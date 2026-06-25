India’s Got Latent 2 Viewership: आजकल डिजिटल दुनिया में कौन सा शो कहां देखा जा रहा है, ये समझना बेहद दिलचस्प हो गया है. हाल ही में आए आंकड़े बताते हैं कि एक ही शो को जब दो अलग-अलग जगहों पर रिलीज किया गया, तो दोनों के नतीजों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला. हम बात कर रहे हैं समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ की, जिसे यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसे दो बड़े प्लेटफॉर्म्स पर एक सा रिलीज किया गया था. यूट्यूब पर जहां इस शो को 45 मिलियन यानी साढ़े चार करोड़ व्यूज मिले, वहीं नेटफ्लिक्स पर यह आंकड़ा सिर्फ 2.2 मिलियन यानी बाईस लाख पर ही सिमट गया.
ये फर्क सिर्फ नंबर्स का नहीं है, बल्कि ये ऑडियंस की सोच को भी दिखाता है. इस बड़े अंतर के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि यूट्यूब बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है. यहां कोई भी इंसान बिना एक भी पैसा जेब से खर्च किए अपना पसंदीदा वीडियो देख सकता है. इसी वजह से समय रैना शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ को इतने कम समय में इतने ज्यादा व्यूज मिल गए. हमारे देश में आज भी बहुत से लोग पैसे खर्च करने के मामले में काफी सोच-विचार करते हैं. ऐसे में फ्री कंटेंट हर किसी को अपनी तरफ खींचता है. बस एक क्लिक किया और वीडियो चालू, न तो किसी आईडी की झंझट और न ही मंथली पेमेंट का कोई डर.
यही आसानी यूट्यूब को आम लोगों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाती है. इसके ठीक उलट अगर हम नेटफ्लिक्स जैसे पेड प्लेटफॉर्म की बात करें, तो वहां पैर पसारने के लिए सबसे पहले जेब ढीली करनी पड़ती है. यानी आपको हर महीने सब्सक्रिप्शन लेना होता है. भले ही नेटफ्लिक्स पर वीडियो की क्वालिटी कमाल की हो, शो का प्रोडक्शन शानदार हो और बिना विज्ञापन के देखने का मजा मिले, लेकिन हर कोई इसके लिए पैसे देने को तैयार नहीं होता. यही वजह रही कि ‘इन्डियाज गॉट लेटेंट 2 यूट्यूब व्यूज’ के मुकाबले ‘इन्डियाज गॉट लेटेंट 2 नेटफ्लिक्स’ पर काफी पीछे छूट गया, जिसने सभी को हैरान कर दिया.
अगर हम दोनों प्लेटफॉर्म्स के आंकड़ों को ध्यान से देखें, तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है. नेटफ्लिक्स पर मिले व्यूज यूट्यूब के मुकाबले सिर्फ 4 परसेंट ही हैं. इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि करीब 96 परसेंट लोगों ने इस शो को फ्री में देखना ही सही समझा. ये अंतर इंटरनेट की दुनिया का एक बड़ा सच हमारे सामने रखता है. अगर आपको बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक अपनी पहुंच बनानी है, तो आज भी फ्री एक्सेस यानी मुफ्त में कंटेंट देना ही सबसे कारगर तरीका माना जाता है. खासकर जब बात एंटरटेनमेंट और कॉमेडी शो की हो, तो ये बात और सच साबित होती है, जो एक आम सी बात भी लगती है.
आज के समय में लोगों के वीडियो देखने का तरीका बहुत तेजी से बदल रहा है. इतना ही नहीं, ऑडियंस की पसंद और जरूरतें भी वक्त के साथ तेजी से बदलती जा रही हैं. आज का यूजर अपने पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन चाहता है. वो उसी प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है जो इस्तेमाल करने में सबसे आसान, सस्ता और उसकी सहूलियत के हिसाब से फिट बैठता हो. समय रैना के शो के आंकड़े इसी बदलते बिहेवियर की कहानी कह रहे हैं. भारत जैसे बड़े देश में जहां हर दिन नए इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, वहां फ्री और आसानी से मिलने वाली चीजों की अहमियत हमेशा ज्यादा रहने वाली है.
आखिर में यही कहा जा सकता है कि इस शो का ये परफॉर्मेंस सिर्फ किसी एक एंटरटेनमेंट शो की कहानी नहीं है. ये हमारे पूरे इंटरनेट और डिजिटल मार्केट का एक जीता-जागता आईना है. यूट्यूब और नेटफ्लिक्स के बीच की ये दूरी हमें ये समझने में मदद करती है कि आने वाले समय में कंटेंट किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है. जहां एक तरफ फ्री प्लेटफॉर्म्स किसी भी शो को रातों-रात घर-घर तक पहुंचा सकते हैं, वहीं पेड प्लेटफॉर्म्स अपनी एक अलग और वीआईपी पहचान बनाए हुए हैं. इन दोनों के बीच का ये मुकाबला आने वाले दिनों में और भी मजेदार होने वाला है.