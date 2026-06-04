Advertisement
trendingNow13237835
Hindi Newsटीवीयौन उत्पीड़न विवाद के बीच शिल्पा शिंदे ने हिना खान पर साधा निशाना, बोलीं- ‘बीमारी से पब्लिसिटी लो, मुझे मत छेड़िए’’

यौन उत्पीड़न विवाद के बीच शिल्पा शिंदे ने हिना खान पर साधा निशाना, बोलीं- ‘बीमारी से पब्लिसिटी लो, मुझे मत छेड़िए’’

Shilpa Shinde Slams Hina Khan: टीवी इंडस्ट्री की दो बड़ी एक्ट्रेसेस के बीच फिर से एक नया घमासान शुरु होते दिखाई पड़ रहा है. शिल्पा शिंदे ने हाल ही में पुराने यौन उत्पीड़न मामले में सच का खुलासा किया था, जिस पर हिना खान ने बिना नाम लिए एक्ट्रेस के खिलाफ तंज कसा था. अब इस मामले पर शिल्पा शिंदे ने हिना खान पर निशाना साधा है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jun 04, 2026, 08:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यौन उत्पीड़न विवाद के बीच शिल्पा शिंदे ने हिना खान पर साधा निशाना, बोलीं- ‘बीमारी से पब्लिसिटी लो, मुझे मत छेड़िए’’

टीवी एक्ट्रेसेस और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे और हिना खान के बीच फिर से एक नया विवाद शुरू हो गया है. हाल ही में शिल्पा शिंदे ने साल 2016 में निर्माता संजय कोहली के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था. एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उस समय उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे थे. शिल्पा ने हिम्मत दिखाते हुए सच को सबके सामने खुलकर बता दिया, लेकिन सच सामने आने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

शिल्पा शिंदे के इस खुलासे पर हिना खान ने रिएक्शन देते हुए कहा कि वो उनके इस बयान ने काफी हैरान और दुखी हैं. एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर कई स्टोरी शेयर करते हुए इस मुद्दे को हाइलाइट किया था. अब उनके रिएक्शन पर शिल्पा शिंदे ने अपनी नाराजगी जताते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

शिल्पा ने हिना खान पर कसा तंज
हिना खान पर सीधा निशाना साधते हुए शिल्पा शिंदे ने कहा कि कई लोग उनका नाम सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. एक्ट्रेस ने कहा, ‘मेरे नाम पर लोग कब पब्लिसिटी लेना बंद करेंगे. प्लीज चलती ट्रेन में मत चढ़िए, चोट लग सकती है.’ शिल्पा ने हिना खान का नाम लिए बिना ही कहा, ‘पब्लिसिटी के लिए आपके पास बीमारी है, परिवार में हुई मौत की बातें हैं. फिर आपको शिल्पा शिंदे की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है.’ 

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेट पर वायरल हुआ शिल्पा का वीडियो 
शिल्पा शिंदे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपना-अपना रिएक्शन दे रहे हैं. जहां कुछ लोग एक्ट्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ उनकी इस हरकत को गलत बता रहे हैं. वहीं शिल्पा ने इस वीडियो में आगे ये भी कहा कि जब वो मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब बहुत कम लोगों ने उनका साथ दिया. अगर उस समय लोगों ने मेरा साथ दिया होता, तो आज ये सब नहीं होता. 

‘मैं झूठ बोल कर नहीं जी सकती’
शिल्पा ने कहा, ‘9 साल बाद मैंने काम कर लिया. किसी ने मुझसे बोलने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं एक लड़की के पिता और एक महिला के पति के लिए खड़ी हूं क्योंकि मैंने झूठ बोला था. मैं अपने दिल पर झूठ लेकर नहीं जी सकती थी.’ एक्ट्रेस ने आगे कहा कि अगर उस समय उन्होंने किसी को अरेस्ट करवा दिया होता और बाद में सच सामने आता, तो उन्हें खुद अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ती. 

क्या था पूरा विवाद?
शिल्पा शिंदे ने सीरियल ‘भाबीजी घर पर हैं' में अंगूरी का किरदार निभाया था, जिससे वो काफी फेमस हो गई थीं. लेकिन साल 2016 में उन्होंने इस शो को छोड़ दिया और निर्माताओं पर मेंटली हैरेस करने का आरोप लगाया. इस दौरान उन्होंने निर्माता संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी. वहीं प्रोडक्शन ने इन आरोपों को नकारते हुए शिल्पा पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाया था. वहीं अब 9 साल बाद शिल्पा के खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Shilpa ShindeHina Khan

Trending news

पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का दायरा और बढ़ा, 17 और इलाजों को मिली मंजूरी
mukhya mantri sehat yojana
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का दायरा और बढ़ा, 17 और इलाजों को मिली मंजूरी
ISI की नई साजिश! J&K की राजनीतिक पार्टियों में स्लीपर सेल की घुसपैठ का अलर्ट
isi sleeper cells
ISI की नई साजिश! J&K की राजनीतिक पार्टियों में स्लीपर सेल की घुसपैठ का अलर्ट
TVK को सपोर्ट देना कांग्रेस को पड़ा भारी! 30 सांसदों वाली पार्टी ने छोड़ा साथ
Tamil Nadu
TVK को सपोर्ट देना कांग्रेस को पड़ा भारी! 30 सांसदों वाली पार्टी ने छोड़ा साथ
गुजरात का 'स्मार्ट एजुकेशन मॉडल' कैसे देश के लिए बना आदर्श?
Gujarat News
गुजरात का 'स्मार्ट एजुकेशन मॉडल' कैसे देश के लिए बना आदर्श?
मेयर ने दीया जलाने के लिए नहीं दी मोमबत्ती, गुस्से में समारोह छोड़कर चली गईं विधायक
National News
मेयर ने दीया जलाने के लिए नहीं दी मोमबत्ती, गुस्से में समारोह छोड़कर चली गईं विधायक
मानसून की फुहार ने पूरे उत्तर भारत को भिगोया, कब से दिखेगा अल नीनो का असर?
weather update
मानसून की फुहार ने पूरे उत्तर भारत को भिगोया, कब से दिखेगा अल नीनो का असर?
सूडान से हैदराबाद आए यात्री में दिखे इबोला के लक्षण, भेजा गया आइसोलेशन सेंटर
Ebola
सूडान से हैदराबाद आए यात्री में दिखे इबोला के लक्षण, भेजा गया आइसोलेशन सेंटर
राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, इन दिग्गजों को मिला मौका
BJP
राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, इन दिग्गजों को मिला मौका
फिर परिसीमन विधेयक लाएगी सरकार, विवादों से बचने के लिए उठाया ये कम; किसका मिला साथ?
Delimitation Bill
फिर परिसीमन विधेयक लाएगी सरकार, विवादों से बचने के लिए उठाया ये कम; किसका मिला साथ?
सिर्फ सरकार नहीं, आपकी भी है जिम्मेदारी! इन कदमों से बदल सकती समाज और देश की तस्वीर
Social Development
सिर्फ सरकार नहीं, आपकी भी है जिम्मेदारी! इन कदमों से बदल सकती समाज और देश की तस्वीर