Shehnaaz Gill के फैंस ने छेड़ी Twitter War, एक लाइक के बदले बिगाड़ दी ALT Balaji की रेटिंग

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) का हिस्सा बनने के बाद शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई है. फैन शहनाज के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते और इस बात का ताजा उदाहरण उस ट्विटर वॉर से मिला जहां गुस्से में लोगों ने एक लाइक के बदले ऐप को निगेटिव रेटिंग दे डाली.

भड़के शहनाज के फैंस

सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का नया शो 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' (Broken But Beautiful) जल्द ही ऑल्ट बालाजी पर रिलीज होने वाला है. इस बीच ऑल्ट बालाजी के ट्विटर हैंडल से शो से जुड़ा हुआ एक आपत्तिजनक ट्वीट लाइक हो गया जिसे देखकर शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के फैंस भड़क उठे.

ऐप किया अनइंस्टॉल

कई यूजर्स ने ऑल्ट बालाजी एप (Alt Balaji App) को अनइंस्टॉल कर दिया तो कुछ ने इसकी रेटिंग को निगेटिव रिव्यूज दिए. मामला बढ़ता देख ऑल्ट बालाजी के सोशल मीडिया अकाउंट को देख रही एजेंसी ने माफी मांगी है.

Wah kya nazara hai...

That's exactly what I've been wanting for a long time... congratulations Balaji

You deserve this #ShameOnAltBalaji pic.twitter.com/3XF6eFVofO — (@RheaKeDewaneFan) May 22, 2021

Still so many #shehnaazians of my mutual are following @altbalaji

Pls unfollow right now.

& @altbalaji you have to say sorry to our queen #ShameOnAltBalaji#ProudOfYouShehnaaz pic.twitter.com/NtKaTYoNDv — Nahima (@Nahima65783669) May 21, 2021

मांगी माफी

डिजिटल और सोशल मीडिया एजेंसी ऑटम वर्ल्डवाइड ने एक पोस्ट शेयर किया है. जिसे ऑल्ट बालाजी ने रीट्वीट किया है उन्होंने लिखा कि 'हम ऑटम, ओआरम ऑल्ट बालाजी के सोशल मीडिया को मैनेज करते हैं. बीती रात को हमारे टीम के एक सदस्य द्वारा गलती से शहनाज के बारे में एक ट्वीट लाइक हो गया जो कि ठीक नहीं था. हम प्रशंसकों और कलाकारों को सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं और किसी को ठेस पहुंचाने का हमारा कभी भी इरादा नहीं था.'

ऑल्ट बालाजी की नहीं थी गलती

'हम एक्टर, ऑल्ट बालाजी और सभी प्रशंसकों से विनम्र माफी मांगते हैं. हमने कड़ी से कड़ी प्रक्रिया लागू की है जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि यह दोबारा कभी ना हो. हम माफी मांगते हैं यह पूरी तरह से हमारी तरफ से हुआ है ना कि ऑल्ट बालाजी की ओर से. हम उम्मीद करते हैं कि आप ऑल्ट बालाजी और उनके शोज को ढेर सारा प्यार देते रहेंगे.'

