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Hindi Newsटीवी11 साल बाद शिल्पा शिंदे का होश उड़ा देने वाला खुलासा! ‘भाभीजी घर पर हैं’ के प्रोड्यूसर पर किया था झूठा हैरेसमेंट केस, बोलीं- ‘मजबूरी में...’

11 साल बाद शिल्पा शिंदे का होश उड़ा देने वाला खुलासा! ‘भाभीजी घर पर हैं’ के प्रोड्यूसर पर किया था झूठा हैरेसमेंट केस, बोलीं- ‘मजबूरी में...’

Shilpa Shinde: टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने पुराने विवाद पर होश उड़ा देने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि ‘भाभीजी घर पर हैं’ छोड़ने के बाद उन पर भारी दबाव था और कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा. शिल्पा ने ये भी माना कि उन्होंने प्रोड्यूसर पर पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का केस किया था, जो सच नहीं था. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jun 02, 2026, 11:26 AM IST
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Shilpa Shinde Shocking Revelation
Shilpa Shinde Shocking Revelation

Shilpa Shinde Shocking Revelation: मशहूर टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे, जिन्होंने फेमस टीवी शो ‘भाभीजी घर पर हैं’ से घर-घर में ‘अंगूरी भाभी’ के किरदार से दमदार पहचान बनाई थी. हाल ही में उन्होंने अपने करियर के एक पुराने और काफी विवादित दौर पर पहली बार खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि ‘भाभीजी घर पर हैं’ शो छोड़ने के बाद उनके लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए थे. एक इंटरव्यू में उन्होंने कई ऐसे दावे किए, जिनसे फिर से ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया. शिल्पा ने माना कि उस समय उनके ऊपर काफी भारी दबाव था. 

साथ ही उन्हें मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ा था. शिल्पा ने बताया कि ‘भाभीजी घर पर हैं’ शो की सक्सेस के बावजूद उनके और प्रोडक्शन टीम के रिश्ते बिगड़ने लगे थे. उनका कहना है कि उन पर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वे किसी और प्रोजेक्ट में काम न कर सकें. जब उन्होंने इसे मानने से इनकार किया तो हालात और खराब हो गए. शिल्पा के मुताबिक, उन्हें बार-बार ये भी कहा गया कि अगर वे नहीं मानेंगी तो उन्हें काम नहीं मिलेगा, जिसके बाद उन्होंने ऐसा फैसला लिया, जो झूठ की बुनियाद पर टीका था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सेट पर अचानक बंद हुआ शूट

शिल्पा शिंदे ने बताया कि जिस शो में वे लगातार काम कर रही थीं, वहां अचानक उनका शूट बंद कर दिया गया. उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में उनके कई एपिसोड की शूटिंग जल्दी-जल्दी खत्म कर दी गई और फिर उन्हें बताया गया कि अब आगे शूटिंग नहीं होगी. इसके बाद मीडिया में भी खबरें आने लगीं कि उन्हें शो से बाहर कर दिया गया है. शिल्पा का कहना है कि ये सब उनके लिए काफी चौंकाने वाला था और वे इस फैसले से हैरान रह गईं, क्योंकि उन्हें कोई साफ वजह नहीं बताई गई थी. जिसके बाद वे और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजरने लगीं. 

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करोड़ों के नोटिस और बढ़ा तनाव

शिल्पा शिंदे ने आगे बात करते हुए बताया कि विवाद बढ़ने के बाद उन्हें कई कानूनी नोटिस मिले, जिनकी रकम करोड़ों रुपये तक थी. उनका कहना था कि उस समय वे खुद को पूरी तरह घिरा हुआ महसूस कर रही थीं. उन्होंने कहा कि अगर वे मानसिक रूप से मजबूत नहीं होतीं, तो शायद बुरी तरह टूट जातीं. उनके मुताबिक उनके वकील की सिचुएशन भी काफी उलझी हुई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा. इस पूरे मामले ने उनके जीवन में टेंशन पैदा कर दी, लेकिन वे मजबूत बनी रहीं और आगे बढ़ने की कोशिश करती रही.

हैरान करने वाला बड़ा खुलासा

इंटरव्यू के दौरान शिल्पा शिंदे ने सबसे बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने उस समय शो के प्रोड्यूसर पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का केस किया था, लेकिन वो सच नहीं था. ये बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया. उन्होंने कहा कि उस समय हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा था, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था. इस दौरान शिल्पा काफी इमोशनल भी नजर आईं और अपनी बात रखते हुए वे काफी टूटती दिखीं. शिल्पा ने बताया कि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और मामला पूरी तरह से शांत हो गया. 

एक्ट्रेस ने 11 साल बाद बोला सच 

इसके बाद उनका पूरा पैसा उनको मिल गया. कॉन्ट्रैक्ट के बाद तय हुआ कि दोनों तरफ से मीडिया में कोई बयान नहीं दिया जाएगा. शिल्पा ने कहा कि अब समय के साथ रिश्ते नॉर्मल हो चुके हैं और पुरानी बातें पीछे छूट गई हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि इस पूरे मामले पर वे करीब 11 साल बाद खुलकर बोली हैं. उनका कहना है कि उस दौर में उन्हें लगा था कि अगर वे चुप रहीं तो उनका करियर खत्म हो सकता है. उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इंडस्ट्री से बैन तक किया गया था. वो समय उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर था, जिसे वे कभी नहीं भूल सकतीं.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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