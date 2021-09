Shehnaaz Gill ने की थी Sidharth Shukla संग शादी की प्लानिंग, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत के बाद हर ओर गम का माहौल है. सिद्धार्थ शु्क्ला (Sidharth Shukla) के परिवार पर क्या बीत रही है, इस बात का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है. सिद्धार्थ की मौत के बाद शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) का भी बुरा हाल है. इस दौरान सिद्धार्थ और शहनाज के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन्हीं में से एक वीडियो ऐसा भी है, जिसमें वो शहनाज (Shehnaaz Gill) अपनी शादी की बात करती नजर आ रही हैं.

सिद्धार्थ (Sidharth Shukla) की मौत ने उनके परिवार को तोड़ कर रख दिया है, खासतौर पर शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) को. एक्ट्रेस को काफी रोते हुए भी देखा गया था. उनकी हालत ऐसी थी कि किसी का भी कलेजा फट जाए. इस बीच शहनाज (Shehnaaz Gill) का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वह बिग बॉस एक टास्क के दौरान वह अपनी शादी की प्लानिंग बताती नजर आ रही हैं.

वीडियो को मशहूर शेफ विकास खन्ना (Vikas Khanna) ने शेयर किया है. विकास खुद भी बिग बॉस के सीजन 13 में मेहमान के तौर पर पहुंचे थे. वीडियो तब का है जब सभी कंटेस्टेंट को एक टास्क दिया गया था और उन्हें स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस से सभी को हंसाना था. टास्क के रूप में शहनाज बताती हैं कि अगर उनकी शादी सिद्धार्थ (Sidharth Shukla) से होती है तो कैसे होगी. वह कहती हैं कि 'अगर हमारी शादी हो रही है तो हमारी शादी में आसिम होगा नाराज जीजा. ये पहला जीजा होगा जो सालियों से भी ज्यादा सुंदर होगा.'

वीडियो के साथ विकास (Viaks Khanna) ने कैप्शन में लिखा- 'हालांकि मैंने बिग बॉस के घर में सिर्फ एक दिन बिताया लेकिन उनमें से ज्यादातर से बहुत कनेक्टेड था. यह देखकर मेरा दिल टूट जाता है कि समय कैसे बदल गया है. परिवार और फैंस को शक्ति मिले.'

Though I spent just 1 day in Bigg Boss house, but was very connected to most of them.

It breaks my heart to see how times have changed.

Strength to all the family & fans. pic.twitter.com/bOTh3sSc18

— Vikas Khanna (@TheVikasKhanna) September 5, 2021