रूपल त्यागी की शादी से वायरल हुईं गुंजन-रचना की तस्वीरें, खास मेहमान बनीं महिमा मकवाना, बॉन्ड ने जीता फैंस का दिल

Hindi Newsटीवीरूपल त्यागी की शादी से वायरल हुईं गुंजन-रचना की तस्वीरें, खास मेहमान बनीं महिमा मकवाना, बॉन्ड ने जीता फैंस का दिल

Sapne Suhane Ladakpan Ke Rupal Tyagi Got Married: टीवी एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने हाल ही में शादी रचाई हैं. एक्ट्रेस की शादी में टीवी की दुनिया के कई सितारे शामिल हुए. इस बीच एक खास मेहमान महिमा मकवाना भी शामिल हुई, जिन्होने सारी लाइमलाइट ही लूट ली. 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 23, 2025, 08:32 PM IST
रूपल त्यागी की शादी बनी खास
Sapne Suhane Ladakpan Ke Rupal Tyagi Got Married: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस रूपल त्यागी हाल ही में शादी के बंधन में बंध गईं. अभिनेत्री की शादी में मनोरंजन जगत से कई लोगों ने शिरकत की थी, लेकिन एक खास मेहमान ने भी शिरकत की थी, जिनका नाम है महिमा मकवाना. शादी में अभिनेत्री के शामिल होने पर रूपल ने खुशी जाहिर की. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर महिमा के साथ तस्वीर शेयर की. इसमें दोनों एक-दूसरे के साथ खास बॉन्ड शेयर करते दिख रही हैं.

एक्ट्रेस ने लिखा, 'सपने सुहाने लड़कपन के' सिर्फ एक सीरियल नहीं था, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सफर था. इस दौरान मैंने जिंदगी के सबसे खुशी भरे पल और कठिन क्षण भी देखे थे. यही कारण है कि यह अनुभव मेरे दिल के बेहद करीब है. धीरे-धीरे शो से जुड़े सभी कलाकार और क्रू उनके परिवार जैसे बन गए.' एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'आज भी महिमा मकवाना को देखती हूं, तो भावुक हो जाती हूं. अगर गुंजन की शादी में रचना की मौजूदगी न होती, तो वह अधूरी सी लगती. ठीक वैसे ही, शो के हर सदस्य की उपस्थिति मेरे लिए खास दिन को पूरा बनाती है. आप सभी ने समय निकालकर मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूं. आपने इस दिन को हमेशा यादगार बना दिया.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रूपल त्यागी ने आगे लिखा कि उन्हें अफसोस है कि वे निहारिक मैम, निलिमा और राजू सर के साथ एक भी फोटो नहीं खिंचवा पाईं, लेकिन बाकी सभी के साथ यादें और तस्वीरें संजो पाईं, जो उनके लिए अनमोल हैं. रूपल ने सभी के प्रति ढेर सारा प्यार, कृतज्ञता और अपनापन व्यक्त किया और कहा कि ये यादें हमेशा उनके दिल में बसी रहेंगी. बता दें कि रूपल त्यागी और महिमा मकवाना ने धारावाहिक 'सपने सुहाने लड़कपन के' में दो बहनों का किरदार निभाया था, जहां रूपल गुंजन के किरदार में दिखी थी, तो वहीं महिमा ने रचना का किरदार निभाया था. (एजेंसी)

Rupal Tyagi

