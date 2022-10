BIGG BOSS 16: शालीन ने डॉक्टर को उंगली दिखाकर की खूब बदतमीजी, कहा- 'तुम मेरा इलाज करने लायक नहीं'

BIGG BOSS 16 Shaleen Bhanot Video: 'बिग बॉस 16' में इस बार काफी विवादित पर्सनैलिटी को बुलाया गया और उन्हीं में से एक हैं शालीन भनोट (Shalin Bhanot). एक्टर पर अपनी एक्स पत्नी के संग मारपीट करने का आरोप लग चुका है. हालांकि, शालीन और दलजीत अब अलग हो चुके हैं. लेकिन शालीन के असली तेवर बिग बॉस (Bigg Boss) के घर में देखने को मिल रहे हैं. शालीन जब से बिग बॉस में गए हैं आए दिन झगड़े होते ही रहते हैं. वो किसी ना किसी वजह से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हो ही जाते हैं. अब उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि लोग उन्हें खूब ताने दे रहे हैं. हाल ही में वो डाक्टर के संग भी बदतमीजी दिखाते हुए नजर आए.

शालीन ने की बदतमीजी

शालीन की सेहत को ध्यान में रखते हुए बिग बॉस ने घर के भीतर एक डॉक्टर भेजा. शालीन ने इस डॉक्टर से बातचीत की और इसी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. शालीन डॉक्टर को समझाने लगे कि उन्हें बिग बॉस की टीम से क्या कहना है. शालीन ने बताया कि वह टीम को बताएं कि उन्हें किस तरह की डायट की जरूरत है. लेकिन यहां तक काफी नहीं था. शालीन धीरे-धीरे बदतमीजी पर उतर आए. उन्होंने डॉक्टर की डिग्री पर सवाल उठा दिया. शालीन ने डॉक्टर से कह डाला कि तुम मेरा इलाज करने लायक नहीं हो. तुमने कौन सी डिग्री ली है? क्या पढ़ा है, MBBS पढ़ा है? जाकर उनकी टीम को बताओ कि तुम मुझे हैंडल करने लायक नहीं हो.

Shalin got angry on doctor sent by bb.#BiggBoss16 #BB16 pic.twitter.com/2WNgQsruPv

— (@qualiteatweetz) October 11, 2022