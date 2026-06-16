Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टीवी
  • /वो काफी परेशान थी... मौत से 48 घंटे पहले हुई थी बात, संचिता उगले को लेकर को-स्टार ने किया बड़ा खुलासा

'वो काफी परेशान थी...' मौत से 48 घंटे पहले हुई थी बात, संचिता उगले को लेकर को-स्टार ने किया बड़ा खुलासा

Sanchita Ugale Death: एक्ट्रेस संचिता उगले के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. 'दिलवाली दूल्हा ले जाएगी' के को-स्टार सोराब बेदी ने बताया कि उन्होंने अपनी को-स्टार संचिता से उनकी मौत से ठीक दो दिन पहले बात की थी. उन्होंने कहा कि संचिता के निधन की खबर सुनकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 16, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:18 AM IST
'वो काफी परेशान थी...' मौत से 48 घंटे पहले हुई थी बात, संचिता उगले को लेकर को-स्टार ने किया बड़ा खुलासा
Image Credit: संचिता उगले की मौत से सदमे में को-स्टार सोराब बेदी

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
छत्तीसगढ़ में आज से खुलेंगे स्कूल, शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य...
Directorate of Public Instruction0 min ago
2
Sanchita Ugale1 min ago
3
Taare zameen par4 min ago
4
nirjala ekadashi 20269 min ago
5
FIFA World Cup 202618 min ago