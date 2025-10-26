Advertisement
'उन्होंने अपनी बीमार पत्नी के लिए...' सतीश शाह के निधन पर सचिन पिलगांवकर का बड़ा खुलासा, बोले- 'वे चाहते थे...'

Satish Shah Death: ‘जाने भी दो यारो’ और ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ जैसे यादगार किरदारों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले सतीश शाह का 74 साल की उम्र में शनिवार, 25 अक्टूबर को निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार आज 26 अक्टूबर को मुंबई में ही किया जाएगा. इसी बीच उनके दोस्त और एक्टर सचिन पिलगांवकर ने उनको लेकर एक बड़ा खुलासा किया. 

Oct 26, 2025, 01:43 PM IST
Sachin Pilgaonkar On Satish Shah Death: हिंदी सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह ने 25 अक्टूबर दोपहर 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. घर पर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया. वहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. सतीश शाह लंबे समय से किडनी की परेशानी से जूझ रहे थे. अपने 4 दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने कई टीवी शो और फिल्मों में याददार रोल प्ले किए, जिनको काफी पसंद किया जाता है. 

इसनें ‘जाने भी दो यारों’, ‘कभी हां कभी ना’, ‘मैं हूं ना’, ‘कल हो ना हो’ और ‘ओम शांति ओम’ जैसी कई मशहूर फिल्मों के नाम शामिल हैं. सतीश शाह का करियर सिर्फ हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने कई टीवी शो अभिनय किया, जिनमें ‘देख भाई देख’ और ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीता. उन्होंने मराठी फिल्मों में भी काम किया था. उनकी पहली मराठी फिल्म ‘गम्मत जम्मत’ थी, जिसके सेट पर उनकी मुलाकात सचिन पिलगांवकर से हुई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मराठी फिल्म के दौरान हुई थी दोनों की दोस्ती 

इसी फिल्म से दोनों की गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई जो जीवनभर कायम रही. सचिन पिलगांवकर ने बताया कि ‘गम्मत जम्मत’ 1987 में बनी थी और वही मौका था जब हम दोनों एक-दूसरे से जुड़े. उसके बाद हमने कभी साथ काम नहीं किया, लेकिन हमारी दोस्ती और गहरी होती गई. सतीश और उनकी पत्नी मधु, मैं और सुप्रिया, अशोक सराफ और लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ हमारी जोड़ी बन गई थी. हम चारों कपल महीने में दो-तीन बार साथ मिलते थे, बातें करते थे और खूब हंसते-गाते थे.

सतीश शाह की पत्नी अल्जाइमर है

सचिन ने बताया कि सतीश और मधु बहुत प्यारे और स्नेही इंसान थे. हम हर फिल्म के प्रीमियर या पार्टी में उन्हें जरूर बुलाते थे. वो हर मौके पर हमारे साथ होते थे. अब जब वो नहीं हैं तो सोचकर ही मन भारी हो जाता है कि आगे किसी जश्न में उनके बिना कैसे रह पाएंगे. उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का बल्कि उनका व्यक्तिगत बड़ा नुकसान है. सचिन ने आगे बताया कि मधु की तबीयत भी ठीक नहीं है, उन्हें अल्जाइमर है. इसी साल सतीश ने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी ताकि वो अपनी पत्नी की देखभाल कर सकें. 

मौत से पहले किया था सचिन को मैसेज

साथ ही उन्होंने बताया कि वो डायलिसिस पर थे और इससे पहले उनकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी. कुछ दिन पहले ही सुप्रिया उनसे मिलने गई थीं. सतीश ने संगीत चलाया और मधु ने डांस किया. वो पुरानी यादें ताजा कर रही थीं जब वो ‘चा-चा-चा’ किया करती थीं. सचिन ने बताया कि 25 अक्टूबर दोपहर 12:56 बजे तक सतीश ने उन्हें मैसेज किया था, यानी वो बिल्कुल ठीक थे. इस खबर से वो सदमे में हैं. उन्होंने कहा, ‘आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है. जिंदगी बहुत अनिश्चित है. इसलिए खुश रहना और दूसरों को खुश रखना ही सबसे जरूरी है. सतीश यही करते थे’. 

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं.

Satish Shah, Sachin pilgaonkar

