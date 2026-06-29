Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टीवी
  • /अभी रोएगा, कंधा देगा तभी वो... समय रैना का पुराना जोक बना नया विवाद, हार्ट अटैक वाले मजाक पर भड़के लोग

'अभी रोएगा, कंधा देगा तभी वो...' समय रैना का पुराना जोक बना नया विवाद, हार्ट अटैक वाले मजाक पर भड़के लोग

Samay Raina Clip Goes Viral: इंडियाज गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन आ चुका है, लेकिन फिलहाल इसके पहले सीजन से लोगों ने कॉमेडियन समय रैना का एक क्लिप निकाल लिया है. इसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा है, जो '370 की बिरयानी' वाले विवाद से कम नहीं है. इस कॉमेडी को लोग काफी घटिया बता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 29, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:18 AM IST
'अभी रोएगा, कंधा देगा तभी वो...' समय रैना का पुराना जोक बना नया विवाद, हार्ट अटैक वाले मजाक पर भड़के लोग
Image Credit: पुराने वीडियो ने बढ़ाई समय रैना की मुश्किलेंSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बंगाल में UCC लागू हुआ तो क्या-क्या बदलेगा? शादी से विरासत तक परिवार पर पड़ेगा असर
West Bengal54 min ago
2
Iran-US Talk54 min ago
3
Jasmin Bhasin55 min ago
4
BTech Course57 min ago
5
Passenger58 min ago