'सिर्फ पानी पर इतना खर्च की बन जाए फिल्म', इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर ने खोली स्टार्स की दिखावे वाली दुनिया; बोले- '14 घंटे काम, 90 दिन बाद पेमेंट'

Sudhir Pandey: टीवी इंडस्ट्री के लंबे काम के घंटे और पेमेंट में देरी को लेकर काफी समय से बहस होती नजर आ रही है. कई टीवी कलाकार काम करने की स्थितियों पर खुलकर बात कर चुके हैं. अब इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर सुधीर पांडे ने बड़े खुलासे किए हैं. शायद आप नाम से एक्टर को नहीं पहचान पाए हों, तो आइए हम आपको बताते हैं कि हम किस एक्टर की बात कर रहे हैं.
दरअसल, एक्टर सुधीर पांडे को आपने 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी', 'टीपू सुल्तान की तलवार', 'बालिका वधू', 'हम सब एक हैं', 'ससुराल गेंदा फूल', 'मायका' जैसे कई शोज और 'अमानत', 'दो दिशाएं', 'शक्ति', 'माटी मांगे खून', 'विवेक', 'झंझार', 'हम तो चले परदेस' और 'दयावान' जैसी फिल्मों में काम करते देखा है. अब तो आप पहचान ही गए होंगे. हाल ही में एक्टर ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उन्हें आज भी 14 से 18 घंटे तक काम करना पड़ता है. 50 साल से ज्यादा समय तक फिल्मों और टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद उन्होंने कहा कि वह एक बेहतर इंडस्ट्री के हकदार हैं.
एक्टर सुधीर पांडे ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत के दौरान बताया कि, 'अगर आप डेली सोप कर रहे हैं, तो उस दौरान आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते. आपको फिक्स डेट्स नहीं दी जातीं. महीने में किसी भी दिन आपको अचानक बुला लिया जाता है. प्राइवेट चैनलों और प्रोड्यूसर्स की वजह से टेलीविजन का माहौल काफी ज्यादा खराब होता जा रहा है.'
उन्होंने आगे बताया कि, 'टीवी सीरियल के मुख्य कलाकारों के पास काफी ताकत होती है, लेकिन सहायक कलाकारों की कोई नहीं सुनता. आज के समय में बड़े टीवी कलाकार एक अलग ही वर्ग बन गए हैं. अगर कोई लीड किरदार दर्शकों को आकर्षित कर रहा है, तो चैनल उसकी बात सुनता है और वह चैनल पर दबाव भी बना सकता है. वहीं दूसरी तरफ, जो बाकी कलाकार होते हैं, जो अच्छा और गुणवत्तापूर्ण काम कर रहे होते हैं, अगर वे अपनी फीस बढ़ाने की मांग करें तो उनकी बात नहीं सुनी जाती, बल्कि उन्हें शो से बाहर कर दिया जाता है.'
वहीं, एक्टर सुधीर पांडे ने फीस में देरी वाली बात पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने बताया, 'सबसे हैरानी की बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट हर एक दिन के हिसाब से साइन किया जाता है, लेकिन भुगतान 90 दिन बाद किया जाता है. कलाकारों का शोषण बंद होना चाहिए और स्थिति में सुधार होना चाहिए. इंडस्ट्री में इस मुद्दे पर कोई लड़ता नहीं है और न ही इस पर कोई खुलकर अपनी बात रखता है. हमारे देश में श्रम कानून हैं, लेकिन मनोरंजन उद्योग में उनका सही तरीके से पालन नहीं किया जाता. एक व्यक्ति 14 से 18 घंटे तक काम करता है, उसे ठीक से सोने का समय भी नहीं मिलता और फिर अगले दिन दोबारा रिपोर्ट करना पड़ता है. सपोर्टिंग किरदारों की इंडस्ट्री में यही हालत है.'
सुधीर पांडे ने इस दौरान फिल्म के सेट पर स्टार्स और कैरेक्टर एक्टर्स के साथ होने वाले व्यवहार में जमीन-आसमान के फर्क के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि शूट के दौरान सिर्फ बोतलबंद पानी पर खर्च होने वाले पैसों से एक कम बजट की फिल्म बनाई जा सकती है. उन्होंने बताया कि कैरेक्टर एक्टर्स को शायद ही कभी लीड स्टार्स जैसी वैनिटी वैन मिलती हैं. 'हम जैसे कैरेक्टर एक्टर्स को बड़ी वैनिटी वैन मिलना बहुत मुश्किल है. आमतौर पर, हमें छोटी वैन ही मिलती है. जो स्टार्स पूरे काफिले के साथ आते हैं, वे बहुत बनावटी और दिखावटी लगते हैं. यह पैसे की बर्बादी जैसा लगता है. अगर वे अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, तो बात अलग है. लेकिन अगर प्रोड्यूसर इसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो यह सिर्फ बर्बादी है. वहां जितना पैसा बर्बाद होता है, उतने में कोई कम बजट की फिल्म बन सकती है.' उन्होंने आगे बताया कि, 'आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ बिसलेरी पानी पर जितना खर्च होता है, उतने में एक कम बजट की फिल्म बन सकती है.'