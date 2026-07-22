'सिर्फ पानी पर इतना खर्च की बन जाए फिल्म', इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर ने खोली स्टार्स की दिखावे वाली दुनिया; बोले- '14 घंटे काम, 90 दिन बाद पेमेंट'

सुधीर पांडे ने इस दौरान फिल्म के सेट पर स्टार्स और कैरेक्टर एक्टर्स के साथ होने वाले व्यवहार में जमीन-आसमान के फर्क के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि शूट के दौरान सिर्फ बोतलबंद पानी पर खर्च होने वाले पैसों से एक कम बजट की फिल्म बनाई जा सकती है. उन्होंने बताया कि कैरेक्टर एक्टर्स को शायद ही कभी लीड स्टार्स जैसी वैनिटी वैन मिलती हैं. 'हम जैसे कैरेक्टर एक्टर्स को बड़ी वैनिटी वैन मिलना बहुत मुश्किल है. आमतौर पर, हमें छोटी वैन ही मिलती है. जो स्टार्स पूरे काफिले के साथ आते हैं, वे बहुत बनावटी और दिखावटी लगते हैं. यह पैसे की बर्बादी जैसा लगता है. अगर वे अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, तो बात अलग है. लेकिन अगर प्रोड्यूसर इसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो यह सिर्फ बर्बादी है. वहां जितना पैसा बर्बाद होता है, उतने में कोई कम बजट की फिल्म बन सकती है.' उन्होंने आगे बताया कि, 'आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ बिसलेरी पानी पर जितना खर्च होता है, उतने में एक कम बजट की फिल्म बन सकती है.'