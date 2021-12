शहनाज को पार्टी में मस्ती करते देख भड़के आसिम रियाज, कही ऐसी बात कि खुद हो गए ट्रोल

नई दिल्ली: एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत के बाद शहनाज गिल (Shehnaaz Kaur Gill) काफी सदमे में चली गई थीं. उन्होंने सबसे अपना नाता तोड़ खुद को कुछ समय के लिए अकेला कर लिया था, लेकिन अब धीरे-धीरे शहनाज अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ रही हैं. एक्ट्रेस को हाल ही में अपने मैनेजर की सगाई में स्पॉट किया गया, जहां उन्होंने जमकर डांस किया लेकिन लगता है शहनाज का ये अंदाज आसिम रियाज (Asim Riaz) को ज्यादा नहीं भाया.

आसिम ने किया ट्रोल

बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद से ही शहनाज गिल (Shehnaaz Kaur Gill) सदमे में हैं. उन्होंने पार्टी, इवेंट्स से दूरी बना ली है. अब काफी वक्त बाद उनका एक वीडियो सामने आया है. हालांकि, इस वीडियो पर सीजन 13 के उनके को कंटेस्टेंट आसिम रियाज ने चुटकी ली है, इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस आसिम को ट्रोल कर रहे हैं.

शहनाज ने किया था डांस

शहनाज गिल (Shehnaaz Kaur Gill) टीवी सेलेब्स के मैनेजर की सगाई के फंक्शन में पहुंचीं थीं. इस दौरान उन्होंने ब्लैक कलर का गाउन पहना था. सगाई की पार्टी में शहनाज गिल ने जमकर डांस भी किया. सोशल मीडिया पर शहनाज के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है. वह सैराट फिल्म के गाने झिंगाट गाने पर जमकर डांस कर रही हैं. शहनाज इस पार्टी में अपने पुराने अंदाज में नजर आ रही हैं. शहनाज के चेहरे पर हंसी भी नजर आ रही थीं. सिडनाज (सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल) के फैंस इस वीडियो को देखकर काफी खुश हैं.

आसिम ने किया ट्वीट

शहनाज गिल (Shehnaaz Kaur Gill) के वीडियो पर बिग बॉस 13 के उनके को-कंटेस्टेंट आसिम रियाज ने चुटकी ली है. आसिम रियाज ने लिखा, 'लोग जल्दी अपने लोगों को भूल कर आगे बढ़ जाते हैं. क्या बात…क्या बात. नई दुनिया. आसिम रियाज के इस ट्वीट से सिडनाज खासकर शहनाज गिल के फैंस नाराज हो गए. फैंस सोशल मीडिया पर SHAME ON ASIM RIAZ और शहनाज की मर्जी हैशटैग ट्रेंड करवा रहे हैं.

Just saw few dancing clips … seriously people get over loved ones so soon

Kya baat

kya baat..…. #Newworld — Asim Riaz (@imrealasim) December 27, 2021

Tune khud to gana hi release kr dia tha tb ?????? First time taking part in this type of trend pr ab boht hua tumara or tumari so called Billi ka SHAME ON ASIM RIAZ https://t.co/fw8SDI7cSW — Kiranjot KaurProudPunjaban (@drkiranjot_kaur) December 27, 2021

ONE VIDEO, ONLY ONE VIDEO OF HER, DANCING JUST ONE STEP, ALL IT TOOK TO MAKE THAT GUY JEALOUS. SHAME ON ASIM RIAZ — Amrita (@anyrandom11) December 27, 2021

सिद्धार्थ को शहनाज ने दी थी श्रद्धांजलि

सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शहनाज गिल (Shehnaaz Kaur Gill) ने एक वीडियो गाने के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी थी. गाने का नाम है, 'तू यहीं है'. इसमें सिद्धार्थ और शहनाज की कुछ वीडियो क्लिपिंग्‍स का इस्‍तेमाल कर पेश किया गया है. शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला को स्क्रीन पर देख सिडनाज फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं. गाने के बोल राज रंजोढ ने लिखे हैं. सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज़ गिल पहली बार बिग बॉस 13 के घर में मिले थे.

