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‘पति को दारू पीकर मारना है...’ India’s Got Latent S2 की पहली कंटेस्टेंट, जिसे मिले 0 पॉइंट्स; खुद को बताया ‘Man Hater’

India’s Got Latent S2 Episode 3: समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ के तीसरे एपिसोड में एक ऐसा ऑडिशन हुआ, जिसने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया है. बिहार की एक टीचर को जजों और वहां बैठी ऑडियंस ने ‘जीरो’ स्कोर मिला, क्योंकि उन्होंने खुद को ‘मैन हेटर’ बताया और उनकी ये बात वहां किसी को पसंद नहीं आई.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 18, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:41 AM IST
‘पति को दारू पीकर मारना है...’ India’s Got Latent S2 की पहली कंटेस्टेंट, जिसे मिले 0 पॉइंट्स; खुद को बताया ‘Man Hater’
Image Credit: India’s Got Latent S2 Episode 3 Contestant Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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