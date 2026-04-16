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Hindi Newsटीवीकंट्रोवर्सी ने समय रैना को बनाया सुपरस्टार! राखी सावंत से लेकर कंगना रनौत तक; किसका स्कैंडल बना करियर बूस्टर और किसका हुआ गेम ओवर?

कंट्रोवर्सी ने समय रैना को बनाया सुपरस्टार! राखी सावंत से लेकर कंगना रनौत तक; किसका स्कैंडल बना करियर बूस्टर और किसका हुआ गेम ओवर?

Controversy Fame Vs Downfall​: आज के डिजिटल दौर में कंट्रोवर्सी कई लोगों के लिए फेम पाने का शॉर्टकट बन गई है, लेकिन इसका असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता. समय रैना, राखी सावंत, कंगना रनौत, एल्विश यादव और कैरी मिनाटी जैसे नामों को इससे फायदा मिला, वहीं शिल्पा शेट्टी, साजिद खान और शाइनी आहूजा के लिए यह भारी भी पड़ा.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 16, 2026, 06:56 AM IST
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Controversy Fame Vs Downfall
Controversy Fame Vs Downfall

Industry Controversy Fame Vs Downfall: आज के डिजिटल दौर में कंट्रोवर्सी अब सिर्फ बदनामी नहीं रही, बल्कि कई लोगों के लिए फेम पाने का आसान तरीका बन गई है. सोशल मीडिया, यूट्यूब और रियलिटी शोज़ ने “वायरल” होने का मतलब ही बदल दिया है. अब किसी का एक बयान, छोटा सा वीडियो या कोई विवाद उसे रातों-रात चर्चा में ला सकता है. लोग जानबूझकर भी ऐसे कदम उठाने लगे हैं, ताकि उनका नाम ट्रेंड में आए. लेकिन हर बार ये तरीका सही साबित नहीं होता. कई बार लोग सिर्फ ध्यान खींचने के लिए हद पार कर देते हैं, जिससे उनकी इमेज पर भी असर पड़ता है.

असल में फेम और बदनामी के बीच बहुत पतली लाइन होती है. अगर कंट्रोवर्सी सही तरीके से संभाली जाए तो यह करियर को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन अगर बात कंट्रोल से बाहर हो जाए तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है. कई क्रिएटर्स और सेलिब्रिटी ऐसे भी हैं जिनका करियर एक गलत बयान या विवाद के कारण नीचे चला गया. इसलिए जरूरी है कि लोग समझदारी से कदम उठाएं और सिर्फ वायरल होने के लिए कुछ भी करने से बचें. क्योंकि हर पब्लिसिटी अच्छी नहीं होती, और कभी-कभी यही कंट्रोवर्सी भारी पड़ जाती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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इनका करियर हुआ बूस्ट -

समय रैना

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना का करियर दिखाता है कि अगर सही समय पर सही कंटेंट हो, तो कंट्रोवर्सी भी ग्रोथ में बदल सकती है. उनके डार्क ह्यूमर और बोल्ड जोक्स पर कई बार विवाद हुआ और लोगों ने आलोचना भी की, लेकिन इसका उल्टा असर पड़ा. उनकी ऑडियंस और ज्यादा मजबूत होती चली गई. समय ने ट्रोलिंग को भी अपने कंटेंट का हिस्सा बना लिया, जिससे उनकी इमेज और ज्यादा बेबाक बन गई. यही वजह है कि कंट्रोवर्सी ने उनके करियर को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि नए मौके, बड़े शो और एक मजबूत फैनबेस दिया.

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राखी सावंत

अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली राखी सावंत को शायद भारत की पहली ऐसी एंटरटेनर माना जाता है, जिन्होंने कंट्रोवर्सी को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल किया. उन्होंने हमेशा अपने बोल्ड स्टेटमेंट दिए, अपनी पर्सनल लाइफ को खुलकर सबके सामने रखा और खुद को खबरों में बनाए रखा. कई बार उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद उनके काम पर असर नहीं पड़ा. रियलिटी शोज, इंटरव्यू और पब्लिक अपीयरेंस के जरिए उन्होंने दिखाया कि अगर टैलेंट कम भी हो, तो स्मार्ट तरीके से कंट्रोवर्सी आपको लंबे समय तक लाइमलाइट में बनाए रख सकती है.

कंगना रनौत

एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन कंगना रनौत अपनी बेबाकी और सीधे बोलने के अंदाज के चलते अक्सर खबरों में रहती हैं. वह फिल्म इंडस्ट्री, नेपोटिज्म और राजनीति जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं. इसी वजह से एक तरफ उन्हें काफी लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो दूसरी तरफ कई लोग उनका विरोध भी करते हैं. उनके करियर में ये विवाद उन्हें लगातार चर्चा में बनाए रखते हैं और उनकी अलग पहचान बनाते हैं. लेकिन इसके कारण कई ब्रांड्स और इंडस्ट्री के लोगों से उनके रिश्ते भी कमजोर हुए हैं. इससे यह समझ आता है कि कंट्रोवर्सी पर्सनल ब्रांड को मजबूत कर सकती है.

एल्विश यादव और कैरी मिनाटी

जाने-माने यूट्यूबर एल्विश यादव और कैरी मिनाटी के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. आज के डिजिटल दौर में कंट्रोवर्सी इन जैसे क्रिएटर्स के लिए एक तरह से फायदा देने वाली चीज बन गई है. कैरी मिनाटी के पुराने रोस्ट वीडियो, जो काफी विवादों में रहे, उन्होंने उन्हें देश के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में शामिल कर दिया. वहीं एल्विश यादव के बयान, उनका अलग अंदाज और उनसे जुड़े केस ने उनकी फैन फॉलोइंग को और मजबूत बनाया. इन सब चीजों से उनके व्यूज, फॉलोअर्स और ब्रांड डील्स तेजी से बढ़ीं. हालांकि ऑनलाइन दुनिया में लोग जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए नुकसान ज्यादा समय तक नहीं टिकता.

इनका करियर हुआ डाउन - 

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा का मामला ये दिखाता है कि हर कंट्रोवर्सी इंसान की अपनी गलती से नहीं होती, कई बार आसपास के लोगों की वजह से भी परेशानी खड़ी हो जाती है. राज कुंद्रा केस के बाद शिल्पा पर सीधे आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन उनकी इमेज पर असर जरूर पड़ा. कई ब्रांड्स ने दूरी बना ली और मीडिया में चल रही खबरों ने बात को और बड़ा कर दिया. इससे उनका काम भी प्रभावित हुआ. ये मामला साफ बताता है कि साफ-सुथरी इमेज बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन एक कंट्रोवर्सी सब कुछ बदल सकती है.

साजिद खान

जाने-माने फिल्ममेकर साजिद खान पर लगे MeToo आरोपों ने उनके करियर को खूब नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद उनके लिए वापसी आसान नहीं रही. ये मामला सिर्फ किसी बयान या सोच का नहीं था, बल्कि महिलाओं के साथ गलत व्यवहार जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा था. इन आरोपों के सामने आने के बाद उनका डायरेक्शन करियर लगभग रुक गया. फिल्म इंडस्ट्री में उनका सपोर्ट धीरे-धीरे कम होता चला गया और लोगों की नजरों में उनकी इमेज काफी खराब हो गई. ये बात समझ में आती है कि ऐसे आरोप किसी भी इंसान के करियर पर लंबे समय तक असर डालते हैं.

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शाइनी आहूजा

बॉलीवुड एक्टर शाइनी आहूजा एक समय बॉलीवुड के सबसे शानदार और शांत स्वभाव के एक्टर माने जाते थे. उनकी इमेज एक सुलझे हुए और फैमिली मैन की थी, जिसे दर्शक पसंद करते थे. लेकिन एक गंभीर केस और आरोपों के बाद उनकी यही इमेज पूरी तरह खत्म हो गई. लोगों का नजरिया बदल गया और इंडस्ट्री का भरोसा भी खत्म हो गया. भले ही समय के साथ इस मामले को लेकर अलग-अलग बातें सामने आईं, लेकिन उनका करियर पहले जैसा नहीं बन सका. ये मामला दिखाता है कि जब इमेज और विवाद टकराते हैं, तो नुकसान ज्यादा बड़ा हो जाता है.

तनुश्री दत्ता और विजय राज

एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता के लिए कंट्रोवर्सी एक तरह से अपनी बात रखने का जरिया जरूर बनी, लेकिन इससे उनके करियर को कोई खास फायदा नहीं मिला. इंडस्ट्री से उन्हें पूरा सपोर्ट नहीं मिला और काम के मौके भी धीरे-धीरे कम होते गए. दूसरी तरफ एक्टर विजय राज जैसे कलाकारों पर जब आरोप लगे, तो उनके काम और पब्लिक अपीयरेंस पर साफ असर देखने को मिला. इन दोनों के केस ये दिखाते हैं कि हर कंट्रोवर्सी इंसान को फेमस नहीं बनाती, कई बार ये इंडस्ट्री की अनदेखी दीवारों को और भी मजबूत कर देती है. दोनों के ही करियर पर इसका असर पड़ा. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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