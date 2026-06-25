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YouTube पर 45 मिलियन और Netflix पर 2.2 मिलियन... India’s Got Latent 2 को पेड OTT पर मिले बस 4% व्यूज

India’s Got Latent 2: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों पर रिलीज हुआ. लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर इसके व्यूज में जमीन-आसमान का अंतर दिखा. यूट्यूब पर उस शो के पहले एपिसोड ने चंद घंटों के अंदर करोड़ों व्यूज बटोर लिए थे, लेकिन वहीं ओटीटी पर इसको यूट्यूब के मुकाबले आधे भी व्यूज नहीं मिले. आखिर ऐसा क्यों?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 25, 2026, 05:57 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:21 AM IST
YouTube पर 45 मिलियन और Netflix पर 2.2 मिलियन... India’s Got Latent 2 को पेड OTT पर मिले बस 4% व्यूज
Image Credit: India’s Got Latent 2 ViewershipSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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