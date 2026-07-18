‘पति को दारू पीकर मारना है...’ India’s Got Latent S2 की पहली कंटेस्टेंट, जिसे मिले 0 पॉइंट्स; खुद को बताया ‘Man Hater’

कॉमेडी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ अपने नए एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर वापस आ चुका है. इस बार शो के तीसरे एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ, जिसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी. इस एपिसोड में आई एक कंटेस्टेंट का ऑडिशन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो पर अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं और वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट्स आ रहे हैं. शो में परफॉर्मेंस के दौरान जो बातें कही गईं, उसने जजों के साथ-साथ ऑडियंस को भी हैरान कर दिया.
बिहार की रहने वाली साक्षी झा, जो पेशे से एक टीचर हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो भी बनाती हैं, इस शो के तीसरे एपिसोड का हिस्सा बनीं. इतना ही नहीं, वे इस सीजन की पहली ऐसी कंटेस्टेंट हैं, जिन्हें शो के सभी जजों से जीरो पॉइंट्स मिले हैं. सबसे मजेदार बात ये रही कि जहां सभी जजों ने उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया, वहीं साक्षी ने खुद को दस में से 8 नंबर दिए. साक्षी और शो के होस्ट समय रैना के बीच हुई बातचीत का ये हिस्सा अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है.
She represents the entire pseudo feminist mindset -#indiasgotlatent pic.twitter.com/P7n4iGskQY
— Ankit (@myoniir) July 17, 2026
Couldn't agree more when Raghu said, "Sakshi, thank you. Because of you, people are going to love men a lot more." pic.twitter.com/T7b9PXg8cr
— Jigar Punadiya (@Jigspunadiya) July 17, 2026
साक्षी झा के इंस्टाग्राम पर 13,500 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां उन्होंने खुद को ‘पुरुष प्रधान समाज के लिए एक बुरा सपना’ बताया है. शो के मंच पर आते ही उन्होंने खुद को पुरुषों से नफरत करने वाली (Man Hater) के तौर पर पेश किया. इसके बाद उन्होंने शादी, पुरुषों और अपने खुद के परिवार को लेकर कुछ बेहद अजीब बातें कहीं. उन्होंने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि उनका ये गुस्सा और नफरत सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं है, बल्कि वे अपने पिता और भाई को भी पसंद नहीं करती हैं.
ऑडिशन के दौरान साक्षी ने अपना जो बायोडाटा समिट कराया था उस पर अपने भविष्य के प्लान के बारे में लिखा था. उन्होंने लिखा था ‘पति को दारू पी के बेल्ट से मारना है’. जब उन्होंने ये बात मंच पर पढ़कर सुनाई, तो वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया. उनकी ये बात शो के जजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. पैनल में बैठे समय रैना, तन्मय भट, विशाल ददलानी, रघु राम और यशराज मेहरा सभी ने उनकी इस बात पर नाराजगी जताई. इन पांचों जजों ने साक्षी को सबसे कम यानी 0 नंबर दिए.
Sakshi: I genuinely hate my own father because at the end of the day he is a man.
Also Sakshi: My younger brother was just born by mistake.
Samay: That wasn't a mistake you three sisters were just practice for the parents main target
Sakshi exactly 2 mins later:I hate… pic.twitter.com/E4swFtpQjh
—(@ReignOfBateman) July 17, 2026
Man hater girl from Bihar disowned her own father on India's Got Latent just for some attention
Tanmay: How about your father, he's also a man na
Sakshi: I told him, I genuinely hate him ewwwww
Her mental condition was so bad that even the women on the show gave her 0… pic.twitter.com/nf1FO324vD
— Raj (@idfcwau) July 17, 2026
शो में माहौल तब और ज्यादा अजीब हो गया जब समय रैना ने साक्षी झा की परफॉर्मेंस पर वहां बैठी ऑडियंस की राय जाननी चाही. समय ने स्टूडियो में बैठी ऑडियंस की तरफ माइक घुमाया और उनसे साक्षी को रेटिंग देने के लिए कहा. समय के पूछते ही पूरी जनता एक सुर में चिल्लाने लगी और सबने मिलकर ‘जीरो-जीरो’ के नारे लगाने शुरू कर दिए. ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया. साक्षी इस सीजन में जजों और जनता, दोनों से जीरो पाने वाली पहली कंटेस्टेंट बन गई हैं.
सोशल मीडिया पर इस एपिसोड के छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स आते ही वायरल हो गए. लोग पेशे से टीचर साक्षी झा की इन बातों की जमकर आलोचना कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि साक्षी ने समानता या पितृसत्ता के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर पुरुषों के लिए अपनी नफरत जाहिर की है. एक यूजर ने लिखा, ‘साक्षी के मन में पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा कड़वाहट भरी हुई है, जो उनके पिता, भाई और होने वाले पति के लिए कही गई बातों से साफ दिखती है’.
#IndiasGotLatent s2, a contestant named Sakshi Jha came across as having a strong bias against men. She even said that if she gets married, she'd want to hit her husband, and she also expressed hatred toward her own father. mindsets like Siya, Muskan, Sonam #SamayRaina pic.twitter.com/7jyYHWluW7
— Kuldeep Gadhvi (@kuldeepgadhvi70) July 17, 2026
इंटरनेट पर कई लोगों ने साक्षी झा की इस सोच को ‘फेक फेमिनिज्म’ यानी ‘झूठा नारीवाद सोच’ बताया. लोगों का कहना है कि ऐसी बातें समाज में महिलाओं के असली राइट्स की लड़ाई को कमजोर करती हैं. कुछ यूजर्स ने ये भी लिखा कि ऐसी हरकतों से असल फेमिनिज्म की इमेज खराब होती है. भले ही साक्षी को जजों और वहां मौजूद ऑडियंस से प्यार न मिला हो, लेकिन उनके इस विवादित बयान ने उन्हें इस एपिसोड का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला चेहरा जरूर बना दिया है.
बता दें, ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ के इस तीसरे एपिसोड में समय रैना के साथ तन्मय भट, विशाल ददलानी, रघु राम और यशराज मेहरा जज की कुर्सी पर नजर आए थे. ये शो अपने यूनिक टैलेंट और जजों के साथ कंटेस्टेंट्स की मजेदार बातचीत के लिए जाना जाता है. ये शो हर दो हफ्ते में शनिवार को शाम 7 बजे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर रिलीज किया जाता है. अगर आप भी इस पूरे ड्रामे को देखना चाहते हैं, तो इस शो के नए एपिसोड को ओटीटी पर देख सकते हैं.