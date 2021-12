करण कुंद्रा की इस हरकत पर भड़कीं सारा अली खान, सबके सामने कहा- कमजोर खिलाड़ी

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 15' में वीकेंड का वार में फिर से धमाल होने वाला है. लेकिन ये धमाल घरवालों के लिए कितना खतरनाक साबित होगा इसका अंदाजा आप हाल ही में आए प्रोमो वीडियो से लगा सकते हैं. इस प्रोमो वीडियो में सारा अली खान घरवालों से मिलने आती हैं. वो घरवालों से कई टास्क भी करवाती हैं. लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती और करण कुंद्रा को कहती हैं कि तुम अपना मुंह इसमें मार दो.

इस वीडियो में आप देखेंगे कि सारा अली खान 'बिग बॉस' के घर में एंट्री लेती हैं. खास बात है कि वो सेल्फी स्टिक हाथ में पकड़ी हैं और सभी घरवालों संग बातचीत करती हैं. इसके बाद सारा सभी घरवालों से कहती हैं कि वो अब उन्हें कई टास्क देंगी जिसे उन्हें करना होगा.

सारा अली खान वीडियो में राखी सावंत और तेजस्वी के बीच लावणी डांस का कॉम्पिटीशन रखती हैं. जिसके बाद दोनों अभिनेत्रियां आती हैं और एक साथ लावणी डांस करती हैं. इन दोनों को मशहूर लावणी डांस के गाने पर थिरकते देख सभी घरवाले जमकर एन्जॉय करते हैं.

इसके बाद सारा घरवालों को एक टास्क देती हैं. इस टास्क में दो घरवाले सामने बैठे हैं. इसके बाद सारा ने एक कंटेस्टेंट को बुलाया और सवाल पूछा. इस टास्क में कंटेस्टेंट सामने बैठे खिलाड़ियों में से जिसका नाम लेगा तो उसके मुंह पर केक लगाना होगा.

Iss weekend, special guest Sara Ali Khan unke amazing presence ke saath le aayi hain special games!

Kiski hogi haar, kiski hogi jeet?

Jaan ne ke liye dekhiye #BiggBoss15 tonight at 9.30pm only on #Colors.

Catch it before TV on @vootselect.#BB15 #WeekendKaVaar@SaraAliKhan pic.twitter.com/d0ds37t06p

— Bigg Boss (@BiggBoss) December 5, 2021