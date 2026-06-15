Sanchita Ugale Last Video: टीवी की दुनिया से बेहद दुखद खबर सामने आई है. ‘कुमकुम भाग्य’ फेम एक्ट्रेस संचिता उगले का निधन हो गया है. जानकारी के मुताबिक, 22 साल की संचिता ने मुंबई के नालासोपारा स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली. उनकी मौत की खबर से टीवी इंडस्ट्री और फैंस सदमे में हैं.
बताया जा रहा है कि यह घटना 14 जून की शाम करीब 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच हुई. संचिता का शव उनके घर में फंदे से लटका हुआ मिला. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. भी तक मिली जानकारी के मुताबिक, जिस समय यह घटना हुई, उस दौरान संचिता के घर पर कोई नहीं था वो अकेली थी. परिवार के अन्य सदस्य बाहर गए हुए थे.
संचिता उगले सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं. उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद उनका आखिरी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर फैंस लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं. अपने आखिरी पोस्ट में संचिता ने एक डांस वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ फिल्म के एक गाने पर खुशी से डांस करती नजर आ रही थीं. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था, 'मैं नाचूं, तू नचा...'
संचिता के इस आखिरी वीडियो को देखकर फैंस हैरान हैं और यकीन नहीं कर पा रहे कि कुछ ही घंटों बाद उन्होंने यह कदम उठा लिया. कमेंट सेक्शन में लोग लगातार शोक व्यक्त कर रहे हैं और इस घटना को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं.
पुलिस के अनुसार, संचिता उगले नालासोपारा पूर्व के आचोले इलाके में अपने परिवार माता-पिता और 15 वर्षीय बहन के साथ रहती थीं. घटना के समय वह घर पर अकेली थीं. शुरुआती जांच में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
बता दें कि संचिता उगले ने टीवी सीरियल के साथ-साथ कई फिल्मों में भी काम किया था. टीवी सीरियल समेत बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल के साथ फिल्म 'छावा' में भी काम किया था. इसके अलावा 'साइलेंस 2: द नाइट आउल बार शूटआउट' शामिल है, जिसमें उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी की छाप छोड़ी है.
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