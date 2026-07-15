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मिस्ट्री गर्ल का हाथ थामे भीड़ से निकले समय रैना, वायरल वीडियो ने बढ़ाई फैंस की उत्सुकता; लोग पूछ रहे- कौन है ये?

Samay Raina Video: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में समय मिस्ट्री गर्ल का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. देखिए वायरल वीडियो-

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 15, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:56 PM IST
मिस्ट्री गर्ल का हाथ थामे भीड़ से निकले समय रैना, वायरल वीडियो ने बढ़ाई फैंस की उत्सुकता; लोग पूछ रहे- कौन है ये?
Image Credit: मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आए समय रैना

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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