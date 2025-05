‘आराम से सो जाओ, भारतीय सेना...’, समय रैना के पिता की ये बात सुनकर गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना, गुडनाइट कहने के लिए किया था Phone

Samay Raina On Jammu Drone Attack: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसने सभी के दिल को छू लिया. इस पोस्ट में उन्होंने भारतीय सेना के लिए अपना प्यार और सपोर्ट दोनों जाहिर किया. हाल ही में पाकिस्तान की ओर से जम्मू में हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद उन्होंने ये इमोशनल बातें शेयर कीं. समय ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि उन्होंने अपने पिता से बात की, जो इस वक्त जम्मू में हैं.

उनके पिता ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क और तैयार है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है. समय ने लिखा, 'आज रात पापा का एक आखिरी फोन आया, गुडनाइट कहने के लिए. उनकी आवाज शांत थी, उन्होंने कहा कि मैं आराम से सो जाऊं. भारतीय सेना सब संभाल रही है. उनकी शांति ने मेरे मन की बेचैनी को भी शांत कर दिया. मुंबई के अपने घर में मैंने लाइट बंद की और खिड़की की तरफ चला गया. बाहर देखा तो पड़ोसी के घर की लाइटें अब भी जल रही थीं'.

समय रैना ने शेयर किया इमोशनल नोट

उन्होंने बताया, 'मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, शहरों में ऐसा ही होता है'. वो आगे लिखते हैं, 'मैं सोचने लगा, क्या उसके भी रिश्तेदार जम्मू या पठानकोट में हैं? क्या वो भी किसी सैनिक का बेटा होगा जो आज रात सो नहीं पा रहा होगा, सुबह अपने पापा का कॉल आने का इंतजार कर रहा होगा? इन सब बातों ने मन को छू लिया. भारतीय सेना और उनके परिवारों के त्याग को दिल से सलाम करता हूं. हमारी सुरक्षा के लिए जो कुर्बानियां दी जाती हैं, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता. जय हिंद'.

पाकिस्तान की ओर से हुआ था हमला

पाकिस्तान की ओर से हुए हमलों में जम्मू सिविल एयरपोर्ट, सांबा, आर.एस.पुरा, अर्निया और कई मिलिट्री ठिकाने शामिल थे. ये हमला गुरुवार शाम को हुआ, जब पाकिस्तान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागीं. इन हमलों से एक दिन पहले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे. लेकिन भारत की सतर्कता ने सबकुछ संभाल लिया. भारतीय सेना ने सभी खतरों को समय रहते पहचान लिया.

#GeneralUpendraDwivedi, #COAS and All Ranks of the #IndianArmy salute the supreme sacrifice of Lance Naik Dinesh Kumar, who laid down his life on 07 May 2025 during ceasefire violations by the Pakistan Army along the Line of Control.#IndianArmy stands in solidarity with the… https://t.co/O5QGGkQavb

— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) May 8, 2025