'शाका लाका बूम बूम' फेम संजू के घर गूंजी किलकारी, पत्नी ने दिया बेबी बॉय को जन्म, एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर की गुड न्यूज

Shaka Laka Boom Boom Fame Actor Kinshuk Vaidya: 90 के दशक का पॉपुलर टीवी शो 'शाका लाका बूम बूम' ने हर किसी के दिल में खास जगह बनाई थी. इस शो में घर-घर में पहचान बनाने वाले एक्टर किंशुक वैद्य के घर खुशियों ने दस्तक दी है. एक्टर पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी दिक्षा नागपाल ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है. इस खुशखबरी के सामने आते ही फैंस और सेलेब्स कपल को जमकर बधाइयां दे रहे हैं.

एक्टर ने पोस्ट शेयर कर दी गुड न्यूज

एक्टर किंशुक वैद्य ने सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारी पोस्ट शेयर कर फैंस को खुशखबरी दी है. पोस्ट में नन्हें बच्चे के हाथ की तस्वीर के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा 'बहुत प्यार और आभार के साथ हम अपने बेबी बॉय का स्वागत करते हैं. बेबी वैद्य आ गया है.' एक्टर के बेटे का जन्म 8 मार्च 2026 को हुआ है.

हर कोई कपल को दे रहा बधाई

इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर किंशुक के फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी कपल को शुभकामनाएं दे रहे हैं. एक्टर किंशुक ने 13 दिसंबर 2025 को एक पोस्ट के जरिए ऐलान किया था कि वो पेरेंट्स क्लब में शामिल होने जा रहे हैं. इस पोस्ट में उन्होंने एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की थी, जिसमें दोनों ने एक छोटे बच्चे के जूते पकड़े हुए थे. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था 'हम जिंदगी के नए फेज में कदम रख रहे हैं. हमारी लव स्टोरी अब और भी प्यारी हो गई.'

साल 2024 में की थी कपल ने शादी

बता दें कि किंशुक और दिक्षा ने साल 2024 में अलीबाग में प्राइवेट वेडिंग की थी. शादी में सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. शादी के दो साल बाद कपल मम्मी-पापा बने हैं. गौरतलब है कि किंशुक वैद्य टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-माना चेहरा है. उन्होंने बचपन से ही 'शाका लाका बूम बूम' जैसे सुपरहिट शो से पॉपुलैरिटी हासिल की है. इस शो में उनका किरदार आज भी लोगों को काफी पसंद है और दिलों में बसा हुआ है.