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समय रैना का ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ मचा रहा गदर! 6 दिन में 50 मिलियन व्यूज लाकर तोड़ खूद का रिकॉर्ड; यूट्यूब पर नंबर 1 पर कर रहा ट्रेंड

India's Got Latent 2: कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. महज 6 दिनों में यूट्यूब पर 50 मिलियन व्यूज बटोर कर इस शो ने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. आखिर इस बार समय ने शो को हिट कराने के लिए क्या नया दांव खेला है, आइए जानते हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 27, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:50 AM IST
समय रैना का ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ मचा रहा गदर! 6 दिन में 50 मिलियन व्यूज लाकर तोड़ खूद का रिकॉर्ड; यूट्यूब पर नंबर 1 पर कर रहा ट्रेंड
Image Credit: Samay Raina India&#039;s Got Latent 2 YouTube ViewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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