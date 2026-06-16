Sanchita Ugale Death: टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले के निधन की खबर से हर कोई सदमे में है. उनके अचानक चले जाने से हर किसी का दिल दहल गया है. इस मामले में उनके दादा गोपीनाथ का बयान सामने आया है. उन्होंने बताया कि 22 वर्षीय संचिता ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी. उनके सफर में कोई गॉडफादर या बड़ा सहारा नहीं था.
संचिता के दादा गोपीनाथ ने 14 जून को उनकी मौत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, 'वह बहुत ही होनहार और मेहनती लड़की थीं, जिन्होंने अपने दम पर नाम कमाया. परिवार अभी भी इस दुख से उबर नहीं पाया है और यह समझ नहीं पा रहा है कि आखिरी दिनों में वह मानसिक रूप से किस दौर से गुजर रही थीं.'
दादा गोपीनाथ ने आगे बताया, 'संचिता ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो भी नाम कमाया, वह अपनी मेहनत और लगन से कमाया. उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था और उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी. संचिता बहुत ही काबिल थीं और उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया. अपने टीवी काम के जरिए वह अहमदनगर जिले में काफी मशहूर हो गई थीं.'
उन्होंने आगे कहा, 'हमें आज तक समझ नहीं आया कि वह मानसिक रूप से क्या झेल रही थीं या इसकी असली वजह क्या थी. उनका किसी से कोई विवाद नहीं था और किसी ने कभी उनके बारे में गलत नहीं कहा. उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी. जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया, वह अपनी मेहनत और लगन से किया. वह बहुत काबिल थीं और अपने तालुका ही नहीं, बल्कि पूरे अहमदनगर जिले में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी.'
संचिता उगले की मौत के मामले में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना 14 जून को नालासोपारा ईस्ट स्थित उनके घर पर हुई थी. संचिता को इस हालत में देखने के बाद उनके परिवार वाले उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
वहीं, पिता मच्छिंद्र उगले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु (ADR) का मामला दर्ज किया है. पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है. फिलहाल इस मामले में जांच जारी है.