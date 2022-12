Sidharth Shukla को याद करके पहली बार रो पड़ीं Shehnaaz Gill! बताया पब्लिक में क्यों नहीं करती हैं सिद्धार्थ के बारे में बात

Shehnaaz Gill crying for Sidharth Shukla: 'पंजाब की कैटरीना कैफ' शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने हाल ही में यूट्यूब पर अपना एक नया चैट शो शुरू किया जिसमें अब तक राजकुमार राव (Rajkumarr Rao) और आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana), दो गेस्ट्स आ चुके हैं. आयुष्मान वाला एपिसोड हाल ही में लाइव हुआ है जिसका एक पार्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस सेक्शन में शहनाज पहली बार, अपने बॉयफ्रेंड और पार्टनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) को याद करके, कैमरे के सामने ही रोने लगीं. शहनाज ने यह भी बताया कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में पब्लिक में बात करने से क्यों डरती हैं और वो क्या चीज है, जो उन्हें ऐसा करने से रोकती है...

Sidharth को याद करके पहली बार रो पड़ीं Shehnaaz!

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, शहनाज के टॉक शो का दूसरा एपिसोड कुछ समय पहले ही यूट्यूब पर लाइव हुआ जिसमें शहनाज ने आयुष्मान खुराना का इंटरव्यू लिया. इस इंटरव्यू के दौरान, एक सेग्मेंट में सहहेनाज और आयुष्मान बात कर रहे थे कि किस तरह एक्टर्स अपने इमोशन्स को दबाकर रखते हैं. यहां शहनाज बोलीं कि उनके जीवन में भी कुछ बहुत इमोशनल हुआ था लेकिन वो इस बारे में किसी से नहीं कहती हैं, अपने अंदर सबकुछ दबाकर रखती हैं.

यही बात करते-करते अचानक शहनाज की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. शहनाज खुद भी अपने आप को रोता देख चौंक गई थीं और फटाफट, कैमरे पर ही उन्होंने टिशू मंगाए और शो को आगे बढ़ाया.

Shehnaaz you are the strongest loosing the person u love the most who u considered everything is shattering and the pain u went through i can't even imagine don't worry abt these internet trolls you are the best sid is proud of u @ishehnaaz_gill #ShehnaazGill #SidNaaz pic.twitter.com/UAzBwsWIqj

— SHEHNAAZ CANADIAN FC|(Fan Boy) (@shehnaazian18) December 1, 2022