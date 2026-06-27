/समय रैना का ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ मचा रहा गदर! 6 दिन में 50 मिलियन व्यूज लाकर तोड़ खूद का रिकॉर्ड; यूट्यूब पर नंबर 1 पर कर रहा ट्रेंड

India's Got Latent 2 YouTube Views: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना इन दिनों अपने नए शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में बने हुए हैं. एंटरटेनमेंट की दुनिया में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब कोई शो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ रिलीज किया गया हो. हालांकि, इस फैसले की वजह से नेटफ्लिक्स को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा. दरअसल, समय ने 20 जून को अपने इस शो का पहला एपिसोड रिलीज किया था और सिर्फ 6 दिनों में इसने 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर लिए.
सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि व्यूज का ये आंकड़ा सिर्फ यूट्यूब का है, इसमें नेटफ्लिक्स के व्यूज शामिल नहीं हैं. इस बंपर व्यूअरशिप के साथ ही समय ने अपने इस शो के पहले सीजन के सभी एपिसोड्स का रिकॉर्ड भी पूरी तरह तोड़ दिया है. ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ के पहले धमाकेदार एपिसोड में समय के साथ आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, आशीष सोलांकी और बलराज घई बतौर जज नजर आए थे. ये एपिसोड लोगों को इतना पसंद आया कि इसमें हिस्सा लेने वाले सभी कलाकारों को सोशल मीडिया पर जमकर प्यार मिल रहा है.
अब समय रैना ने खुद इस एपिसोड की कामयाबी की पूरी डिटेल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स का एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें उनके चैनल के दो सबसे बड़े वीडियो दिखाई दे रहे हैं. इनमें से पहला वीडियो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ के पहले एपिसोड का है, जिस पर 50 मिलियन व्यूज साफ देखे जा सकते हैं. इस फोटो को पोस्ट करते हुए समय ने लिखा, ‘50 मिलियन लेट्स गो… ये पहले सीजन के किसी भी एपिसोड से बहुत ज्यादा है. अगला एपिसोड अगले हफ्ते किसी भी समय आ सकता है’.
इस स्क्रीनशॉट में दिखने वाला दूसरा वीडियो समय रैना का कमबैक वीडियो था, जिसका नाम ‘स्टिल अलाइव’ है. दिलचस्प बात ये है कि उनका कमबैक वीडियो इसी साल अप्रैल के महीने में रिलीज हुआ था, लेकिन इतने महीनों बाद भी उस पर केवल 45 मिलियन व्यूज ही आए थे. इस लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ 6 दिनों के अंदर 50 मिलियन का आंकड़ा पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है. समय रैना ने अपनी ही पुरानी कामयाबी को पीछे छोड़ दिया है और ये पूरी की पूरी व्यूअरशिप सिर्फ यूट्यूब से आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया.
अब इस शो के दीवाने फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अगले एपिसोड में जज की कुर्सी पर कौन सा नया चेहरा दिखाई देने वाला है. सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि समय ने पहले ही एपिसोड में आलिया को बुलाकर शो का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा सेट कर दिया है, इसलिए अब कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी ही शो में आ सकता है. हाल ही में समय का मशहूर सिंगर करण औजला के साथ एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद से लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या करण इस शो में नजर आएंगे. हालांकि, अभी तक इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है.
आपको बता दें कि पिछले साल यानी 2025 में इस शो को लेकर काफी विवाद और कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी. यही वजह है कि समय रैना इस बार अपने नए सीजन में किसी भी तरह की कोई गलती या कानूनी पचड़े की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते थे. अपनी सेफ्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने इस बार ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ की टीम में ‘हिरानी एंड एसोसिएट्स’ को शामिल किया है. इस कानूनी टीम में करीब 11 वकील मौजूद हैं, जो शो की हर बारीकी पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई नया विवाद खड़ा न हो. अब फैंस को इसके दूसरे एपिसोड का इंतजार है.