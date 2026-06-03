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Hindi Newsटीवीमैं उस वक्त..., शिल्पा शिंदे ने 9 साल बाद क्यों खोला झूठे सेक्शुअल हैरेसमेंट का राज; एक्ट्रेस ने खुद बताया

'मैं उस वक्त...', शिल्पा शिंदे ने 9 साल बाद क्यों खोला झूठे सेक्शुअल हैरेसमेंट का राज; एक्ट्रेस ने खुद बताया

शिल्पा शिंदे सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही हैं. शिल्पा ने हाल ही में बताया कि 9 साल पहले जो भाभी जी घर पर है के प्रोड्यूसर पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था वो गलत था.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 11:19 PM IST
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'मैं उस वक्त...', शिल्पा शिंदे ने 9 साल बाद क्यों खोला झूठे सेक्शुअल हैरेसमेंट का राज; एक्ट्रेस ने खुद बताया

टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने एक बार फिर अपने पुराने विवाद को लेकर खुलासा किया है. 'भाबीजी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाली शिल्पा शिंदे ने बताया कि उन्होंने शो के निर्माता पर जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, वे झूठे थे. अब उन्होंने यह भी बताया है कि इस सच्चाई को सामने लाने में उन्हें नौ साल क्यों लग गए. हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में शिल्पा शिंदे ने कहा था कि उस समय उनके पास स्थिति से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने निर्माता पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था.

शिल्पा शिंदे ने बताया क्यों बोला था झूठ 

अब शिल्पा शिंदे ने बताया कि वह उस समय ही पूरी सच्चाई बताना चाहती थीं, लेकिन निर्माताओं के साथ उनकी एक समझ थी कि दोनों पक्ष इस मामले पर मीडिया में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. शिल्पा शिंदे ने कहा, "मैं उस समय ही सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन हमारी यह प्रतिबद्धता थी कि हम मीडिया में इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे. ऐसा नहीं था कि मैं डरी हुई थी. मुझे कभी डर नहीं लगा. मेरे साथ पहले भी ऐसी परिस्थितियां आई हैं क्योंकि मैंने कभी पैसे को प्राथमिकता नहीं दी."

अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि पूरे विवाद के दौरान उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए. शिल्पा शिंदे ने दावा किया कि यह सब उन्हें एक अनुबंध में बांधकर रखने की कोशिश का हिस्सा था, क्योंकि वह शो उस समय बेहद लोकप्रिय था.

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नौ साल बाद शिल्पा शिंदे का बड़ा खुलासा

उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि जब भी उन्हें कहीं कुछ गलत दिखाई देता है, तो वह उसके खिलाफ आवाज उठाती हैं. सेट पर भी वह हमेशा अपना पक्ष रखने से पीछे नहीं हटतीं. शिल्पा शिंदे ने यह भी कहा कि जब किसी स्थिति में उन्हें ठेस पहुंचती है, तो वह वहां से खुद को अलग कर लेती हैं. इसी वजह से उन्हें अपने करियर में कई प्रोजेक्ट्स भी गंवाने पड़े.

पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था, "यह बात किसी को नहीं पता. मैं सच बोलने से नहीं डरती. मैंने अपने निर्माता पर यौन उत्पीड़न का केस किया था क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था. उसी के जरिए मैं उस स्थिति से बाहर निकल पाई और बाद में मामला सुलझ गया."

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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