मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया... शिल्पा शिंदे ने Lock Upp में खोला ऐसा राज, फूट-फूटकर रोए सभी कैदी!

Shilpa Shinde Lock Upp: ओटीटी का सबसे चर्चित रिएलिटी शो 'Lock Upp Season 2' इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. शो में आए सेलिब्रिटीज अपने जीवन के ऐसे-ऐसे गहरे राज खोल रहे हैं, जिन्हें सुनकर फैंस के रोंगटे खड़े हो रहे हैं. हाल ही में 'भाभी जी घर पर हैं' फेम एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने एक टास्क के दौरान ऐसा खुलासा किया, जिसने शो के बाकी कैदियों के साथ-साथ दर्शकों को भी रोने पर मजबूर कर दिया. शिल्पा ने बताया कि कैसे परिवार होते हुए भी वे आज अनाथों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं.
अपनी बात शुरू करते हुए शिल्पा शिंदे काफी भावुक हो गईं. उन्होंने कहा, "शिल्पा शिंदे ने लॉक अप सीजन 2 में कहा, "पता नहीं कैसे शुरुआत करूं इस चीज को. शिवांगी तुमने मेरे रिश्ते के बारे में कुछ बोला था. लोग फैमिली-फैमिली बोलते हैं, लोगों के पास फैमिली नहीं होती लेकिन मेरे पास फैमिली होकर भी अनाथ हूं. ये मैं कोई सिम्पैथी लेने के लिए नहीं कह रही हूं. मैं शेल्टर हाउस में रहती हूं जब भी मैं मुंबई आती हूं. मैंने करजत सेकेंड होम टाइप लिया था, लेकिन अब वो मेरा फर्स्ट होम है, क्योंकि मैंने लगभग मुंबई को छोड़ दिया है."
शिल्पा शिंदे ने किया सबसे बड़ा खुलासा
उन्होंने आगे कहा, "3 साल हो गए हैं मेरे सोल्डर की सर्जरी हुई थी. मेरा भाई उसकी वाइफ से इन्फ्लुएंस हुआ और मेरी मां मेरे भाई से इन्फ्लुएंस होकर मेरे सर्जरी के पांचवे ही दिन मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया. अब आप बोलेगे कि क्या वो इतने बुरे हैं कि आपको निकाल दिया गया. सिचुएशन ऐसे बनाए गए कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की हूं और मैं रात को 11 बजे घर छोड़कर चली गई थी. मुझे मेरी मां ने नहीं रोका क्योंकि वो भाई के इन्फ्लुएंस में आ गई थी. जब आप किसी के लिए हमेशा अवेलबल हो जाते हैं तो लोग आपका फायदा उठाते हैं, यूज करते हैं. आप डोरमैट बन जाते हैं. मैं मेरी घर की डोरमैट हूं."
सन्न रह गए शो के कैदी और फैंस!
शिल्पा शिंदे की यह दर्दभरी कहानी सुनकर 'Lock Upp' के घर में सन्नाटा पसर गया. शो में मौजूद शिवांगी जोशी समेत कई कंटेस्टेंट्स अपने आंसू नहीं रोक पाए. सोशल मीडिया पर भी शिल्पा का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस लगातार शिल्पा के सपोर्ट में कमेंट्स कर रहे हैं और उनके परिवार के इस बर्ताव की कड़ी निंदा कर रहे हैं. इस खुलासे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चकाचौंध से भरी इस इंडस्ट्री के पीछे सितारों की जिंदगी में कितना दर्द छुपा होता है.