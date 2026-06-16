Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टीवी
  • /संचिता उगले की मौत के बाद फूटा एक्ट्रेस का गुस्सा, खोली इंडस्ट्री की पोल; बोलीं- किसी के साथ नहीं सोओगे तो रिप्लेस...

संचिता उगले की मौत के बाद फूटा एक्ट्रेस का गुस्सा, खोली इंडस्ट्री की पोल; बोलीं- 'किसी के साथ नहीं सोओगे तो रिप्लेस...'

Aanchal Khurana On TV Industry: 'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस संचिता उगले का 14 जून को निधन हो गया, जिसका कारण आत्महत्या बताया जा रहा है. उनकी मौत के बाद से टीवी इंडस्ट्री पर कई सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच अब एक्ट्रेस आंचल खुराना ने कई खुलासे किए हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 16, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:47 PM IST
संचिता उगले की मौत के बाद फूटा एक्ट्रेस का गुस्सा, खोली इंडस्ट्री की पोल; बोलीं- 'किसी के साथ नहीं सोओगे तो रिप्लेस...'

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NEET परीक्षा पर सेना का पहरा! आसमान से हेलीकॉप्टर तो जमीन पर अभेद्य किला
NEET Re-Exam 20263 min ago
2
Delhi news5 min ago
3
crude oil10 min ago
4
Astro Tips11 min ago
5
iran11 min ago