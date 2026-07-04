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25 लाख का ऑफर या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट? सुनील पाल के बड़े दावे पर समय रैना ने सरेआम खोली पोल; बोले- ‘इनसिक्योर-फ्रस्ट्रेटेड...’

Samay Raina Sunil Pal Feud: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना और सुनील पाल के बीच की लड़ाई अब एक नए मोड़ पर आ गई है. सुनील पाल ने दावा किया कि उन्हें ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ के लिए 25 लाख का ऑफर मिला था, जिसे समया ने पूरी तरह झूठा करार दिया है. चलिए बताते हैं समय ने इन खबरों पर क्या रिएक्शन दिया?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 04, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:26 PM IST
25 लाख का ऑफर या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट? सुनील पाल के बड़े दावे पर समय रैना ने सरेआम खोली पोल; बोले- ‘इनसिक्योर-फ्रस्ट्रेटेड...’
Image Credit: Samay Raina Sunil Pal FeudSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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