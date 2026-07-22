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'सिर्फ पानी पर इतना खर्च की बन जाए फिल्म', इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर ने खोली स्टार्स की दिखावे वाली दुनिया; बोले- '14 घंटे काम, 90 दिन बाद पेमेंट'

Sudhir Pandey: 50 साल से ज्यादा समय से इंडस्ट्री का हिस्सा रहे दिग्गज एक्टर सुधीर पांडे ने इंडस्ट्री में हो रहे कलाकारों के शोषण, लंबी शिफ्ट, पेमेंट में देरी और स्टार्स के दिखावटी खर्चों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, उनका कहना है कि शूट के दौरान सिर्फ बोतलबंद पानी पर खर्च होने वाले पैसों से एक कम बजट की फिल्म बनाई जा सकती है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 22, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:40 PM IST
'सिर्फ पानी पर इतना खर्च की बन जाए फिल्म', इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर ने खोली स्टार्स की दिखावे वाली दुनिया; बोले- '14 घंटे काम, 90 दिन बाद पेमेंट'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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