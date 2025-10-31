Sudhir Dalvi Critical in Hospital: 1977 में फिल्म ‘शिरडी के साईं बाबा’ में साई बाबा का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले 86 साल के दिग्गज अभिनेता सुधीर दलवी सेप्सिस इंफेक्शन की वजह से लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. इस गंभीर इंफेक्शन की वजह से उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सुधीर दलवी अक्टूबर के पहले हफ्ते से लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. वहीं, उनका परिवार आर्थिक मदद की अपील कर रहा है.

सुधीर दलवी के इलाज पर अब तक लगभग 10 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और डॉक्टरों का कहना है कि इलाज का खर्च 15 लाख तक जा सकता है. उनकी पत्नी सुहास दलवी ने बताया कि 8 अक्टूबर को सुधीर को अचानक बहुत तेज दर्द हुआ और उनके हाथ-पैरों की मूवमेंट बंद हो गई. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती किया. वहीं जांच के बाद पता चला कि उन्हें सेप्सिस का इंफेक्शन है. सुहास ने बताया, ‘ये इंफेक्शन उनके सभी जोड़ों में फैल गया है और अब खून में भी पहुंच गया है’.

बहुत गंभीर है सुधीर दलवी की हालत

उन्होंने आगे बताया, ‘इसी वजह से रिकवरी बहुत धीमी हो रही है. हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा. ये हमारे लिए इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत मुश्किल समय है’. उन्होंने कहा कि परिवार के पास अब सीमित साधन बचे हैं और खर्च बढ़ते जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, ‘हम एक मिडिल क्लास परिवार हैं जिनकी सेविंग्स ज्यादा नहीं है. सरकारी कर्मचारियों की तरह एक्टर्स को पेंशन जैसी कोई सुविधा नहीं मिलती. इसलिए मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि जो भी मदद कर सके, आगे आए’.

‘वो बोला आई लव यू, मैं बोली...’ छठी क्लास में लड़के ने किया था प्रपोज, अनुष्का शेट्टी ने प्यार से कहा था...

रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा ने की मदद

सुधीर दलवी का परिवार इस मुश्किल वक्त में लोगों के मदद की उम्मीद कर रहा है. इस बीच, एक पैपराजी पेज ने सुधीर दलवी की हालत पर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसपर रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी ने कमेंट किया, ‘डन. उनके जल्द ठीक होने की कामना करती हूं’. हालांकि, अपने इस कमेंट को लेकर रिद्धिमा बुरी तरह से ट्रोल भी हो रही हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘अगर मदद की है तो यहां बताने की क्या जरूरत थी? फुटेज चाहिए?’, जिसका रिद्धिमा ने जवाब भी दिया.

मदद करते हुए ट्रोल हुईं रिद्धिमा कपूर

उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘हर चीज लाइमलाइट के लिए नहीं होती. जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है’. बता दें, सुधीर दलवी ने साई बाबा के किरदार के बाद ‘रामायण’ में गुरु वशिष्ठ का रोल निभाकर भी पॉपुलैरिटी हासिल की थी. इसके अलावा उन्होंने ‘बुनियाद’, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ और ‘जुनून’ जैसे टीवी शोज में काम किया. वे श्याम बेनेगल की ‘भारत एक खोज’ का भी हिस्सा रहे. सुधीर आखिरी बार 2006 में आई फिल्म ‘वो हुए न हमारे’ में नजर आए थे. उनके फैंस अब उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.