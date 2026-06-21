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India's Got Latent S2 के पहले एपिसोड ने तोड़े रिकॉर्ड! समय रैना ने आलिया-शरवरी को जमकर किया रोस्ट, ‘जिगरा’ की भी खूब उड़ाई खिल्ली; लोट-पोट हुए फैंस

India's Got Latent S2: काफी लंबे इंतजार के बाद फाइनली स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ के साथ वापस आ चुके हैं. पहले ही एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ बतौर गेस्ट पहुंचीं, जहां समय रैना ने उनके साथ ऐसा मजेदार मजाक किया कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 21, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:06 AM IST
India's Got Latent S2 के पहले एपिसोड ने तोड़े रिकॉर्ड! समय रैना ने आलिया-शरवरी को जमकर किया रोस्ट, ‘जिगरा’ की भी खूब उड़ाई खिल्ली; लोट-पोट हुए फैंस
Image Credit: Samay Raina India&#039;s Got Latent Season 2

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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