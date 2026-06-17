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बेटी संचिता उगाले के निधन से उबर नहीं पा रहे पिता! रो-रोकर हुआ बुरा हाल, बोले- ‘उसको टॉर्चर किया गया...’

Sanchita Ugale Father: टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस संचिता उगाले के अचानक निधन ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. फिर चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हो या उनके फैंस हर कोई सदमे में है. पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है. इसी बीच एक्ट्रेस के पिता ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने इस पूरी घटना को एक नया मोड़ दे दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 17, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:13 AM IST
बेटी संचिता उगाले के निधन से उबर नहीं पा रहे पिता! रो-रोकर हुआ बुरा हाल, बोले- ‘उसको टॉर्चर किया गया...’
Image Credit: Sanchita Ugale Father

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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