यौन उत्पीड़न विवाद के बीच शिल्पा शिंदे ने हिना खान पर साधा निशाना, बोलीं- ‘बीमारी से पब्लिसिटी लो, मुझे मत छेड़िए’’

Shilpa Shinde Slams Hina Khan: टीवी इंडस्ट्री की दो बड़ी एक्ट्रेसेस के बीच फिर से एक नया घमासान शुरु होते दिखाई पड़ रहा है. शिल्पा शिंदे ने हाल ही में पुराने यौन उत्पीड़न मामले में सच का खुलासा किया था, जिस पर हिना खान ने बिना नाम लिए एक्ट्रेस के खिलाफ तंज कसा था. अब इस मामले पर शिल्पा शिंदे ने हिना खान पर निशाना साधा है.
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टीवी एक्ट्रेसेस और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे और हिना खान के बीच फिर से एक नया विवाद शुरू हो गया है. हाल ही में शिल्पा शिंदे ने साल 2016 में निर्माता संजय कोहली के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था. एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उस समय उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे थे. शिल्पा ने हिम्मत दिखाते हुए सच को सबके सामने खुलकर बता दिया, लेकिन सच सामने आने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.
शिल्पा शिंदे के इस खुलासे पर हिना खान ने रिएक्शन देते हुए कहा कि वो उनके इस बयान ने काफी हैरान और दुखी हैं. एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर कई स्टोरी शेयर करते हुए इस मुद्दे को हाइलाइट किया था. अब उनके रिएक्शन पर शिल्पा शिंदे ने अपनी नाराजगी जताते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
शिल्पा ने हिना खान पर कसा तंज
हिना खान पर सीधा निशाना साधते हुए शिल्पा शिंदे ने कहा कि कई लोग उनका नाम सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. एक्ट्रेस ने कहा, ‘मेरे नाम पर लोग कब पब्लिसिटी लेना बंद करेंगे. प्लीज चलती ट्रेन में मत चढ़िए, चोट लग सकती है.’ शिल्पा ने हिना खान का नाम लिए बिना ही कहा, ‘पब्लिसिटी के लिए आपके पास बीमारी है, परिवार में हुई मौत की बातें हैं. फिर आपको शिल्पा शिंदे की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है.’
इंटरनेट पर वायरल हुआ शिल्पा का वीडियो
शिल्पा शिंदे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपना-अपना रिएक्शन दे रहे हैं. जहां कुछ लोग एक्ट्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ उनकी इस हरकत को गलत बता रहे हैं. वहीं शिल्पा ने इस वीडियो में आगे ये भी कहा कि जब वो मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब बहुत कम लोगों ने उनका साथ दिया. अगर उस समय लोगों ने मेरा साथ दिया होता, तो आज ये सब नहीं होता.
‘मैं झूठ बोल कर नहीं जी सकती’
शिल्पा ने कहा, ‘9 साल बाद मैंने काम कर लिया. किसी ने मुझसे बोलने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं एक लड़की के पिता और एक महिला के पति के लिए खड़ी हूं क्योंकि मैंने झूठ बोला था. मैं अपने दिल पर झूठ लेकर नहीं जी सकती थी.’ एक्ट्रेस ने आगे कहा कि अगर उस समय उन्होंने किसी को अरेस्ट करवा दिया होता और बाद में सच सामने आता, तो उन्हें खुद अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ती.
क्या था पूरा विवाद?
शिल्पा शिंदे ने सीरियल ‘भाबीजी घर पर हैं' में अंगूरी का किरदार निभाया था, जिससे वो काफी फेमस हो गई थीं. लेकिन साल 2016 में उन्होंने इस शो को छोड़ दिया और निर्माताओं पर मेंटली हैरेस करने का आरोप लगाया. इस दौरान उन्होंने निर्माता संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी. वहीं प्रोडक्शन ने इन आरोपों को नकारते हुए शिल्पा पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाया था. वहीं अब 9 साल बाद शिल्पा के खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया है.
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