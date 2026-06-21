India's Got Latent Season 2: देश के सबसे मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर अपने यूनिक और मजेदार अंदाज के साथ वापसी कर चुके हैं. उन्होंने अपने पॉपुलर शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ का धमाकेदार ऐलान किया, जिसके पहले एपिसोड ने रिलीज होते ही रिकॉर्ड तोड़ दिए. समय रैना ने फैंस को खुशखबरी देते हुए बताया कि लोग इस मजेदार शो को यूट्यूब के साथ-साथ नेटफ्लिक्स पर भी आसानी से देख सकेंगे. शो के आने की खबर सुनते ही फैंस के बीच इसे लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है.
जैसे ही इस शो का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज हुआ, वैसे ही इसने इंटरनेट पर धूम मचा दी. रिलीज होने के सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही इस वीडियो को 40 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. लोग सोशल मीडिया पर समय रैना के इस नए सीजन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस बार शो का क्रेज सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं है, बल्कि नेटफ्लिक्स पर भी ये तेजी से ट्रेंड कर रहा ह. समय का ये शो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और उनके फैंस के साथ-साथ बाकी लोग भी इस शो के हर पल का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं.
खास बात ये है कि शो के पहले एपिसोड की शुरुआत बॉलीवुड सितारों के साथ हुई. इस खास मौके पर एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मेहमान बनकर पहुंचीं. जैसे ही दोनों हसीनाओं ने मंच पर एंट्री ली, कॉमेडियन समय रैना ने अपने तीखे और मजेदार रोस्ट से उनका वेलकम किया. हमेशा की तरह अपने बेबाक और बेपरवाह अंदाज के लिए मशहूर समय रैना ने आलिया और शरवरी दोनों की जमकर खिंचाई की. उनकी इस मजेदार कॉमेडी और हाजिरजवाबी को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो गए. वीडियो वायरल हो रहा है.
कुल मिलाकर शो की शुरुआत बेहद धमाकेदार और मनोरंजक रही. इस मजेदार बातचीत के दौरान आलिया भट्ट हंसते हुए कहती हैं कि उन्हें इस शो में आने के बाद बहुत पछतावा हो रहा है. इस पर समय रैना तुरंत जवाब देते हैं कि आलिया की फिल्म ‘जिगरा’ देखने के बाद उन्हें भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था. बात यहीं नहीं रुकी, समय ने आगे कहा कि वह आलिया के सामने इसलिए नर्वस हैं क्योंकि वह उनके पति रणबीर कपूर के बहुत बड़े फैन हैं, जिसे सुनकर सब हंस पड़े. समय रैना ने सिर्फ आलिया ही नहीं, बल्कि शरवरी वाघ का भी जमकर मजाक उड़ाया.
उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि शो की गेस्ट लिस्ट में उन्होंने शरवरी का नाम ‘आलिया प्लस वन’ के तौर पर सेव कर रखा था. हालांकि, शरवरी ने समय के इन चुटकुलों को दिल पर नहीं लिया और वे पूरे एपिसोड के दौरान खुलकर हंसती और हर एक पल का पूरा मजा लेती नजर आईं. अगर शो के फॉर्मेट की बात करें तो दूसरे सीजन में भी सब कुछ पहले जैसा ही रखा गया है. कंटेस्टेंट्स मंच पर आकर अपना छुपा हुआ टैलेंट दिखाते हैं, जिसके बाद जजों का पैनल उन्हें नंबर देता है. सबसे ज्यादा नंबर पाने वाला कंटेस्टेंट शो का विनर बनता है.