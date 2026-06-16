Sorab Bedi on Sanchita Ugale Death: टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले के अचानक निधन से उनके फैंस, परिवार वाले और साथ काम करने वाले सभी लोग दुखी हैं. एक्ट्रेस की मौत की खबर सुनकर 'दिलवाली दूल्हा ले जाएगी' में उनके साथ काम करने वाले को-स्टार सोराब बेदी ने भी दुख जताया है. उन्होंने बताया कि संचिता से उनकी बस दो दिन पहले ही बात हुई थी.
संचिता के को-स्टार सोराब बेदी ने पैपराजी से बातचीत के दौरान बताया, 'मेरी दो दिन पहले ही बात हुई थी उससे यार. 15 जून की सुबह संचिता की मौत के बारे में पता चला.' उन्होंने कहा कि वह उनके परिवार से मिलने की तैयारी कर रहे थे. सोराब ने आगे कहा, 'अभी उसके घर जाऊंगा. मुझे पता नहीं था, आज सुबह ही पता चला.'
दरअसल, 'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस संचिता उगले की मानसिक स्थिति के बारे में बात करते हुए सोराब बेदी ने बताया कि संचिता बीते कुछ दिनों से काफी परेशान चल रही थीं. सोराब ने कहा, "बेचारी काफी परेशान थी." 'स्प्लिट्सविला 16' फेम एक्टर सोराब ने यह भी माना कि संचिता की मौत की खबर उनके लिए बेहद शॉकिंग थी.
बता दें कि सोराब बेदी और संचिता उगले ने 'दिलवाली दूल्हा ले जाएगी' में साथ काम किया था, जिसमें उन्होंने कार्तिक और सुकून का किरदार निभाया था. दर्शकों ने उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद किया था. इस शो के बाद दोनों की जोड़ी टीवी की चर्चित जोड़ियों में से एक बन गई थी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले की जांच कराने की मांग की है. वहीं, एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि संचिता के जाने से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पूरी इंडस्ट्री उनके निधन से सदमे में है. एसोसिएशन का कहना है कि इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.