों की सुर्खियों में ला दिया है.