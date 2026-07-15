/मिस्ट्री गर्ल का हाथ थामे भीड़ से निकले समय रैना, वायरल वीडियो ने बढ़ाई फैंस की उत्सुकता; लोग पूछ रहे- कौन है ये?

Samay Raina Mystery Girl: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. इस बार वजह उनका कोई शो या विवाद नहीं, बल्कि एक वायरल वीडियो है. वीडियो में समय एक मिस्ट्री गर्ल का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर उनके साथ दिखने वाली यह लड़की कौन है.
हाल ही में सामने आए वीडियो में समय रैना मुंबई में एक जगह से बाहर निकलते दिखाई देते हैं. जैसे ही वह बाहर आते हैं, पैपराजी और फैंस उन्हें घेर लेते हैं. इसी दौरान उनके साथ मौजूद एक लड़की भी नजर आती है, जिसका हाथ पकड़कर समय उन्हें भीड़ से सुरक्षित अपनी कार तक ले जाते हैं. बस, इसी पल ने इंटरनेट पर नई चर्चा छेड़ दी.
वायरल वीडियो में लड़की ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा है, इसलिए उसकी पहचान साफ नहीं हो सकी है. फिलहाल, यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह समय रैना की दोस्त हैं, टीम का हिस्सा हैं या कोई और. समय रैना या उनकी टीम की ओर से भी इस वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग अपने-अपने अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हुई है.
वीडियो में समय जिस तरह भीड़ के बीच मिस्ट्री गर्ल का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित कार तक पहुंचाते हैं, उसी ने लोगों का ध्यान खींच लिया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और लड़की की पहचान जानने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक इससे जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
यह पहली बार नहीं है, जब समय रैना की पर्सनल लाइफ चर्चा में आई हो. इससे पहले उनका नाम फिल्म '12वीं फेल' की अभिनेत्री मेधा शंकर के साथ भी जोड़ा गया था. सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि दोनों को एक साथ देखा गया था और पैपराजी को देखकर दोनों अलग-अलग चलने लगे थे. इसके बाद दोनों की डेटिंग की अफवाहें भी खूब उड़ीं.
हालांकि, समय रैना और मेधा शंकर दोनों ने ही इन खबरों पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. अब मिस्ट्री गर्ल के साथ वायरल हुए इस नए वीडियो ने एक बार फिर उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है. फिलहाल, लड़की की पहचान और दोनों के रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.