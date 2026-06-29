'अभी रोएगा, कंधा देगा तभी वो...' समय रैना का पुराना जोक बना नया विवाद, हार्ट अटैक वाले मजाक पर भड़के लोग

वहीं, अब समय रैना की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, 'कंधा देगा, तभी तो हेड देगी- समय रैना ने ऑडियंस में बैठे एक लड़के से तब ऐसा कहा, जब उसकी गर्लफ्रेंड रोते हुए जा रही थी, क्योंकि उसके पिता को हार्ट अटैक आया था. यह बात वैसी ही है, जैसे कहना कि बिरयानी के लिए 370 रुपये दिए हैं, तो वसूलूंगा तो सही. हां, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या कॉमेडी नहीं है, लेकिन ऐसी कैजुअल "लॉकर रूम" वाली भाषा अब आम हो गई है और महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा को बढ़ावा देती है. पुरुष ऐसी भाषा बोलकर या अपराध करके बच निकलते हैं, क्योंकि जब महिलाओं के बारे में ऐसी बातें होती हैं, तो दूसरे पुरुष भी उसमें शामिल हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं. इसलिए मुझे अपना ज्ञान मत दो.'