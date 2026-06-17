Sanchita Ugale Father Interview: टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस संचिता उगाले की रविवार शाम अचानक हुए निधन ने पूरी टीवी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. मुंबई के नालासोपारा इलाके में मौजूद उनके फ्लैट में संचिता का शव पंखे से लटका हुआ मिला. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. हालांकि, मौके से कोई नोट नहीं मिला. इस बीच संचिता के पिता मच्छिंद्र उगाले ने अपनी बेटी के मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ को लेकर कई बड़े खुलासे किए, जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया.
संचिता के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थी. अक्सर चुपचाप और खोई-खोई रहती थी, लेकिन उसने कभी खुलकर अपनी परेशानी की वजह नहीं बताई. कभी-कभी वो अच्छे मूड में होने के बाद भी अचानक उदास हो जाती थी. परिवार ने उसकी इस हालत को भांप लिया था. यही वजह थी कि वे साए की तरह हमेशा उसके साथ रहते थे, ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो. सबसेज ज्यादा दुख की बात य है कि लाख कोशिशों के बाद भी उसे बचा नहीं पाए.
मच्छिंद्र उगाले ने रोते हुए बताया कि उनकी बेटी संचिता को पैसों के लिए या किसी और वजह से लगातार परेशान किया जा रहा था. उस पर चारों तरफ से भारी दबाव बनाया गया और उसे मेंटल टॉर्चर भी किया गया. उन्होंने भारी मन से कहा कि वो सिर्फ आधे घंटे के लिए अपनी बेटी से दूर गए थे और उसी थोड़ी सी देर में ये सब कुछ घट गया. संचिता के लाचार पिता ने अब प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है. वे चाहते हैं कि इस मामले की पूरी जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले और बेटी को इंसाफ मिले.
संचिता ने फेमस टीवी शो ‘कुमकुम भाग्य’ में दीया टंडन का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाई थी. इसके अलावा वे ‘वागले की दुनिया’ जैसे कई फेमस टीवी सीरियल्स का हिस्सा भी रह चुकी. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ये दर्दनाक घटना नालासोपारा ईस्ट के साईं संतोषी बिल्डिंग की है. ये वाकया शाम को करीब 7 से 7.30 बजे के आसपास हुआ. घटना के तुरंत बाद संचिता को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया. इस खबर से उनके फैंस भी काफी परेशान हैं.
अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने संचिता को मृत घोषित कर दिया. इस दुखद घटना के बाद, 15 जून को अछोले पुलिस स्टेशन में उनके पिता की शिकायत पर एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया गया है. पुलिस ऑफिसर विनोद बाग ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम इस पूरे मामले की हर एंगल से बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि वे इस बात का पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि आखिर संचिता ने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया? इस घटना से उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है.
टीवी के साथ-साथ संचिता ने फिल्मों में भी अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था. उन्होंने विक्की कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘छावा’ में तारा रानी के बचपन का रोल प्ले किया था. इसके अलावा वे मनोज बाजपेयी की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ‘साइलेंस 2’ में भी दिखाई दी थीं. संचिता ने बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनकी मौत की खबर से उनके फैंस और उनके करीबी लोग गहरे सदमे में हैं. किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी छोटी सी उम्र में वे सबको छोड़कर चली गईं.