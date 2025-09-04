‘आपकी शादी जितना चलेगा क्या?’ समय रैना ने अनुराग कश्यप को किया रोस्ट! तो फिल्ममेकर बोले- ‘तुझे कुर्सी से बांधकर...’
Advertisement
trendingNow12908055
Hindi Newsटीवी

‘आपकी शादी जितना चलेगा क्या?’ समय रैना ने अनुराग कश्यप को किया रोस्ट! तो फिल्ममेकर बोले- ‘तुझे कुर्सी से बांधकर...’

Samay Raina: हाल ही में सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर समय रैना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो फेमस फिल्ममेकर और एक्टर अनुराग कश्यप को रोस्ट करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अनुराग कश्यप भी ऐसा रिएक्शन देते हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो जाता है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 04, 2025, 08:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समय रैना ने अनुराग कश्यप को किया रोस्ट!
समय रैना ने अनुराग कश्यप को किया रोस्ट!

Samay Raina Roast Anurag Kashyap: जब एक बेबाक डायरेक्टर और विवादों से सुर्खियां बटोरने वाले कॉमेडियन आमने-सामने आते हैं, तो नतीजा धमाकेदार ही होता है. ऐसा ही कुछ नजारा सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला, जहां स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना और डायरेक्ट से एक्टर बने अनुराग कश्यप आमसे-सामने नजर आए और एक-दूसरे को रोस्ट करते दिखे. दरअसल, दोनों एक नए Bold Care ऐड के लिए शूट करते दिखे, जो देखते ही देखते एक मजेदार रोस्ट सेशन बन गया. 

जहां दोनों ने एक-दूसरे की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर मजेदार कमेंट्स करते नजर आए. मजाक इतने तीखे थे कि सोशल मीडिया पर ये विज्ञापन भी खूब चर्चा बटोर रहा है. इस ऐड की कहानी कुछ ऐसी है, 'अनुराग कश्यप, समय रैना को Bold Care कंडोम के ऐड में डाइरेक्ट कर रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही समय अपनी लाइनों में गलती करता है, माहौल बिगड़ने लगता है. अनुराग उन्हें समझाने के लिए रणवीर सिंह का नाम लेते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Samay Raina (@maisamayhoon)

Add Zee News as a Preferred Source

समय ने अनुराग को किया रोस्ट 

इसी बीच समय तुरंत पलटकर बोलते हैं, 'सर रणवीर मत बोलिए, मुझे दूसरा वाला याद आ जाता है'. ये मजाक सुनकर शूटिंग का माहौल और भी मजेदार हो जाता है. इस वीडियो पर फैंस के भी मजेदार और फनी रिएक्शन आ रहे हैं. वायरल वीडियो में आगे समय रैना पैकेजिंग पर लिखे 'delay' शब्द को गलत प्रोनाउंस करते हैं, जिसको अनुराग ठीक करवाते हैं, तो समय तुरंत चुटकी लेते हुए कहते हैं, 'मतलब delay, जैसे आपकी फिल्में delay होती हैं'. ये सुनकर अनुराग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि वो खुद ये ऐड कर लेंगे. 

कौन हैं एक्टर आशीष कपूर? रेप केस में हुए गिरफ्तार, 15 टीवी शोज में किया काम, इस फेमस हॉरर शो से की थी शुरुआत

रोस्ट का क्लाइमेक्स

समय और आगे बढ़कर 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद से जुड़ा मजाक करने ही वाले होते हैं कि अनुराग बीच में रोक देते हैं. दोनों के बीच ये नोक-झोंक लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन सुनने में काफी मजेदार लगती है. ऐड के आखिर में माहौल और भी मजेदार हो जाता है. जहां समय कुर्सी से बांधे नजर आते हैं और अनुराग उनके डायलॉग बोल रहे होते हैं, 'ये इतना लंबा चलेगा, इतना लंबा चलेगा', जिसपर समय तुरंत कहते हैं, 'आपकी शादी जितना लंबा चलेगा क्या?'. बिना देर किए अनुराग जवाब देते हैं, 'तेरे शो से तो लंबा ही चलेगा'. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Samay Raina (@maisamayhoon)

समय रैना की माफी

इस वीडियो को देखने के बाद फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. इस साल की शुरुआत में समय रैना अपने विवादित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर मुश्किलों में घिर गए थे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र देकर बिना शर्त माफी मांगी. उन्होंने कहा कि उनका मकसद कभी किसी का मजाक उड़ाना नहीं था. आगे उन्होंने वादा किया कि अब वे कंटेंट बनाते समय सेंसिटिविटी का ध्यान रहेंगे और किसी भी समुदाय या इंसान को आहत नहीं करेंगे. साथ ही उन्होंने कानूनी नियमों का पालन करने की भी बात कही.

कानूनी कार्रवाई और विवाद

इस मामले में समय रैना के साथ पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया पर भी केस दर्ज हुए हैं. महाराष्ट्र और असम में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के कंटेंट को लेकर शिकायतें हुई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को पहले ही गिरफ्तारी से राहत दी थी, हालांकि कोर्ट ने उनके कमेंट्स को 'गंदी सोच' बताते हुए समाज के लिए शर्मनाक कहा. इस केस में आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा माखिजा के नाम भी शामिल हैं. भले ही आज ये सभी अपने काम पर लौट चुके हैं, लेकिन बावजूद इनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Samay RainaAnurag Kashyap

Trending news

पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
breaking news live today
Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
;