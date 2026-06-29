'अभी रोएगा, कंधा देगा तभी वो...' समय रैना का पुराना जोक बना नया विवाद, हार्ट अटैक वाले मजाक पर भड़के लोग

Samay Raina Clip Goes Viral: कॉमेडियन समय रैना 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सीजन 2 के साथ वापस आ गए हैं. पहले एपिसोड में सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शर्वरी नजर आई थीं. पिछले साल रणवीर अल्लाहबादिया और अपूर्वा मखीजा के एक एपिसोड में किए गए कमेंट्स के बाद उनके शो को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. अब साल 2024 के शो के एक पुराने एपिसोड का वीडियो सामने आया है, जिसका एक क्लिप काफी चर्चा में आ गया है.
इस महीने की शुरुआत में '370 रुपये की बिरयानी' वाले विवाद के बाद अब इस क्लिप को लेकर बहस शुरू हो गई है. वायरल हो रहे वीडियो में समय रैना के शो में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई एक लड़की बीच में उठकर चली जाती है. समय हैरान होकर देखते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ. लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे जाना पड़ा, क्योंकि उसके पिता को 'माइनर हार्ट अटैक' आया है. समय पूछते हैं कि वह इतना शांत कैसे रह सकता है और उसके साथ जाकर यह क्यों नहीं देखता कि हालत कितनी गंभीर है. इसके बाद उन्होंने कहा, 'अभी जाकर रोएगा ना, भाई कंधा देगा, तभी वो सिर देगी.' यह सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे.
वहीं, अब समय रैना की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, 'कंधा देगा, तभी तो हेड देगी- समय रैना ने ऑडियंस में बैठे एक लड़के से तब ऐसा कहा, जब उसकी गर्लफ्रेंड रोते हुए जा रही थी, क्योंकि उसके पिता को हार्ट अटैक आया था. यह बात वैसी ही है, जैसे कहना कि बिरयानी के लिए 370 रुपये दिए हैं, तो वसूलूंगा तो सही. हां, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या कॉमेडी नहीं है, लेकिन ऐसी कैजुअल "लॉकर रूम" वाली भाषा अब आम हो गई है और महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा को बढ़ावा देती है. पुरुष ऐसी भाषा बोलकर या अपराध करके बच निकलते हैं, क्योंकि जब महिलाओं के बारे में ऐसी बातें होती हैं, तो दूसरे पुरुष भी उसमें शामिल हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं. इसलिए मुझे अपना ज्ञान मत दो.'
This is peak unmaturity in boys these days.
When your girlfriend's Dad suddenly has a minor heart attack, she leaves crying but you don't give her your shoulder and keep enjoying your favourite show twitter.com/hG5N3vVD27
POL (CptoneP) June 27, 2026
एक अन्य यूजर ने कहा, 'हक जताना इस बात से तय नहीं होता कि आपने क्या दिया. चाहे वह डिनर का बिल हो या रोने के लिए कंधा. इनमें से किसी से भी आपको किसी के शरीर पर हक नहीं मिल जाता. आजकल लोग घटिया सोच को सही ठहराने के लिए कॉमेडी का सहारा लेते हैं. अफसोस.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'समय के चाहने वाले औरतों से नफरत करने वाले हैं. अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पुरुष हैं या महिलाएं. वे सभी औरतों से नफरत करने वाले हैं. उम्मीद है कि वे खुद उस नफरत का सामना करेंगे, जिसका वह मजाक उड़ाते हैं. मुझे उनके लिए बिल्कुल अफसोस नहीं है.'
बता दें कि कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो में 370 रुपये की बिरयानी वाली बात पर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया था. 23 साल के हिमांशु जांगड़ा ने कहा था कि वह एक महिला के साथ डेट पर गए थे, जहां उन्होंने चिकन बिरयानी की एक प्लेट के लिए 370 रुपये दिए थे, इसलिए उन्हें अपने इस निवेश का 'रिटर्न' मिलना चाहिए था. बाद में उन्होंने माफी मांगी और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए. इसके बाद प्रणित मोरे ने भी माफी मांगी और कहा, 'ऑडियंस में मौजूद व्यक्ति की कही बातें मेरी राय को नहीं दिखाती हैं.'