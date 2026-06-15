Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टीवी
  • /डफली वाले डफली बजा... सुसाइड के 20 घंटे पहले संचिता ने हंसते-खेलते शेयर किया वीडियो, फिर अचानक आई मौत की खबर से मचा हड़कंप

'डफली वाले डफली बजा...' सुसाइड के 20 घंटे पहले संचिता ने हंसते-खेलते शेयर किया वीडियो, फिर अचानक आई मौत की खबर से मचा हड़कंप

Sanchita Ugale Death: टीवी सीरियल 'कुमकुम भाग्य' फेम संचिता उगले का निधन हो गया है. संचिता की मौत की खबर सुनने के बाद हर कोई सदमे में है. इसी बीच एक्ट्रेस का आखिरी पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 15, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:12 PM IST
'डफली वाले डफली बजा...' सुसाइड के 20 घंटे पहले संचिता ने हंसते-खेलते शेयर किया वीडियो, फिर अचानक आई मौत की खबर से मचा हड़कंप
Image Credit: संचिता उगले का आखिरी पोस्ट

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Re-NEET के नाम पर खेला जा रहा था गंदा खेल, अहमदाबाद पुलिस ने दो शातिरों को दबोचा
Re-NEET scam0 min ago
2
NDA Training Rules14 min ago
3
mp news15 min ago
4
Delhi news28 min ago
5
EPFO29 min ago