‘आपकी शादी जितना चलेगा क्या?’ समय रैना ने अनुराग कश्यप को किया रोस्ट! तो फिल्ममेकर बोले- ‘तुझे कुर्सी से बांधकर...’

Samay Raina Roast Anurag Kashyap: जब एक बेबाक डायरेक्टर और विवादों से सुर्खियां बटोरने वाले कॉमेडियन आमने-सामने आते हैं, तो नतीजा धमाकेदार ही होता है. ऐसा ही कुछ नजारा सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला, जहां स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना और डायरेक्ट से एक्टर बने अनुराग कश्यप आमसे-सामने नजर आए और एक-दूसरे को रोस्ट करते दिखे. दरअसल, दोनों एक नए Bold Care ऐड के लिए शूट करते दिखे, जो देखते ही देखते एक मजेदार रोस्ट सेशन बन गया.

जहां दोनों ने एक-दूसरे की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर मजेदार कमेंट्स करते नजर आए. मजाक इतने तीखे थे कि सोशल मीडिया पर ये विज्ञापन भी खूब चर्चा बटोर रहा है. इस ऐड की कहानी कुछ ऐसी है, 'अनुराग कश्यप, समय रैना को Bold Care कंडोम के ऐड में डाइरेक्ट कर रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही समय अपनी लाइनों में गलती करता है, माहौल बिगड़ने लगता है. अनुराग उन्हें समझाने के लिए रणवीर सिंह का नाम लेते हैं.

समय ने अनुराग को किया रोस्ट

इसी बीच समय तुरंत पलटकर बोलते हैं, 'सर रणवीर मत बोलिए, मुझे दूसरा वाला याद आ जाता है'. ये मजाक सुनकर शूटिंग का माहौल और भी मजेदार हो जाता है. इस वीडियो पर फैंस के भी मजेदार और फनी रिएक्शन आ रहे हैं. वायरल वीडियो में आगे समय रैना पैकेजिंग पर लिखे 'delay' शब्द को गलत प्रोनाउंस करते हैं, जिसको अनुराग ठीक करवाते हैं, तो समय तुरंत चुटकी लेते हुए कहते हैं, 'मतलब delay, जैसे आपकी फिल्में delay होती हैं'. ये सुनकर अनुराग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि वो खुद ये ऐड कर लेंगे.

रोस्ट का क्लाइमेक्स

समय और आगे बढ़कर 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद से जुड़ा मजाक करने ही वाले होते हैं कि अनुराग बीच में रोक देते हैं. दोनों के बीच ये नोक-झोंक लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन सुनने में काफी मजेदार लगती है. ऐड के आखिर में माहौल और भी मजेदार हो जाता है. जहां समय कुर्सी से बांधे नजर आते हैं और अनुराग उनके डायलॉग बोल रहे होते हैं, 'ये इतना लंबा चलेगा, इतना लंबा चलेगा', जिसपर समय तुरंत कहते हैं, 'आपकी शादी जितना लंबा चलेगा क्या?'. बिना देर किए अनुराग जवाब देते हैं, 'तेरे शो से तो लंबा ही चलेगा'.

समय रैना की माफी

इस वीडियो को देखने के बाद फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. इस साल की शुरुआत में समय रैना अपने विवादित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर मुश्किलों में घिर गए थे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र देकर बिना शर्त माफी मांगी. उन्होंने कहा कि उनका मकसद कभी किसी का मजाक उड़ाना नहीं था. आगे उन्होंने वादा किया कि अब वे कंटेंट बनाते समय सेंसिटिविटी का ध्यान रहेंगे और किसी भी समुदाय या इंसान को आहत नहीं करेंगे. साथ ही उन्होंने कानूनी नियमों का पालन करने की भी बात कही.

कानूनी कार्रवाई और विवाद

इस मामले में समय रैना के साथ पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया पर भी केस दर्ज हुए हैं. महाराष्ट्र और असम में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के कंटेंट को लेकर शिकायतें हुई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को पहले ही गिरफ्तारी से राहत दी थी, हालांकि कोर्ट ने उनके कमेंट्स को 'गंदी सोच' बताते हुए समाज के लिए शर्मनाक कहा. इस केस में आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा माखिजा के नाम भी शामिल हैं. भले ही आज ये सभी अपने काम पर लौट चुके हैं, लेकिन बावजूद इनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है.