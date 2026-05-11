9 साल बाद फिर साथ दिखेगी टीवी की हिट जोड़ी, सनाया-मोहित मचाएंगे नए शो में धमाल, फैंस एक्साइटेड

Sanaya Irani And Mohit Sehgal Reunited After 9 Years: टीवी की पॉपुलर जोड़ी सनाया ईरानी और मोहित सहगल ने लोगों का खूब दिल जीता है. 'मिले जब हम तुम' सीरियल के लिए साथ आए यह कपल असल जिंदगी में भी पति-पत्नी है. उनकी केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आती है और हर कोई उनकी तारीफ करता है. 'मिले जब हम तुम' के बाद मोहित सहगल और सनाया ईरानी को टीवी शो 'नच बलिए' में भी साथ देखा गया था.

9 साल बाद फिर एक बार साथ आएंगे नजर

वहीं अब यह कपल 9 सालों के बाद नए प्रोजेक्ट के लिए फिर साथ नजर आ रहा है. सनाया ईरानी और मोहित सहगल सालों बाद ऑनस्क्रीन अपनी केमिस्ट्री से लोगों का दिल जीतते नजर आएंगे. खास बात यह है कि उनके इस अपकमिंग प्रोजेक्ट का नाम 'कुबूल है' है. इस शो की अनाउंसमेंट के बाद से फैंस काफी खुश हैं. दोनों को साथ देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

कुकु टीवी ऐप पर होगा शो रिलीज

सनाया ईरानी और मोहित सहगल का अपकमिंग शो 'कुबूल है' है. यह शो किसी टीवी चैनल पर नहीं बल्कि कुकु टीवी ऐप पर रिलीज होगा. खबरों के मुताबिक, शो 'कुबूल है' के फ्रेश फॉर्मेट और कहानी को देखते हुए दोनों कलाकारों ने इसका हिस्सा बनने के लिए हामी भरी है. सनाया ईरानी ने अपने नए प्रोजेक्ट में मोहित सहगल संग काम करने के बारे में खुलकर बात की और बताया कि वह पहले के मुकाबले अब मोहित के साथ ज्यादा सहज हैं. एक्ट्रेस ने आगे कहा, “17 सालों से हम साथ में हैं और कहीं न कहीं हम एक-दूसरे की तरह ही बन चुके हैं. पहले के मुकाबले अब मोहित के साथ काम करना ज्यादा आसान है. अब हमारे बीच एक समझ है.”

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साल 2016 में की दोनों ने शादी

वहीं सनाया ईरानी के अलावा मोहित सहगल ने भी 'कुबूल है' के लिए काफी उत्साह जाहिर किया है. एक्टर ने कहा, “फॉर्मेट बहुत रोचक लग रहा है और कहानी भी काफी अच्छी है, तो हमने सोचा कि क्यों न इसे लिया जाए. हमने कभी भी वर्टिकल माइक्रोड्रामा पहले नहीं किया है. यह नया स्पेस है और यही चीज इसे और उत्साहित बना रही है.” बता दें कि सनाया ईरानी और मोहित सहगल ने साल 2016 में शादी रचाई थी.