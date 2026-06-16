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'किसी से झगड़ा नहीं था...' संचिता उगले को याद कर इमोशनल हुए दादा, बोले- समझ नहीं आया ऐसा क्यों किया

Sanchita Ugale Death: टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले के निधन के बाद उनके दादा गोपीनाथ ने भावुक होकर उन्हें याद किया है. एक्ट्रेस की मौत के मामले में उनके परिवार की तरफ से कई बयान सामने आए हैं. उनके दादा ने कहा, 'उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी.'

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 16, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:41 AM IST
'किसी से झगड़ा नहीं था...' संचिता उगले को याद कर इमोशनल हुए दादा, बोले- समझ नहीं आया ऐसा क्यों किया
Image Credit: संचिता उगले के निधन पर इमोशनल हुए उनके दादा

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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