शहनाज गिल का ये वीडियो देखकर चिंता में आए फैंस, आंखों ने बयां की दिल की तकलीफ

नई दिल्ली: सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत के बाद फैंस की फेवरेट #SidNaaz की जोड़ी टूट गई. शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की रोमांटिक कैमिस्ट्री हमेशा ही फैंस की फेवरेट रही है. बिग बॉस (Bigg Boss) हाउस के भीतर दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और इसके बाद से दोनों ने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा. सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज (Shehnaaz Gill) बुरी तरह टूटती नजर आईं.

फिल्म के प्रमोशन में आईं नजर

हाल ही में शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) एक बार फिर से काम पर लौट चुकी हैं लेकिन उनके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं है. इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म हौसला रख का प्रमोशन कर रही हैं और उनके जो वीडियो सामने आए हैं उसमें उनकी आंखें नम और चेहरे पर बनावटी मुस्कान नजर आ रही है. वीडियोज इंटरनेट पर वायरल होने के बाद फैंस काफी चिंचित नजर आ रहे हैं.

कहां चली गई शहनाज की स्माइल

सोशल मीडिया पर ऐसे ढेरों ट्वीट किए गए हैं जिनमें दिलजीत दोसांझ (Diljeet Dosanjh) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) के साथ फिल्म का प्रमोशन कर रहीं शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) काफी मायूज नजर आ रही हैं. उनके चेहरे पर मुस्कान तो है लेकिन वीडियो देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुस्कान असली नहीं है बल्कि दिखावटी है. फैंस शहनाज (Shehnaaz Gill) की मुस्कान वापस लाने की बातें लिख रहे हैं.

This is totally me! For once i feel he is still here & i smile but then reality hits me so hard #ShehnaazGill #SidNaaz pic.twitter.com/R2hxIC7fQ3 — (@Its_marium) October 9, 2021

Her EYES SHOWING Her Pain

STAY Strong God bless You Always Dear @ishehnaaz_gill #ShehnaazGill pic.twitter.com/ErwZhkJLCf — (@BB_13AYAAN) October 9, 2021

Look at her!

Have u ever seen a girl more stronger ?? I haven't!

We stan her! #ShehnaazGill pic.twitter.com/4KO29lrnls — (@SKG_Forever) October 9, 2021

फिक्रमंद नजर आए शहनाज के फैंस

हम यहां पर ऐसे कुछ ट्वीट आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिनमें फैंस शहनाज (Shehnaaz Gill) के लिए फिक्रमंद नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'उसकी आंखें उसका दर्द बयां कर रही हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'दर्द में भी वह वापस लौटकर आ गई है. ये हालात उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देंगे.'

